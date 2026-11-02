XRPL ana ağında kapsamlı güncelleme 4 Kasım’da devreye girebilir

XRP Ledger ekosisteminde bu hafta ana ağ için önemli bir güncelleme gündemde bulunuyor. fixCleanup3_4_0 adlı değişiklik paketi, doğrulayıcı desteğinin korunması halinde 4 Kasım 2026 tarihinde UTC ile 14.46’da etkinleşebilir. Güncelleme; Single Asset Vaults, borç verme protokolü, otomatik piyasa yapıcılar, izinli DEX yapısı, trust line kayıtları, NFT’ler, MPT’ler, Escrow, Sponsorship, işlem imzalama ve yetki devri gibi birçok alanda düzeltme ve iyileştirme içeriyor.

Güncellemede oy eşiği öne çıkıyor

Söz konusu değişikliğin devreye alınabilmesi için ağdaki güvenilir doğrulayıcıların en az yüzde 80’inin desteğinin sürmesi gerekiyor. Mevcut takvimde en erken etkinleşme zamanı 4 Kasım 2026 olarak gösterilirken, geri sayımın son günlerine girildiği görülüyor. Bu süreç, XRP Ledger üzerindeki çekirdek işleyişin daha tutarlı hale getirilmesi açısından yakından izleniyor.

Geliştiriciler ayrıca bazı tokenlerin yalnızca ihraççının onay verdiği hesaplarda tutulması kuralının belirli durumlarda aşılabildiğini saptadı. Özellikle stabilcoinler veya tokenize fonlar gibi düzenlemeye tabi varlıklarda, ihraççılar token tutulmadan önce kimlik kontrolü ve onay şartı koyabiliyor. Tespit edilen istisnaların kapatılması için hazırlanan dört ayrı kod değişikliği ise fixCleanup3_5_0 adı verilen yeni bir ağ yükseltmesinde bir araya getirildi.

XRP Ledger geliştiricileri, ihraççı onayıyla tutulması gereken bazı tokenlerde kuralın aşılabildiği istisnaları gidermek için dört kod değişikliğini fixCleanup3_5_0 paketi altında topluyor.

Bu ikinci paket henüz XRP Ledger’ın ana yazılımına dahil edilmedi. Entegrasyon tamamlandıktan sonra fixCleanup3_5_0 için de ağdaki güvenilir doğrulayıcıların yüzde 80’den fazlasının iki hafta boyunca destek vermesi gerekecek. Bu nedenle ilk paketin olası aktivasyonu kısa vadede öne çıkarken, ikinci düzenleme için daha uzun bir onay süreci bekleniyor.

Bu tür yükseltmelerin zamanlamasını takip eden kullanıcılar için CryptoAppsy, özellikle coin’e özel haber akışı ve canlı gündem takibiyle süreci tek ekranda izlemeyi kolaylaştırabilir. Doğrulayıcı oylaması, aktivasyon takvimi ve XRPL tarafındaki yeni teknik duyuruların aynı akış içinde görülmesi, gelişmeleri anlık izlemek isteyenler açısından pratik bir çerçeve sunuyor.

Linux sunucuları için kritik güvenlik uyarısı yapıldı

Öte yandan XRP Ledger Foundation topluluk direktörü Hussein Zangana, Vet adıyla yaptığı açıklamada Linux çekirdeğinde kritik bir güvenlik açığı bulunduğunu duyurdu. Açığın 4.4 ve üzeri çekirdek sürümlerini etkilediği, açık IPv4 TCP portuna sahip ve yaması uygulanmamış Linux sunucularının risk altında olduğu belirtildi.

Hussein Zangana, RHEL 8, 9 ve 10, Debian 12 ve 13, Amazon Linux ile Oracle UEK kullanan XRPL düğüm ve doğrulayıcı operatörleri için düzeltmenin yayımlandığını, sistemlerin güncellenip yeniden başlatılması gerektiğini açıkladı.

RHEL 8, 9 ve 10, Debian 12 ve 13, Amazon Linux ve Oracle UEK kullanan XRPL düğüm operatörleri ile doğrulayıcılar için düzeltmenin dağıtıldığı kaydedildi. Bu gruptaki kullanıcıların güncelleme yapıp sistemi yeniden başlatması yeterli görülüyor.

Ubuntu, AlmaLinux, Rocky ve CentOS Stream kullananlar için ise ek adımlar gerekebilir. Bu sistemlerde ilgili dağıtım için kalıcı düzeltme yayımlanana kadar, yeniden başlatma sonrasında veya kuralların yeniden yüklenmesinin ardından nft kuralının tekrar uygulanması isteniyor. Uyarı, ağ güvenliği kadar düğüm sürekliliği açısından da önem taşıyor.