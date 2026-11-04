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Bitcoin 78 bin dolarda: ABD Seçim sonuçları piyasalara olumlu yansıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 💸 Spot $BTC ETF’lerinden dün net 115,6 milyon dolar çıktı. En büyük çıkış 95 milyon dolarla BlackRock fonunda görüldü.
  • 📈 Bitcoin yüzde 1,28 yükselerek Binance’te 77.805,26 dolara ulaştı.
  • 🗳️ Demokratlar Kongre’nin iki kanadında da çoğunluğa yaklaştı. Bu tablo CLARITY Act’in ilerlemesini yavaşlatabilir.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

ABD’de spot Bitcoin ETF’leri bir işlem gününü daha net çıkışla tamamladı. Farside Investors’ın 4 Kasım’da yayımladığı verilere göre 12 fondan toplam 115,6 milyon dolar net çıkış oldu. Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 1,28 yükselerek 77 bin dolar seviyesini geri aldı ve Binance’in BTC/USDT paritesinde şu an 77.805,26 dolardan işlem görüyor.

İçindekiler
1 En büyük çıkış BlackRock fonunda
2 ABD seçimleri CLARITY Act’in seyrini değiştirebilir

En büyük çıkış BlackRock fonunda

BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundan 95 milyon dolar çıktı. Günün en büyük net çıkışını kaydeden IBIT’i, 52,6 milyon dolarla Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) izledi.

Bitwise’ın Bitcoin ETF’i (BITB), 21,9 milyon dolarla en yüksek net girişi kaydetti. Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) fonuna 6,8 milyon dolar, Morgan Stanley Bitcoin Trust’a (MSBT) ise 3,3 milyon dolar girdi. Diğer fonlarda net giriş veya çıkış olmadı.

ABD seçimleri CLARITY Act’in seyrini değiştirebilir

Demokratlar, ABD ara seçimlerinde hem Senato’da hem Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kazanıyor. Kongre’nin iki kanadında da çoğunluğun el değiştirmesi, Donald Trump yönetiminin kripto düzenlemelerini ilerletmesini zorlaştırabilir.

Demokratlar, kripto piyasasının yapısını düzenlemeyi amaçlayan CLARITY Act görüşmelerinde tüketicilerin daha güçlü korunmasını, yasa dışı işlemlere karşı daha sıkı önlemler alınmasını ve üst düzey kamu görevlilerinin kripto şirketlerindeki faaliyetlerinin sınırlandırılmasını istemişti.

Sektör temsilcilerine göre kripto vergilendirmesinde iki partinin uzlaşması mümkün. CLARITY Act’in ilerlemesi ise Demokratların çoğunluğu kazanması halinde bu üç başlıkta uzlaşma gerektirebilir. Bu da tasarının Kongre’de daha uzun süre müzakere edilmesine yol açabilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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