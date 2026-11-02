Siber güvenlik araştırmacıları, Windows sistemlerini hedef alan VOLTA adlı yeni bir zararlı yazılımın, ele geçirilen kullanıcı verilerini yapay zeka modelleriyle analiz ederek finansal açıdan değerli hedefleri belirlediğini açıkladı. Cisco Talos’un paylaştığı bulgulara göre yazılım, özellikle kripto varlık sahibi kişileri ayıklamak için tasarlandı.

Kripto cüzdan bilgileri öne çıkıyor

VOLTA, klasik bilgi hırsızlığı yapan zararlı yazılımlardan farklı olarak yalnızca parola ve oturum verilerini toplamakla kalmıyor. Yazılım, çalınan verileri inceleyerek kurban profili oluşturabiliyor ve hangi varlıkların gelir elde etmek için kullanılabileceğini sıralayabiliyor. Bu yapı, saldırganların büyük veri yığınını tek tek inceleme ihtiyacını azaltıyor.

Araştırmacılar, en ciddi risklerden birinin kripto cüzdanlarına ait hassas bilgilerin ele geçirilmesi olduğunu belirtti. VOLTA’nın kurtarma seed ifadelerini çıkarabildiği, ayrıca cüzdan kasalarını kırmaya yönelik işlevler de içerdiği aktarıldı. Bu durum, cüzdan bilgilerini bilgisayarında tutan kullanıcılar için doğrudan risk yaratıyor.

Cisco Talos, VOLTA’nın ele geçirilen verileri yapay zeka modellerine göndererek kurbanın finansal değerini kapsamlı biçimde değerlendirebildiğini ve yüksek kazanç sağlayabilecek varlıkları sıralayabildiğini belirtiyor.

Daha geniş veri toplama kapasitesi bulunuyor

Zararlı yazılımın kapsamı kriptoyla sınırlı değil. Cisco Talos araştırmacısı Ryan Fetterman, VOLTA’nın tarayıcılarda kayıtlı parolaları, ödeme kartı bilgilerini, kimlik doğrulama belirteçlerini, e posta hesap verilerini ve aktif oturumları toplayabildiğini bildirdi. Telegram, Discord, Steam ve Roblox gibi yaygın platformlardaki etkin oturumlar da bu kapsamda yer alıyor.

Bunun yanında Outlook hesapları, Slack çalışma alanları ve bulaşan sistemdeki diğer kişisel ya da kurumsal bilgiler de hedefleniyor. Zararlı yazılımın e posta hesaplarını ek olarak taradığı, Gmail içinde Amazon, PayPal, Walmart, DoorDash ve Uber Eats gibi hizmetlere ait sipariş onayları ve makbuzları aradığı kaydedildi. Böylece saldırganlar, kullanıcının adresi, işi ve harcama alışkanlıkları gibi ek bilgilere ulaşabiliyor.

Kripto cüzdan seed ifadeleri ve oturum verileri gibi hassas bilgilerin hedef alınması, kullanıcıların bu tür hareketleri daha yakından izlemesini gerektiriyor. CryptoAppsy, coin’e özel haberler ile akıllı fiyat alarmlarını tek ekranda sunarak olası bir güvenlik olayının ardından ilgili varlıklardaki ani hareketleri ve gündem akışını takip etmeyi kolaylaştırabilir.

Yapay zeka modelleri sırayla deneniyor

Cisco Talos’un bulgularına göre VOLTA, çaldığı verileri OpenRouter üzerinden çeşitli yapay zeka modellerine iletiyor. İlk denemenin Anthropic’in Claude Opus 4.6 modeliyle yapıldığı, isteğin işlenmemesi halinde Moonshot AI’ın Kimi K2 modeli ve Google’ın Gemini 2.5 Flash modelinin devreye sokulduğu belirtildi.

Araştırmacılar, yazılımın bir modelin talebi reddedip reddetmediğini özel olarak kontrol ettiğini ve ardından başka bir modele geçtiğini kaydetti. Bu süreç sonunda yapay zeka araçlarından, kurbanın finansal gücünü değerlendirmesi, değerli varlıkları tespit etmesi ve bunları kazanç potansiyeline göre sıralaması isteniyor. Yazılımın ayrıca hedef kişinin siber güvenlik seviyesini puanlayabildiği ifade edildi.

Ryan Fetterman, VOLTA’nın kayıtlı tarayıcı parolalarından ödeme kartı verilerine, mesajlaşma platformlarındaki aktif oturumlardan e posta bilgilerine kadar geniş bir veri kümesini toplayabildiğini aktarıyor.

Bu yapı, saldırganların yalnızca veri çalmakla yetinmediğini, yapay zeka yardımıyla hangi kurbanın daha karlı olduğunu önceden belirlemeye çalıştığını gösteriyor. Özellikle bilgisayarında cüzdan bilgisi, kurtarma ifadesi veya finansal kayıt saklayan kullanıcıların ek güvenlik önlemleri alması önem taşıyor.