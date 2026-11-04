Bitcoin 78 bin dolarda: ABD Seçim sonuçları piyasalara olumlu yansıyor

ABD’de spot Bitcoin ETF’leri bir işlem gününü daha net çıkışla tamamladı. Farside Investors’ın 4 Kasım’da yayımladığı verilere göre 12 fondan toplam 115,6 milyon dolar net çıkış oldu. Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 1,28 yükselerek 77 bin dolar seviyesini geri aldı ve Binance’in BTC/USDT paritesinde şu an 77.805,26 dolardan işlem görüyor.

En büyük çıkış BlackRock fonunda

BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundan 95 milyon dolar çıktı. Günün en büyük net çıkışını kaydeden IBIT’i, 52,6 milyon dolarla Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) izledi.

Bitwise’ın Bitcoin ETF’i (BITB), 21,9 milyon dolarla en yüksek net girişi kaydetti. Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) fonuna 6,8 milyon dolar, Morgan Stanley Bitcoin Trust’a (MSBT) ise 3,3 milyon dolar girdi. Diğer fonlarda net giriş veya çıkış olmadı.

ABD seçimleri CLARITY Act’in seyrini değiştirebilir

Demokratlar, ABD ara seçimlerinde hem Senato’da hem Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kazanıyor. Kongre’nin iki kanadında da çoğunluğun el değiştirmesi, Donald Trump yönetiminin kripto düzenlemelerini ilerletmesini zorlaştırabilir.

Demokratlar, kripto piyasasının yapısını düzenlemeyi amaçlayan CLARITY Act görüşmelerinde tüketicilerin daha güçlü korunmasını, yasa dışı işlemlere karşı daha sıkı önlemler alınmasını ve üst düzey kamu görevlilerinin kripto şirketlerindeki faaliyetlerinin sınırlandırılmasını istemişti.

Sektör temsilcilerine göre kripto vergilendirmesinde iki partinin uzlaşması mümkün. CLARITY Act’in ilerlemesi ise Demokratların çoğunluğu kazanması halinde bu üç başlıkta uzlaşma gerektirebilir. Bu da tasarının Kongre’de daha uzun süre müzakere edilmesine yol açabilir.