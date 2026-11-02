Kripto Para

Çin Komünist Partisi, sanal para ve blockchain yoluyla yolsuzluğa karşı çağrı yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Çin Komünist Partisi, sanal para ve blockchain üzerinden yolsuzluğa karşı yeni çağrı yaptı.
  • 📌 Karar metni, Bitcoin veya diğer kripto varlıkları anmadı ve alım satıma dair yeni kural getirmedi.
  • 🧭 Çin, 2013’ten 2021’e uzanan süreçte kripto işlemleri ve madenciliğe karşı kademeli yasaklar uyguladı.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

Çin Komünist Partisi, sanal para, blockchain, sınır ötesi fonlar ve internet üzerinden yürütülen yolsuzluklara karşı daha sert önlemler alınmasını istedi. Çağrı, partinin iç disiplinini sıkılaştırmaya yönelik daha geniş kapsamlı bir karar metninde yer aldı.

İçindekiler
1 Kararda kriptoya sınırlı ve dolaylı atıf yer aldı
2 Vurgu parti içi disiplin ve gizli yöntemler üzerinde toplandı
3 Çin’in kriptoya yönelik kısıtlamaları uzun süredir devam ediyor

Kararda kriptoya sınırlı ve dolaylı atıf yer aldı

Parti Merkez Komitesi, 29 Ekim’de 20. Merkez Komitesi Beşinci Genel Kurul toplantısında kabul edilen kararda, yolsuzlukla mücadele bölümünde bu alanlara tek cümleyle değindi. Xinhua, kararın tam metnini 1 Kasım’da yayımladı. Metinde, internet, sanal para, sınır ötesi fonlar, blockchain ve benzeri yollarla işlenen yolsuzlukların kararlılıkla bastırılması istendi.

Metin, Bitcoin ya da başka bir kripto varlığın adını anmıyor. Ayrıca kripto para alım satımı, madencilik veya stabilcoinlere ilişkin yeni bir düzenleme ya da doğrudan bir politika değişikliği içermiyor.

Karar metni, internet, sanal para, sınır ötesi fonlar, blockchain ve benzeri kanallar üzerinden yürütülen yolsuzlukların kararlılıkla hedef alınmasını istiyor.

Vurgu parti içi disiplin ve gizli yöntemler üzerinde toplandı

Belgede, partinin “tam ve sıkı öz yönetimi” olarak tanımladığı disiplin yaklaşımı öne çıktı. Metin, yeni ve gizli yolsuzluk türlerinin derinlemesine araştırılmasını da istedi. Bu çerçevede beklenen çıkarlar, vekaleten elde tutulan varlıklar, aracı kişiler ve kamu görevleri arasında çıkar ilişkisi doğurabilecek geçişler de hedeflenen başlıklar arasında sayıldı.

Çin Komünist Partisi, Çin’de siyasi karar alma sürecinin merkezinde yer alan iktidar partisi konumunda bulunuyor. Bu nedenle parti belgelerinde kullanılan ifadeler, resmi kurumların denetim ve uygulama önceliklerine işaret edebiliyor.

Çin’in kriptoya yönelik kısıtlamaları uzun süredir devam ediyor

Çin’de kripto paralara yönelik baskı yeni değil. Aralık 2013’te Çin Merkez Bankası ve diğer düzenleyiciler, bankaların Bitcoin işlemlerine aracılık etmesini yasakladı. Eylül 2017’de ilk coin arzları ile Çin’deki kullanıcılara hizmet veren borsalara yasak getirildi. Eylül 2021’de ise merkez bankası ve diğer kurumlar, tüm kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etti ve madenciliğe karşı kapsamlı adımlar attı.

Şubat ayında yayımlanan ve merkez bankasının öncülük ettiği son bildirim de bu çizgiyi yineledi. Bildirimde, Çin ana karasında sanal para faaliyetlerinin yasa dışı finansal faaliyet sayıldığı vurgulandı. Ayrıca yuan endeksli denizaşırı stabilcoinler ile onaysız gerçek dünya varlığı tokenizasyonuna da izin verilmedi.

Yeni karar, kripto para ticaretine ilişkin ayrı bir açılım sunmuyor; asıl vurgu, sanal para ve blockchain gibi araçların yolsuzlukta kullanılmasının engellenmesine yöneliyor.

Son karar, doğrudan piyasa düzenlemesinden çok siyasi ve idari denetim çerçevesine işaret ediyor. Bu nedenle metin, kripto sektörüne yönelik genel yasağın ötesinde, özellikle kamu görevlileri ve sınır ötesi para akışları etrafında şekillenen yolsuzluk risklerine odaklanıyor.

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Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
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Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
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