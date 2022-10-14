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NFT’ler Öldü Mü: Veriler İlgi Çekici! Paniğe Gerek Yok!

Piyasa katılımcılarının NFT’lerin ölmediğini vurgulamasına rağmen, aylık NFT işlem hacmi 16 ayın en düşük seviyesine geriledi.
14:01
14 Ekim 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

CryptoSlam’den derlenen verilere göre, piyasa katılımcılarının dijital koleksiyonların ölmediğini vurgulamasına rağmen, aylık non fungible tokenlerin (NFT) işlem hacmi 16 ayın en düşük seviyesine geriledi.

NFT’lerde Son Durum

CryptoSlam verilerine göre, NFT satış hacmi Eylül ayının sonunda yaklaşık 550 milyon dolara düştü. Ekim ayında şu ana kadar, ayın neredeyse yarısı geçmesine rağmen satış rakamı ise hala 190 milyon doların altında.

Öte yandan CryptoSlam verilerine göre şu anda NFT satış hacmi Mayıs ve Haziran 2021’deki verilere benziyor. Benzer şekilde, ortalama satışların fiyatı, geçen yıl bu zamanlarda görülen 500 doların altına geriledi ve yaklaşık olarak 81 dolara düştü. Verilere göre, çoğu NFT satışı 2022’nin başında gerçekleşti. Veriler, Ocak ayındaki toplam satış miktarının 1,07 milyondan fazla benzersiz alıcı ve 860,000 benzersiz satıcı ile 4,7 milyar doların üzerinde olduğunu gösteriyor.

NFT’ler Öldü Mü?

Yapılan açıklamalara göre birçok NFT, son 10 ayda değerlerinin bir kısmını veya çoğunu kaybetti. Örneğin, fiziksel ve dijital koleksiyonlara sahip olduğu bilinen Logan Paul daha önce 623.000 dolara bir NFT satın almıştı. Veriler göre bu NFT’nin değer şu anda sadece 10 dolar.

Öte yandan analistler Gautam Chhugani ve Manas Agrawal, “NFT’lerin ölmediğine” inanıyor. Sabit 360.000 OpenSea aylık aktif kullanıcısına ve Bored Ape Yacht Club (BAYC) taban fiyatının yaklaşık 100.000  dolar civarında kaldığına dikkat çeken analistler, dijital koleksiyonların “gerçek yaşam deneyimleri için dijital ürünler satmak” amacıyla kullanılabileceğine inanıyorlar.

Bunlara ek olarak ayrıca Uniswap Labs, Polychain Capital ve a16z kripto liderliğindeki B Serisi finansman turunda 165 milyon dolar topladı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlere göre Uniswap Labs bir NFT pazar yeri ve NFT kaynağı geliştirecek.

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