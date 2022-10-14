Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük kripto paralardan biri için kritik sinyaller geliyor. Balinalar hareketlendi. Genellikle büyük gelişmelerden önce balina diye tabir edilen büyük yatırımcılar alım yönlü pozisyonlarını güçlendirir. Peki hangi büyük altcoin için balinalar harekete geçti? Bu altcoin hakkındaki son gelişmeler neler? Tüm detaylar haberimizde.

Kripto Para Balinaları

Küresel kripto piyasası, beklenenden daha yüksek bir enflasyon oranı ile karşılaştığı için dün önemli ölçüde düştü. Biden tarafında yapılan nispeten iyimser açıklamalarla bugün zararların bir kısmı telafi edildi ve kral kripto para birimi 19.000 doların üzerinde alıcı buluyor. Tüm bunlar olurken XRP fiyatındaki düşüş birileri için fırsata dönüştü. Görünüşe göre Ripple davasından gelen iyimser güncellemelerle balinalar alımlarını artırıyor.

XRP fiyatı son 24 saat içinde neredeyse %12 artarak son dipten sonra yeni bir toparlanmaya imza attı. Yazı hazırlandığı sırada XRP 0,49 doların üzerine bulunuyordu. Son 24 saatte büyük balina alımlarıyla alarmlar çalmaya başladı. Balina uyarısına göre, en büyük kripto cüzdanları birden fazla işlemde yaklaşık 120,2 milyon XRP tokeni satın aldı.

Balinaların Aldığı Altcoin

Balina diye tabir edilen zengin kripto para yatırımcıları son 24 saatte 60 milyon dolarlık XRP topladı. Kaydedilen en büyük işlem, Bitso kripto borsasından 31,2 milyon dolar değerinde XRP token satın alan bir balinaydı. Bu arada, balina raporları 200 milyon XRP tokenin transfer edildiğini duyurdu. Bu transferin ardından Ripple’dan bilinmeyen bir cüzdana 50 milyon XRP tokeni gönderildi. Bununla birlikte, balinalar çok sayıda XRP tokeni kripto para borsalarına taşıyor.

Borsalara 120 milyondan fazla token taşındı ve en büyük transferler Bitstamp’a yapıldı. XRP tokeninin fiyat artışı, ABD SEC tarafından uzun süredir devam eden dava nedeniyle engellenmişti. Ancak son gelişmeler Ripple lehineydi ve davayla ilgili zafer umutları hızla arttı. XRP fiyatı son 30 gün içinde %50’nin üzerinde artış gösterdi. SEC ve Ripple arasındaki anlaşmaya göre mevcut veriler ışığında mahkeme bir özet karara yönlendiriliyor. Ripple tarafından yapılan son açıklama, davanın en geç 2023 yılı ikinci çeyreğine kadar sonuçlanacağı yönündedir. Davanın sonuçlanmasıyla birlikte Coinbase dahil birçok platform XRP işlemlerini yeniden aktifleştirecek. Aynı zamanda token özelindeki FUD sona erecek.