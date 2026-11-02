Binance çıkışları hızlanırken Bitcoin ETF’lerinde 643 milyon dolar çıktı

Bitcoin, UTC gece yarısından bu yana yüzde 0,4 gerileyerek 77.900 dolar civarına indi. Asya işlemlerinde kısa süreliğine 78.700 doları gören varlıkta geri çekilme yaşanırken, Binance müşterilerinin para çekimlerinin yeniden açılmasının ardından borsadan net 3,64 milyar dolarlık çıkış yapılması ve ABD spot bitcoin ETF’lerinden 643 milyon dolar çıkması piyasadaki baskıyı artırdı.

Binance çıkışları ve soruşturma süreci

Binance, pazar günü kademeli para çekim sürecini başlattı. Borsa, 4,65 milyar dolarlık çekim talebine karşılık 1,01 milyar dolarlık giriş kaydetti ve net çıkış 3,64 milyar dolar oldu. Şirket ayrıca çalınan 6,3 milyar doların yaklaşık yüzde 95’ini karşıladığını açıkladı. FBI ise saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubunun bulunduğunu resmen duyurdu.

Binance, çalınan 6,3 milyar doların yaklaşık yüzde 95’inin karşılandığını açıklarken, FBI saldırıyı Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubuna bağladı.

ABD’de işlem gören spot bitcoin ETF’leri cuma günü 643 milyon dolarlık net çıkış verdi. Farside Investors verilerine göre bu rakam, haziran ayından bu yana görülen en büyük günlük çıkış oldu ve önceki dört günlük giriş serisini sildi.

Türev piyasalarda hareket arttı

Kripto vadeli işlem hacmi son 24 saatte yüzde 56 artarak 111,8 milyar dolara yükseldi. Buna karşın açık pozisyon büyüklüğü 137,1 milyar dolar civarında büyük ölçüde yatay kaldı. Bu tablo, piyasaya yeni yönlü pozisyon girişinden çok yoğun el değiştirme yaşandığına işaret etti. Kaldıraçlı pozisyonların zorunlu kapatılmasıyla oluşan tasfiyeler de yüzde 77 artışla 140,2 milyon dolara çıktı.

Bitcoin ve Ether tarafında işlem hacimleri sırasıyla yüzde 37 ve yüzde 83 arttı, ancak açık pozisyonlarda belirgin değişim görülmedi. Bu nedenle yükselen işlem aktivitesine rağmen yeni para girişinin sınırlı kaldığı değerlendiriliyor. Opsiyon piyasasında ise Deribit üzerinde son 24 saatte en çok işlem gören bitcoin kontratlarının tamamı satım yönlü oldu. Ether opsiyonlarında daha karışık bir görünüm izlendi.

Altcoinlerde satış baskısı öne çıktı

CoinDesk 100 endeksindeki en sert düşüşlerden biri Thorchain’de görüldü. RUNE, yüzde 6,4 gerilerken son 24 saatteki toplam kaybı yaklaşık yüzde 17’ye ulaştı. FBI, ABD Gizli Servisi ve IRS Ceza Soruşturma Birimi, node operatörlerinden Binance saldırısıyla bağlantılı adresleri engellemelerini istedi. Thorchain, farklı blokzincirler arasında takas yapılmasını sağlayan zincirler arası bir protokol olarak biliniyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlem piyasasında henüz kapatılmamış sözleşmelerin toplamını gösterir. Fonlama oranının pozitif olması ise uzun pozisyon taşıyanların kısa pozisyon sahiplerine ödeme yaptığı anlamına gelir.

NEAR yüzde 5,93 düşerek günün en zayıf büyük tokenlerinden biri oldu. BNB’de açık pozisyonlar yüzde 5,31 azalırken fiyat yüzde 1,12 geriledi. Bu tablo, yatırımcıların pozisyon kapattığını ve piyasadan para çıktığını gösterdi. Yapay zeka temalı tokenlerde de kayıplar sürdü; GRASS yüzde 4,5, NEAR yaklaşık yüzde 4 ve KITE yüzde 3,3 değer kaybetti.

Vadeli işlem hacmi sert yükselse de açık pozisyonların yatay kalması, piyasada yeni yönlü birikimden çok yoğun devir yaşandığını gösteriyor.

Makro gündem ve öne çıkan varlıklar

Geleneksel piyasalarda Nasdaq 100 vadeli kontratları yüzde 0,8 yükseldi. Brent petrol ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşını barışçıl yollarla çözmek istediğini söylemesinin ardından yüzde 4 düşerek 109 dolar civarına indi. Piyasalar şimdi Apple bilançosuna, salı günkü ABD ara seçimlerine ve cuma günü açıklanacak istihdam verisine odaklandı.

Pazartesi günü sınırlı sayıda token artıda kaldı. Monero yüzde 1,7, Zcash yüzde 1,4 ve Tron yüzde 1 yükseldi. Buna karşılık Donald Trump ile bağlantılı memecoin TRUMP, ABD ara seçimleri öncesinde yüzde 4,2 geriledi. CoinMarketCap altcoin sezon endeksi de geçen haftaki saldırı öncesi 60 seviyesinden 46’ya düştü.