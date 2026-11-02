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Elliptic, Binance saldırısında yapay zeka izi bulunmadığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Elliptic, Binance saldırısında çalınan 6,4 milyar doların aklanmasında yapay zeka izi bulmadı.
  • 📌 İnceleme, işlemlerin yaklaşık 20 otomatik servisle taşındığını ve sürecin insan gözetimindeki yazılımlarla yürüdüğünü gösterdi.
  • 🧭 FBI, 29 Ekim’deki saldırıyı TraderTraitor grubuna bağlarken, $BTC ile bağlantılı olmayan fonların 2,85 milyar doları donduruldu.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Blockchain analiz şirketi Elliptic, Binance’e yönelik 6,4 milyar dolarlık siber saldırının ardından çalınan varlıkların aklanmasında yapay zekanın kullanıldığına dair bir bulguya ulaşmadı. Şirket, saldırganların işlemleri otomatikleştirdiğini, ancak görülen örüntünün insan gözetimindeki yazılımlara işaret ettiğini bildirdi.

İçindekiler
1 İşlemler kısa sürede çok sayıda servis üzerinden taşındı
2 Tekrarlanan denemeler komut dosyalarına işaret etti
3 FBI saldırıyı TraderTraitor grubuna bağladı
4 Saldırganların elinde hala milyarlarca dolarlık varlık bulunuyor

İşlemler kısa sürede çok sayıda servis üzerinden taşındı

Elliptic, Kuzey Kore bağlantılı saldırganların üç günden kısa sürede yaklaşık 20 otomatik yazılım hizmetinden yararlandığını belirtti. Fonların merkeziyetsiz borsalar, borç verme protokolleri ve zincirler arası köprüler üzerinden taşındığı kaydedildi. Şirket, bu hareketliliğin ilk aşamada yapay zeka destekli karar alma ihtimalini gündeme getirdiğini, ancak işlem akışının bu yönde net bir kanıt sunmadığını aktardı.

Elliptic, blokzincir üzerindeki işlemleri izleyerek yasa dışı fon hareketlerini analiz eden bir şirket olarak biliniyor. İncelemede binlerce transfer, başarısız takas girişimi ve yinelenen işlem denemeleri değerlendirildi.

Tom Robinson, aklama sürecinin otomatik ilerlediğini ancak şu ana kadar hiçbir verinin kararları bir yapay zeka ajanının verdiğini göstermediğini, tablonun insanlar tarafından yazılan ve denetlenen komut dosyalarıyla daha uyumlu olduğunu söyledi.

Tekrarlanan denemeler komut dosyalarına işaret etti

Şirketin bulgularına göre tekrar eden transferler ve başarısız işlemler, önceden tanımlanmış talimatları uygulayan komut dosyalarını düşündürüyor. Elliptic, daha gelişmiş bir yapay zeka ajanının işlem neden başarısız olduysa buna göre farklı bir yol deneyebileceğini, oysa incelenen hareketlerde aynı işlemlerin yeniden gönderildiğini belirtti.

Araştırmada saldırganların aynı işlem tutarlarını tekrar kullandığı, büyük transferlerden önce küçük miktarlarla yeni güzergahları denediği de görüldü. Ayrıca 30 Ekim’de altı farklı zincirler arası köprünün 100 dakikalık bir zaman diliminde devreye alındığı saptandı. Buna rağmen Elliptic, bu servislerin insanlar mı yoksa farklı bir otomasyon sistemi mi tarafından seçildiği konusunda kesin bir sonuca varmadı.

Elliptic, Binance işlemlerinde bir yapay zeka ajanından beklenebilecek bağımsız yön değiştirme davranışının görülmediğini ve mevcut verilerin daha sınırlı bir otomasyona işaret ettiğini vurguladı.

FBI saldırıyı TraderTraitor grubuna bağladı

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI, 29 Ekim’deki hırsızlığın Kuzey Kore’nin TraderTraitor adlı hacker grubu tarafından gerçekleştirildiğini doğruladı. Kurum, kripto para hizmet sağlayıcılarından çalınan fonlarla bağlantılı cüzdanları engellemelerini istedi.

Elliptic’in son değerlendirmesi, ilk dondurma işlemlerinden kaçan varlıkların nasıl taşındığını ve bu süreçte yapay zekanın rol oynayıp oynamadığını inceliyor. Buna göre çalınan fonların 2,85 milyar dolarlık kısmı, yani toplamın yüzde 44’ü donduruldu veya ele geçirildi.

Saldırganların elinde hala milyarlarca dolarlık varlık bulunuyor

Buna karşın saldırganların kontrolünde halen 950’den fazla cüzdana dağılmış yaklaşık 3,28 milyar dolarlık varlık bulunuyor. Bu tablo, stabilcoin ihraççıları ve kripto platformlarının hızlı müdahalesine rağmen kalan fonların takibinin sürdüğünü gösteriyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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