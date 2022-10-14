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ABD’nin en büyük kripto para borsası birkaç dakika önce resmi Twitter hesabı üzerinden müjdeyi verdi. Ethereum’un Merge sürecinde ciddi anlamda değerlenen bir altcoin artık Coinbase borsasının listeleme yol haritasına eklendi. Listeleme süreçlerinde şeffaflığı artırmak isteyen Coinbase, borsada işleme açacağı bir kripto parayı değerlendirmeye aldığında yol haritasına eklendiğini duyuruyor. Peki LDO Token, Coinbase borsasında ne zaman listelenir?

Coinbase Altcoin Listeleme

Yapılan duyuru Lido DAO (LDO)’nun yol haritasına eklendiğiyle ilgiliydi. Yol haritasına eklenen kripto paralar ertesi gün veya 1 hafta içinde borsa listeleme duyurusuna dahil oluyor. Bazı altcoinler için listeleme müjdesi birkaç ay sonra da gelebiliyor. Hatta bazı kripto paralar yol haritasından çıkarılıyor. Bu durumda listeleme öncesinde yapılan incelemenin olumsuz sonuçlandığı anlaşılıyor. Binance verilerine göre LDO fiyatı haberin ardından 1,31 dolardan 1,373 dolara kadar yükseldi. Yazı hazırlandığı sırada LDO fiyatı %7,5 artışla 1,31 dolardan alıcı buluyordu.

LDO daha önce Merge sebebiyle oldukça iyi günler yaşadı. Son gelen duyuru onun yakında Coinbase listelemesiyle fiyatını bir kez daha etkileyici biçimde artırabileceğini gösteriyor.

Lido DAO (LDO) Listelemesi

Coinbase kripto para borsası alternatiflerinden farklı olarak ABD hisse senedi piyasalarında işlem gören bir şirkettir. SEC ile listeleme öncesinde fikir alışverişinde bulunduğunu daha önce açıklayan Coinbase, menkul kıymet tehlikesi olan varlıkları listelemediğini söylemişti. Özellikle geçtiğimiz yıllarda altcoin listelemelerinde etkileyici fiyat artışları görüyorduk. Aniden %1000 hatta %5000 gibi fiyat dalgalanmalarına neden olan bu listelemeler birçok yatırımcıya ciddi anlamda para kazandırıyordu. Ancak bir o kadar da yatırımcı para kaybediyordu. Coinbase borsası buna çareyi geliştirdiği süreçlerle buldu.

Bir altcoin platformda listelenmeden önce yol haritasına ekleniyor. Örneğin LDO Tokenin yakında Coinbase borsasında listelenebileceğini biliyoruz. Listeleme kesinleştiğinde ise Coinbase, borsaya token transferlerini açacak. Sonrasında listeleme yapılacak ancak direkt alım/satım yapılamayacak. Borsa kullanıcıları teklif verebilecek, gerekli likidite oluşup fiyatlar netleştiğinde işlemler açılacak.

LDO Token hakkında daha detaylı bilgiye paylaştığımız kılavuz metinden ulaşabilirsiniz.