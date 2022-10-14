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Yok Artık! 110.000!!! Yatırımcı LUNC ve Bu Meme Coin’e Yöneliyor!

Kripto para piyasası tarihinin en çalkantılı günlerini geçirirken, meme coin'ler de  felaketlerden ve sert düzeltmelerden büyük oranda etkilendi.
18:20
14 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası tarihinin en çalkantılı günlerini geçirirken, meme coin’ler de  felaketlerden ve sert düzeltmelerden büyük oranda etkilendi.

Shiba Inu, Yatırımcıyı İkna Etti!

Olumsuz piyasa koşullarına rağmen, SHIB, geliştirme ekibi yeni projeleri ve ortaklıkları sayesinde iyi bir imaj çizerek daha fazla yatırımcı çekmeyi başardı. Güncel verilere göre, sene başından bu yana yaklaşık 110.000 yeni yatırımcı SHIB ekosistemine geldi. Analitik şirketi Wayback 3 Ocak’ta SHIB yatırımcı sayısının 1.114.483 olduğuna dikkat çekerken, 13 Ekim’de bu rakam 1.223.516’ya ulaştı. Ancak, SHIB yatırımcıların sayısında yıl boyunca, çoğunlukla fiyatı hareketiyle bağlantılı olarak dalgalanmalar olduğunu belirtmekte fayda var. Meme coin’ler prestijine yitirirken, SHIB‘in bu kritik başarısı dikkat çekti.

SHIB’in popülaritesindeki düşüş, Google Trendler verileri ile birkaç kez vurgulandı. Veriler,  “Shiba Inu” anahtar kelimesi için yapılan aramaların bu yıl Temmuz ayında bir yıldan fazla bir sürenin en düşük noktasına düştüğünü gösterdi. Bununla birlikte, devam eden geliştirme projeleri ile SHIB ekibi, varlığı daha güçlü hale getirmek için çeşitli girişimlerde bulundu. Özellikle, SHIB, token arzını en aza indirmeyi ve potansiyel olarak fiyatında  artışı tetiklemeyi amaçlayan devasa yanma oranı gibi önemli başarılara imza attı. Bugüne kadar 410 trilyondan fazla token yakıldı.

SHIB, Hintlilerin Umudu Oldu!

SHIB, aynı zamanda, NFT alanından yararlanarak oyun sektörüne de giriş yaptı. Bu doğrultuda, Shiba Inu NFT’lerinin bir koleksiyonu olan SHIBOSHIS projesi, sahiplerinin VR oyunlarının yanı sıra NFT basma, ticaret ve dijital arazi edinimine aktif olarak katılmalarını sağlamayı amaçlıyor. Konsept toplumdan giderek daha fazla ilgi görmeye devam ediyor. Ayrıca, SHIB nispeten ucuz varlıklar arasında ön plana çıkarken, yatırımcılar Bitcoin (BTC) gibi varlıklardan uzaklaşarak LUNC ve SHIB gibi coin’ere yöneliyor. Örneğin, yeni veriler, Hintli yatırımcıların, varlığın 2021’deki başarısını yeniden tekrar etmesini umarak SHIB’e giderek daha fazla yatırım yaptığını gösteriyor.

Sonuç olarak yüksek volatiliteye rağmen, SHIB‘e yönelik ilgi artıyor. SHIB son 24 saatte %11’in üzerinde artış kaydederek 0.00001143 dolardan işlem görüyor. Mevcut artış varlığın Ekim 2022’nin sonuna kadar 0.000013 dolardan işlem göreceğini öngören CoinMarket kripto topluluğunun raporu ile  uyumlu.

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