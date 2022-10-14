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LunarCrush’tan alınan verilere göre, popüler altcoin protokolü Aave‘nin yerel token’ı olan AAVE’nin sosyal etkinliği geçen hafta gözle görülür bir toparlanma yaşadı. 12 Ekim itibariyle, AAVE’nin sosyal etkileşimleri 1,89 milyona ulaştı. Bu dönüm noktası, 7 günlük ortalamanın üzerinde ve %2920’lik bir büyümeyi temsil ediyordu.

AAVE’deki Artış Neyi Temsil Ediyor?

Bir kripto varlığının sosyal aktivitesi ile fiyat hareketi arasında güçlü bir korelasyon olduğu düşünülüyor. AAVE’nin sosyal etkileşimleri, 12 Ekim’deki gün içi işlem seansı sırasında yeni bir zirveye ulaşırken, fiyatın da gözle görülür artış yaşadığı ifade edilebilir. Son 24 saat içinde %8’in üzerinde yükseliş kaydeden AAVE, yazının kaleme alındığı sırada 73 dolardan işlem görüyor.

Bunlara ek olarak AAVE’in dün 64,7 dolara kadar düşmüş olması dikkatleri çekti. Çünkü sosyal aktivitedeki artış sonrasında yaşanan bu düşüşün tehlikeli olabileceği ifade ediliyordu. Ancak bugün yaşanan toparlanma ile birlikte bu endişeler yerini rahatlamaya bırakmış gibi görünüyor.

Ayrıca analistlere göre AAVE’de şu anda 69 dolar bir destek seviyesi olarak işlem görürken, 76 doların direnç olabileceği ifade ediliyor. 80 dolar ise ana direnç olarak grafiklerde kendisine yer buluyor.

AAVE TVL Son Durum

Yedi ağda konuşlandırılmış ve mevcut toplam değeri 5,27 milyar dolar kilitli (TVL) olan Aave, DefiLlama’dan alınan verilere göre en yüksek TVL’ye sahip merkezi olmayan finans (DeFi) protokolleri listesinde dördüncü sırada yer alıyor.

Üçüncü çeyrekte, TVL’si 12 Ağustos’ta 7,4 milyar dolara yükseldikten sonra (OP ödüllerini başlattıktan birkaç gün sonra), heyecan sona erdiğinde kısa süre sonra düşüşe geçti. Aave, 12 Ağustos’un yüksek seviyelerine göre %25 düşüşle 3. çeyreği 5.58 milyar dolarlık bir TVL ile kapattı. Bu ay şimdiye kadar protokolün TVL’si %5 düştü.

Bunlara ek olarak AAVE tüm zamanların en yüksek seviyesini 18 Mayıs 2021’de 666 dolar ile görmüştü. Dolayısıyla kripto para biriminin şu anda ATH seviyesinin yaklaşık olarak %90 altında işlem gördüğü ifade edilebilir.