ABD seçimlerinde Senato el değiştirdi, Bitcoin ve altın yükselişe geçti

ABD’de 3 Kasım’da yapılan ara seçimlerin Türkiye saatiyle 4 Kasım sabahı gelen sonuçlarına göre Demokratlar, Senato’nun kontrolünü Cumhuriyetçilerden aldı. NBC Haberleri, Demokratların Temsilciler Meclisi’nde de çoğunluğu kazanacağını öngördü. Associated Press (AP) ise son değerlendirmesinde Meclis için oy sayımının sürdüğünü bildirdi.

Cumhuriyetçilerin en az yedi Senato sandalyesi el değiştirdi

Demokratların Senato’da çoğunluğu elde etmek için net dört sandalye kazanması gerekiyordu. AP’ye göre parti, Teksas, Kansas, Güney Carolina, Kuzey Carolina, Ohio ve Iowa’da Cumhuriyetçilerin elindeki altı sandalyeyi aldı. Axios’un, Maine’de Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins’in Demokrat Troy Jackson karşısında yenilgiyi kabul ettiğini bildirmesiyle bu sayı en az yediye çıktı. Minnesota’da ise Peggy Flanagan, Michele Tafoya’yı yenerek Demokratların elindeki sandalyeyi korudu.

Gecenin en dikkat çekici sonuçlarından ikisi Teksas’tan geldi. Demokrat James Talarico, Trump’ın desteklediği Ken Paxton’ı yenerek 1988’den bu yana eyaletten ABD Senatosu’na seçilen ilk Demokrat oldu. Valilik yarışında da Demokrat Gina Hinojosa, dördüncü dönem için yarışan Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott’ı mağlup etti. Kansas’ta Adam Hamilton, Güney Carolina’da Annie Andrews ve Ohio’da Sherrod Brown da Cumhuriyetçi rakiplerini yenerek partilerine Senato sandalyesi kazandırdı.

Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor. Reuters’a göre Demokratlar, Kentucky, New Jersey ve Kuzey Carolina’nın da aralarında bulunduğu eyaletlerde Cumhuriyetçilerin elindeki en az sekiz sandalyeyi aldı. NBC Haberleri’in çoğunluk tahminine karşın nihai sandalye dağılımı, kalan yarışlarda sayım tamamlandığında belli olacak.

Trump, kayıplarda İran savaşının payı olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, The New York Times’a verdiği röportajda seçim sonuçlarını kabul edeceğini ve Demokratlarla çalışmaya hazır olduğunu söyledi. The Wall Street Journal’a ise İran savaşının Cumhuriyetçilerin kayıplarında kısmen etkili olduğunu belirtti. Gazete, savaşın ardından benzin ve dizel fiyatlarındaki artışın seçmenlerin tepkisini çektiğini aktardı. Trump ayrıca karşı çıktığı yasa tasarılarını veto edeceğini söyledi.

Ocakta yeni Kongre göreve başladığında Demokratlar, Senato’nun onay yetkisini kullanarak Trump’ın Yüksek Mahkeme ve Fed yönetimi için göstereceği adayları engelleyebilecek. Temsilciler Meclisi’nde de çoğunluğu elde etmeleri, Beyaz Saray’a yönelik kongre soruşturmalarını ve denetim oturumlarını artırmalarının önünü açacak.

Seçim sonucunun ilk somut etkisi atamalarda görülebilir. Senato çoğunluğu, Meclis’teki sayımın sonucundan bağımsız olarak Demokratlara Trump’ın adayları üzerinde söz hakkı veriyor. Meclis de el değiştirirse Trump’ın veto yetkisi, bütçe ve yasa görüşmelerinde uzlaşmayı daha önemli hale getirecek.

Bitcoin ve altın toparlanıyor

ABD ara seçimlerinin ilk sonuçları açıklanırken Bitcoin 76.000 dolara yaklaştı, Nasdaq 100 vadelilerindeki kayıp ise bir ara yüzde 2,1’e ulaştı. Son birkaç saatte Bitcoin kayıplarının bir bölümünü geri alarak 77.500 dolara toparlandı. İlk işlemlerde zayıflayan dolar ve gerileyen ABD tahvil faizlerinden destek bulan ons altın da yükselişini sürdürerek 3.974 dolara çıktı. Seçim sonrasında kripto piyasası, Senato’da daha önce ilerleyemeyen CLARITY Act’in yeniden gündeme gelip gelmeyeceğini izleyecek. Teknoloji hisseleri açısından ise yapay zeka şirketleri ve veri merkezi yatırımlarına yönelik denetimin sıkılaşıp sıkılaşmayacağı öne çıkıyor.