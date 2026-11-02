XRP Ledger, token açığına yönelik düzeltmeyi 4 Kasım’da etkinleştirecek

XRP Ledger ağında, yalnızca ihraç edilmiş tokenları yakma yetkisi bulunan hesapların belirli koşullarda yeni token oluşturabilmesine yol açan açık için hazırlanan düzeltmenin 4 Kasım’da devreye alınması bekleniyor. Sorun, ağ üzerinde çıkarılan tokenları ve stabilcoinleri ilgilendiriyor; XRP arzı ise bu hatadan etkilenmiyor.

Düzeltme için geri sayım yeniden başladı

Ağdaki değişikliklerin yürürlüğe girmesi için izlenen 35 güvenilir doğrulayıcıdan en az 29’unun iki hafta boyunca kesintisiz destek vermesi gerekiyor. XRPL Dashboard verilerine göre fixCleanup3_4_0 adlı güncelleme şu anda 35 doğrulayıcıdan 33’ünün desteğini alıyor. Ancak destek 21 Ekim’de kısa süreliğine 26’ya düştü ve yaklaşık iki saat sonra yeniden toparlandı. Bu gerileme, iki haftalık sayacın baştan başlamasına neden oldu.

Mini sözlük: Doğrulayıcı, blokzincir ağında işlemleri kontrol eden ve ağın ortak kayıt geçmişi üzerinde uzlaşma sağlayan bağımsız operatörleri ifade eder. XRPL Dashboard ise XRP Ledger ekosisteminde doğrulayıcı desteği ve değişiklik oylamalarını izleyen bir takip ekranıdır.

Bu nedenle ilk etapta 23 Ekim için öngörülen etkinleşme tarihi ertelendi. Mevcut destek korunursa güncellemenin en erken 4 Kasım saat 14.46 UTC civarında, ağın oylama kontrol noktasının ardından devreye girmesi öngörülüyor.

Yalnızca token yakma yetkisi verilen bir hesabın bazı durumlarda yeni token oluşturabilmesi, ihraç ve imha yetkilerinin ayrılması gereken yapılarda düzeltme gerektiren bir risk oluşturuyor.

Açık, ihraç edilmiş tokenları kapsıyor

Söz konusu açık, bir token ihraççısının sadece yakım yetkisi verdiği bir hesabın, belirli koşullar altında yeni token basabilmesine imkan tanıyor. Örneğin bir stabilcoin şirketi, müşteriler dolar karşılığında token iade ettiğinde bu tokenları yakma görevini bir ödeme hizmetine bırakabilir. Normal şartlarda aynı hizmetin yeniden token ihraç edebilmesi için ayrıca yetkilendirilmesi gerekiyor. Hazırlanan düzeltme de bu ayrımı zorunlu hale getiriyor.

Ağın resmi dokümantasyonunda, düzeltme yürürlüğe girene kadar geliştiricilere token yakma iznini vermemeleri yönünde uyarı yer alıyor. Bu uyarı özellikle XRP Ledger üzerinde çıkarılan varlıklar için önem taşıyor.

Ek düzeltmeler lending tarafını da ilgilendiriyor

Güncelleme paketi yalnızca yetki açığını kapatmıyor. Aynı paket, ihraççıların işlem havuzlarından token geri alırken kullandığı hesaplamaları ve kullanıcıların varlıkları ortaklaştıran kasalara para yatırma ya da çekme işlemlerindeki hesaplama yöntemlerini de düzeltiyor. Ayrıca bir kredinin vadesi dolmadan gecikmiş ya da temerrüde düşmüş görünmesine yol açabilecek başka bir hata da gideriliyor.

FixCleanup3_4_0 paketi, token yetkilendirmesindeki açığın yanı sıra işlem havuzları, kasa yapıları ve kredi işleyişindeki hesaplama sorunlarını da birlikte düzeltiyor.

Buna karşın lending hizmetinin kendisi henüz etkinleşmeye hazır değil. XRPL Dashboard verilerine göre lending değişikliği 19 oy alırken, bu yapının bağlı olduğu kasa sistemi 21 oyda bulunuyor. Her iki değişikliğin de kendi iki haftalık geri sayımını başlatabilmesi için 29 desteğe ulaşması gerekiyor.

Bu eşiğin 4 Kasım’da aşılması halinde lending altyapısının en erken 18 Kasım’da devreye alınabileceği hesaplanıyor. Şimdilik ağdaki öncelik, token yetkilendirmesine ilişkin açığın kapatılması olarak öne çıkıyor.