Binance saldırısı, kripto borsalarının güvenliği tartışmasını büyüttü

Binance’te yaşanan 6,3 milyar dolarlık hırsızlık, kripto borsalarının bankalara kıyasla daha mı savunmasız olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Olayın boyutu nedeniyle sektör genelinde güvenlik prosedürleri, para çekme kontrolleri ve finansal dayanıklılık tartışmaları hız kazandı.

Saldırının odağında operasyonel açıklar vardı

İlk incelemelere göre saldırı, Ethereum’un temel kriptografisini kırarak değil, cüzdan izinleri ve operasyonel kontrollerdeki zafiyetlerden yararlanılarak gerçekleştirildi. Saldırganların, Binance’e ait bir cüzdandan yaklaşık 2,5 milyar doları dört dakikadan kısa sürede çıkardığı aktarıldı. Bu süreçte Ethereum’un EIP 7702 özelliğinin kötüye kullanıldığı, zararlı kodun yetkilendirilerek cüzdan üzerinde çalıştırıldığı belirtildi.

Mini sözlük: EIP 7702, Ethereum cüzdanlarının belirli koşullarda akıllı sözleşme benzeri işlevler çalıştırmasına imkan veren teknik bir özellik olarak biliniyor. Bu yapı esneklik sağlasa da yanlış yetkilendirme veya kötü amaçlı kod onayı durumunda ek risk oluşturabiliyor.

Binance eş CEO’su Richard Teng, soruşturma kapsamında birden fazla güvenlik ihlalinin tespit edildiğini açıkladı. Teng, saldırganların faaliyet izlerini silmeye yarayan bir mekanizma kullandığına dair bulgular bulunduğunu söyledi. Borsanın para çekme altyapısını yeniden kurduğu, imza süreçlerini, çalışan cihazlarını ve anahtar yönetimini gözden geçirdiği bildirildi.

Richard Teng, soruşturmada birden fazla güvenlik ihlalinin ortaya çıkarıldığını, borsanın para çekme altyapısını yeniden inşa ettiğini ve imza süreçleriyle anahtar yönetimini baştan değerlendirdiğini açıkladı.

Banka ve kripto borsası karşılaştırmasında görüş ayrılığı var

İsrailli blokzincir istihbarat şirketi Addressable’ın CEO’su Tomer Sharoni, farkın saldırganların sisteme nasıl girdiğinden çok, içeri girdiklerinde neyi ele geçirebildiklerinde yattığını söyledi. Sharoni’ye göre bir banka çalışanının dizüstü bilgisayarıyla bir borsa çalışanının cihazı benzer yöntemlerle ele geçirilebilir; ancak kripto tarafında başarılı bir ihlal çok daha hızlı ve büyük tutarlarda kayba yol açabiliyor.

Abdul Rafay Gadit, kripto tarafının bankalardan daha sık saldırıya uğramadığını, asıl farkın olayların gizlenememesi ve blokzincirde dakikalar içinde görünür hale gelmesi olduğunu kaydetti.

ZIG Finance kurucu ortağı Abdul Rafay Gadit ise farklı bir değerlendirme yaptı. Gadit, bankaların da sık sık ihlalle karşı karşıya kaldığını, ancak bu vakaların çoğunun kamuoyuna hemen yansımadığını savundu. Ona göre kripto varlıklardaki hırsızlıklar blokzincir üzerinde açık biçimde izlenebildiği için daha sık yaşanıyormuş izlenimi doğuyor.

Uluslararası Para Fonu’nun 2024 tarihli raporu, finans sektöründe siber saldırıların en sık bankaları hedef aldığını ortaya koydu. Rapora göre finans şirketleri, sektörler genelinde bildirilen siber olayların yaklaşık yüzde 20’sini oluşturdu. 2004 ile 2023 arasındaki doğrudan raporlanmış kayıplar ise yaklaşık 12 milyar dolara ulaştı. Ancak bu veriler, bankalar ile kripto borsalarının hangisinin daha sık hedef alındığını tek başına göstermiyor.

Geri döndürülemeyen işlemler riski büyütüyor

Kripto borsaları açısından temel fark, doğrulanmış blokzincir işlemlerinin çoğunlukla geri alınamaması. Bankalarda ise uyum kontrolleri, aracı kurum denetimleri ve bazı durumlarda transfer geri çağırma imkanları bulunuyor. Bu nedenle bir borsa ihlali, para çıkışı gerçekleştiği anda çok daha ağır sonuçlar doğurabiliyor. Bazı token ihraççılarının çalınan varlıkları dondurabilmesi, zarar sınırlama açısından kısmi bir imkan sunsa da bu yöntem her durumda çözüm sağlamıyor.

Sharoni, hız, kesinlik ve geri döndürülemezliğin büyük kripto rezervlerini finans dünyasındaki en değerli hedeflerden biri haline getirdiğini söyledi. Gadit ise çözümün bankacılık sektöründe yıllar içinde gelişen operasyonel önlemlerin kripto borsalarına da uyarlanmasından geçtiğini belirtti. Ayrı imza yetkileri, çok aşamalı onay süreçleri ve para çekme limitleri bu önlemler arasında sıralandı.

Sektörde daha güçlü koruma çağrıları artıyor

Binance vakası tekil bir endişe olarak görülmüyor. Blokzincir güvenlik şirketi CertiK, 2026’nın üçüncü çeyreğinde kripto sektöründeki kayıpların 1,28 milyar dolara çıktığını, bunun bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 56 artış anlamına geldiğini açıkladı. Şubat 2025’te Bybit’te yaşanan 1,5 milyar dolarlık hırsızlık da dijital varlıkları yöneten sistemlerin doğrudan hedef alındığını göstermişti.

Londra merkezli hukuk firması Edwin Coe’da finansal düzenlemeler bölümünün başında bulunan Daniel Tunkel, kripto borsalarının karşı karşıya olduğu güvenlik risklerini büyük bir kazaya açık yapı olarak tanımladı. Tunkel, düzenleyicilerin yalnızca saldırıların önlenmesine değil, borsaların büyük bir ihlali karşılayacak finansal kaynaklara ve operasyonel güvenceye sahip olup olmadığına da odaklanması gerektiğini söyledi.

Blokzincir üzerindeki şeffaflık, çalınan fonların izini sürmeyi kolaylaştırsa da bu durum varlıkların geri alınacağını garanti etmiyor. Sektörde asıl sorunun, bir hırsızlığı fark etmek ile onu gerçekleşmeden durdurmak arasındaki farkı kapatmak olduğu değerlendiriliyor.