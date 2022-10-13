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Düşüşü Bilen Analistten Kritik Bitcoin Yorumu: Bu Seviye Gelebilir!

Kıdemli bir kripto para analisti açıklamalarında Bitcoin'in (BTC) fiyatı için bu seviyeyi işaret ederek kritik yorumlarda bulundu.
23:00
13 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının tüm zamanların en yüksek seviyesinden şu anki düşüşünü tahmin eden ve geniş çapta takip edilen Bitcoin (BTC) analisti, ayı sezonu hakkında görüşlerini bildirdi.

Bitcoin’de Yükseliş Beklentisi

Kıdemli kripto para analisti Crypto Capo Twitter üzerinden 550.600 takipçisine önümüzdeki günlerde lider kripto para birimi olan Bitcoin’de yükseliş eğiliminin olabileceğini öne sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin’de hala kısa vadede yükseliş beklentisi içindeyim. Bana göre mevcut konumda düşüşe geçmenin zamanı değil.

Crypto Capo piyasa değerinin mevcut fiyat davranışına göre en büyük kripto para birimi ile geçtiğimiz 2018 yılında yaşanan son büyük BTC ayı piyasası ile bugünün arasındaki benzerliklere dikkat çekiyor. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

2018 yılı içerisindeki BTC, şimdiki Bitcoin’e karşı.

Kripto para piyasalarının amiral gemisi olan Bitcoin yazı kaleme alındığında son 24 saat içerisinde %4 oranında değer kaybederken, Capo artık ani bir fiyat artışı için Bitcoin’i açığa satan yatırımcıların daha fazla kayıptan kaçınmak adına yüksek miktarda satın alınmasına neden olduğunda meydana gelen yakın bir kısa süreli sıkışma olabileceğini öngörüyor. Uzman ek olarak şunları söyledi:

Bitcoin’de kısa süreli sıkışma muhteşem olacak.

Bitcoin Fiyat Hedefi

Bununla birlikte bugün sabah saatlerinde takipçilerine Twitter üzerinden görüşlerini yeniden bildiren kıdemli analist Capo, lider kripto para birimi olan Bitcoin’de 21.000 dolara kadar küçük çaplı bir yaşanabileceğini öne sürdü. Kıdemli analist Bitcoin rallisi hakkında şunları söyledi:

Bitcoin’in bu kadar düşmesini beklemiyordum. Aslında olası bir sıçramanın daha erken gelmesini bekliyordum. Bununla birlikte SPX (Standard & Poor’s 500 Endeksi) yükseliyor ve DXY (ABD dolar endeksi) düşüş yaşıyor. Bitcoin hala destekte. Bu büyük bir ayı tuzağı olabilir. 21.000 dolara sıçrama hala beklentilerim arasında.

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