XRPL’de yeni hesap sayısı yüzde 142 arttı, XRP zayıf kaldı

XRP Ledger ağında yeni hesap açılışları son günlerde belirgin biçimde hızlandı. XRPScan verilerine göre 1 Kasım 2026’da etkinleştirilen yeni hesap sayısı 7.734’e çıktı. Bu seviye, bir önceki güne göre yüzde 33 artışa işaret ederken ağın son 30 gündeki yaklaşık 3.500 hesaplık günlük ortalamasının da oldukça üzerine çıktı.

Hesap artışı hızlandı

Günlük bazda ölçülen bu sıçrama, XRP Ledger ekosistemine yönelik ilginin yeniden canlandığına işaret edebilir. XRP Ledger, Ripple ile bağlantılı açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak ödeme odaklı yapısıyla biliniyor. Son veriler, ağ üzerindeki cüzdan kurulumlarının hız kazandığını gösterse de bu hareketin tek bir nedene bağlanması şu aşamada kolay görünmüyor.

Olası nedenler arasında tokenleştirilmiş varlıklara ilginin artması, stabilcoin kullanımındaki genişleme ve merkeziyetsiz finans uygulamalarına yönelim yer alıyor. Bunun yanında borsalardaki kullanıcı alım süreçleri ya da otomatik cüzdan oluşturma sistemleri de toplam sayıyı yukarı taşımış olabilir.

XRPScan verileri 1 Kasım 2026’da 7.734 yeni hesabın etkinleştirildiğini gösteriyor; bu rakam hem günlük bazda güçlü bir artışa hem de 30 günlük ortalamanın belirgin biçimde aşılmasına işaret ediyor.

Tek başına kullanıcı artışı anlamına gelmiyor

Bununla birlikte yeni hesap sayısındaki yükseliş, doğrudan kullanıcı tabanının aynı ölçüde büyüdüğü anlamına gelmiyor. Aynı kişi birden fazla hesap açabilirken, otomatik sistemler de çok sayıda cüzdan üretebiliyor. Bu nedenle ağdaki gerçek benimsenmenin ölçülmesi için aktif adresler, işlem hacmi ve ekosistem kullanımının birlikte izlenmesi gerekiyor.

Geçmiş veriler de benzer sıçramaların daha önce yaşandığını ortaya koyuyor. XRPScan kayıtlarında tüm zamanların en yüksek günlük hesap açılışı yaklaşık 30.600 seviyesinde bulunuyor. Son artış güçlü olsa da bu tarihi zirvenin belirgin biçimde altında kalıyor.

Fiyat tarafında tablo farklı

Ağ verilerindeki canlanmaya karşın XRP fiyatı aynı ölçüde toparlanmış değil. TradingView verilerine göre 2 Kasım itibarıyla XRP yaklaşık 1.25 dolardan işlem görüyor. Eylül ve ekim aylarında görülen zirvelerin ardından başlayan uzun düzeltme süreci henüz sona ermiş görünmüyor.

Fiyatın önemli hareketli ortalamaların altında kalması, teknik görünümde satış baskısının sürdüğünü gösteriyor. Kısa vadede 1.20 ile 1.25 dolar aralığı yakın izlenen bölge olurken, olası toparlanma denemelerinde 1.30 ile 1.35 dolar bandı yukarı yönlü hareketi sınırlayabilir.

Yeni hesap açılışlarındaki artış, blokzincir ağındaki faaliyet ile piyasa talebinin aynı şey olmadığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Mevcut tablo, ağ etkinliğinin arttığını gösterse de bunun XRP’ye kalıcı talep olarak dönüp dönmeyeceği henüz netleşmedi. Daha güçlü bir benimsenme sinyali için aktif adreslerde, işlem hacminde ve ekosistemin genel kullanımında süreklilik aranacak.