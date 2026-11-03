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BlackRock, ara seçim sonuçlarının kripto stratejisini değiştirmeyeceğini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BlackRock, ABD ara seçimlerinin kripto stratejisini değiştirmeyeceğini açıkladı.
  • 📌 Robert Mitchnick, $BTC ve Ether için gerekli düzenleyici netliğin büyük ölçüde oluştuğunu söyledi.
  • 🧭 BlackRock, iShares Bitcoin Trust dahil kripto ETF ürünlerinde yaklaşık 75 milyar dolar yönetiyor.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

BlackRock Dijital Varlıklar Başkanı Robert Mitchnick, ABD’deki ara seçim sonuçlarının şirketin kripto para stratejisinde kayda değer bir değişikliğe yol açmasının beklenmediğini söyledi. New York’ta düzenlenen ETF Investor Forum etkinliğinde konuşan Mitchnick, seçimlerin ürün lansmanları ya da yatırım akışları üzerinde belirleyici bir etkisi olacağı görüşüne katılmadı.

İçindekiler
1 Dijital varlıklarda mevcut çerçeve vurgusu
2 Siyasi dalgalanmalara karşı benimsenme çağrısı
3 ETF ürünlerinde 75 milyar dolarlık büyüklük

Dijital varlıklarda mevcut çerçeve vurgusu

Mitchnick, özellikle Bitcoin ve Ether tarafında yatırım ürünleri sunulabilmesi için gerekli düzenleyici netliğin önemli ölçüde oluştuğunu belirtti. Kripto varlıklara ilişkin daha geniş kapsamlı yasal düzenlemeler Kongre’de ilerlemekte zorlanırken, bu iki büyük varlık için piyasanın ihtiyaç duyduğu çerçevenin büyük bölümünün zaten mevcut olduğunu ifade etti.

Robert Mitchnick, Bitcoin’in ihtiyaç duyduğu unsurların önemli kısmına zaten sahip olduğunu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun da sektörle çalışırken proaktif bir tutum sergilediğini aktardı.

BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor ve son dönemde kripto ETF ürünleriyle bu alandaki ağırlığını artırdı. Şirketin dijital varlık yaklaşımı, özellikle kurumsal yatırımcıların kripto piyasasına erişiminde yakından izleniyor.

Siyasi dalgalanmalara karşı benimsenme çağrısı

Mitchnick, sektörün siyasi değişimlerden daha az etkilenmesi için ekonomik değerini daha güçlü biçimde ortaya koyması gerektiğini de vurguladı. Kripto varlık kullanımının yaygınlaşmasının ve somut fayda üreten kullanım alanlarının çoğalmasının, konuyu partiler üstü bir zemine taşıyabileceğini dile getirdi.

Mitchnick, benimsenme arttıkça ve gerçek ekonomik fayda sunan kullanım alanları çoğaldıkça, kripto varlıkların yönetimler değişse bile siyasi çekişmenin konusu olmaktan uzaklaşabileceğini kaydetti.

Bu değerlendirme, ABD’de kripto sektörünün uzun süredir düzenleyici belirsizlik ve siyasi yaklaşım farklılıklarıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde geldi. Mitchnick, sektörün yalnızca mevzuat tartışmalarıyla değil, ortaya koyduğu ekonomik katkıyla da konumunu güçlendirmesi gerektiğine işaret etti.

ETF ürünlerinde 75 milyar dolarlık büyüklük

BlackRock, kripto ETF ürünlerinde yaklaşık 75 milyar dolarlık varlığı yönetiyor. Bu portföy içinde şirketin amiral gemisi konumundaki iShares Bitcoin Trust, BlackRock’ın dijital varlık alanındaki en öne çıkan ürünleri arasında bulunuyor.

Mitchnick’in açıklamaları, BlackRock’ın kısa vadeli siyasi gelişmeler yerine mevcut düzenleyici zemin ve yatırımcı talebine odaklanan bir yaklaşımı koruduğunu gösterdi. Şirketin mevcut duruşu, kripto yatırım ürünlerinde stratejik çizginin seçim sonuçlarından bağımsız sürdürüleceğine işaret etti.

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Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
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Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
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