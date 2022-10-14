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Bitcoin ve Altcoin’ler Neden Yükseliyor? Kripto Paralarda Ne Oluyor?

13 Ekim'de açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ABD'de Eylül ayına ilişkin TÜFE verilerinin ardından ağır kayıplar veren Bitcoin ve altcoin'ler hızla yükseliyor. Neler oluyor?
08:15
14 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları 13 Ekim’de ABD’den gelen kötü TÜFE verileri üzerine sert düştü. Bitcoin (BTC) fiyatı 18 bin dolara kadar gerilerken birçok altcoin’de çift haneli kayıplar kaydedilse de işler hızla tersine döndü ve yükseliş başladı. Nitekim en büyük kripto para 20 bin dolara dayanmış durumda.

Long ve Short Pozisyonların Oranındaki Artış

Zincir üstü (on-chain) veri sağlayıcısı Santiment, kripto para borsalarındaki long ve short pozisyonların oranının 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla BTC fiyatının yükselmeye başladığını bildirdi. Veri sağlayıcısı yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

Yatırımcılar ve trader’ların enflasyon haberleri ile Bitcoin ve altcoin‘lerde yoğun bir şekilde açığa satış yaptı. Long ve short pozisyonların 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla BTC fiyatı yükselmeye başladı. Kripto paralarda pozisyon alan birçok kişi likidite edildi. Fiyatlar kalabalığın en az beklediğine doğru hareket etme eğilimindedir.

Bu noktada Bitcoin fiyatındaki hızlı toparlanmanın ABD hisse senedi piyasalarındaki güçlü sıçrama ile birlikte geldiğinin altını çizmek gerekiyor. ABD’de Eylül ayına ilişkin TÜFE’nin beklentileri aşarak (yüzde 8,1) yüzde 8,2 olarak açıklanmasının ardından Dow Jones endeksi ilk işlem seansında yaklaşık 300 puan değer kaybetti. Ancak günün sonuna doğru 800 puandan fazla yükseldi ve bu şekilde pozitif günlük kapanış yaptı. Kripto para piyasalarının geri kalanı da Bitcoin ile birlikte ABD hisse senedi piyasalarındaki pozitif fiyat hareketliliğini eş zamanlı olarak takip etti.

Bitcoin Yatırımcıları İçin Öne Çıkan Soru İşaretleri

Yazım sırasında 379 milyar dolar piyasa değeri ile son 24 saatte kaydettiği yüzde 3,76 yükselişle 19 bin 811 dolardan işlem gören Bitcoin, 20 bin dolara kadar yükselmiş olsa da sosyal ağlardaki baskınlık bakımından hala dip bölgelerde hareket etmeye devam ediyor. Santiment’in da belirttiği gibi, Bitcoin’in sosyal ağlardaki popülaritesi oldukça düşük seviyelerde seyrediyor:

Yatırımcılar şu anda kayıplarını kurtarmak için kısa vadeli rallilerin peşinde. Zayıf eller (korkak yatırımcılar ve trader’lar) 2022’de çoktan kripto paralardan çıkış yaptı ve uzun vadeli trader’lar ve yatırımcılar Bitcoin’in karanlıktan çıkmasını bekliyor. BTC’nin sosyal ağlardaki popülaritesi yüksek olduğu dönemlerde fiyatlar yükselmektedir.

Bitcoin ile birlikte altcoin’lerin de toparlanmaya çalıştığı görülüyor. Dünyanın en büyük ikinci kripto parası ve en büyük altcoin’i olan Ethereum (ETH), yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 3,36 yükselişle ve 163 milyar dolar piyasa değeri ile bin 329 dolardan işlem görüyor. Bitcoin ve kripto para piyasalarının geri kalanının ABD hisse senedi piyasalarındaki son fiyat rallisine ayak uydurmuş olmasının ne kadar süreceği ve bu rallinin fiyatları nereye kadar taşıyabileceğini görmek ilginç olacak.

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