Bitcoin seçimle toparlandı 78 bin doları geri aldı

Bitcoin, ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre’nin iki kanadında da çoğunluğu kazandığına ilişkin haberlerin ardından 76 bin doların altına geriledi. Seçim sonuçları netleştikçe kayıplarını silen Bitcoin yükselerek 78.020 dolar sınırını aştı. Nasdaq vadeli kontratlarında da yüzde 2’yi aşan düşüş yüzde 0,3’e geriledi.

Seçim belirsizliği azalınca alımlar hızlandı

TDX Strategies kurucusu Dick Lo, ilk düşüşü Demokratların seçim başarısına, ardından gelen alımları ise siyasi belirsizliğin azalmasına bağladı. Demokratların Kongre’yi kontrol etmesi, CLARITY Act dahil kripto sektörünü destekleyen düzenlemeleri geciktirebilir. Lo’ya göre Beyaz Saray ile Kongre’nin farklı partilerin elinde olması, piyasaları olumsuz etkileyebilecek büyük politika değişikliklerini de zorlaştırıyor.

Paradigm üzerinden yapılan büyük ölçekli Bitcoin opsiyon işlemlerinin nominal hacmi seçim günü önceki günün iki katını aşarak 660 milyon dolara ulaştı. Fiyatın yükselmesi halinde kazanç sağlayan alım opsiyonlarında 420 milyon dolarlık alıma karşılık 105 milyon dolarlık satış gerçekleşti.

Binance saldırısı ve ETF çıkışları gündemde

Bitcoin, Binance’in USDT piyasasında 75.736 dolara kadar inerek saldırıdan önceki 28 Ekim kapanışının yüzde 6,9 altına geriledi. Borsa, Bitcoin, Ethereum ve Tron dahil 10 blokzincire yayılan saldırının 6,3 milyar dolarlık zarara yol açtığını açıkladı. Binance, zararın tamamını kullanıcı koruma fonu ve şirket kaynaklarıyla karşılayacağını duyurdu ve çalınan varlıkları piyasadan ve tezgah üstü işlemlerle geri almaya başladı. Son saldırının maliyeti, 2019’da Binance’in tek bir Bitcoin sıcak cüzdanından çalınan yaklaşık 40 milyon doların 150 katını aştı. Bitcoin, 2019’daki saldırının ardından yaklaşık yedi haftada yüzde 142 yükselmişti. Bu kez ise seçim sonrası toparlanmaya rağmen saldırıdan bu yana 80 bin doları geri alamadı.

SoSoValue’ya göre ABD spot Bitcoin ETF’lerinden ekim boyunca 515 milyon dolar çıktı. Kasımın ilk iki işlem gününde de aynı tutarda net çıkış kaydedildi. Coinbase prim göstergesinin negatif seyretmesi de talepteki zayıflığa işaret etti. 21Shares, toparlanma açısından Binance’te para çekme işlemlerinin normale dönmesini, rezervlerin doğrulanmasını ve ETF’lere yeniden para girişini öne çıkardı. CryptoQuant analisti Darkfost, Bitcoin’de satış baskısını ölçen göstergenin son ayı piyasasından bu yana en düşük seviyeye indiğini, ancak yükselişi sürdürecek yeni alımların sınırlı kaldığını belirtti. 10x Research kurucusu Markus Thielen, günlük momentum göstergesine dayanarak 82 bin dolara doğru bir yükseliş bekliyor. Bitget Wallet araştırma yöneticisi Lacie Zhang’a göre ise 80 bin–82 bin dolar bandının aşılması için spot talebin ve kurumsal para girişlerinin güçlenmesi gerekiyor.

ETF çıkışları sürerken Bitcoin’in 78 bin doların üzerinde kalması, satışların başka alıcılar tarafından karşılandığına işaret edebilir. Binance’in geri alımları kısa vadede fiyatı destekleyebilir. ETF’lerin yeniden net para çekmeye başlaması ise 80 bin–82 bin dolar bandının aşılması için ek talep sağlayabilir.