Kripto para ve özellikle DeFi alanında bir ilk olacak. Belki de riskli diğer projelere bir ders olur.

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Her geçen gün kripto para yatırımcıları yeni bir şaşkınlık verici gelişmeyle karşılaşıyor. Ancak bu ilk defa olacak. Kripto endüstrisi yıllar önce büyük oranda ön satışlardan ibaretti. Ardından gerçekten fayda üretmeye odaklanan yeni projeler geldi. Geçtiğimiz yılın sonunda ise kripto paraların ICO dönemini NFT, Metaverse girişimleriyle hatırladık. Zaman su gibi akıyor ve her gün endüstri bir adım daha ileri gidiyor. Bugünlerde kripto para tarihinde bir ilk yaşanıyor, belki de birilerine ders olur?

Kripto Para Tarihinde Bir İlk

Mango Markets topluluğu, DeFi protokolünden 114 milyon dolar çalan bilgisayar korsanıyla bir anlaşma yapılması lehinde oy kullanıyor. Teklif edilen anlaşmanın şartlarına göre, bilgisayar korsanı tokenların yaklaşık 67 milyon dolarını iade edecek ve kalan 47 milyon doları hata ödülü (bug bounty) olarak onun olacak. Yönetim oylaması ayrıca, projenin saldırgana 47 milyon doları devrettikten sonra cezai soruşturma yürütmeyeceğini belirtiyor. Sistemi ele geçiren saldırgan yönetim tokenleriyle böyle bir öneride bulundu ancak bu oylama geçersiz hale geldi. Daha sonrasında yönetim yeni benzer bir öneriyi duyurdu ve kripto para tarihinde ilk defa bu denli enteresan bir olay vuku buldu. DAO tarihinde yıllar sonra bile bu olay unutulmayacak.

DAO’nun oyladığı yönetim oylamasında 119 milyon token lehte, 4,6 milyon token ise aleyhte oy kullandı. Oylama yaklaşık 12 saat sonra muhtemelen onaylanmış olacak. Bu yönetişim oylaması Mango Markets ekibi tarafından oluşturuldu ve bilgisayar korsanının saldırıyla ilişkili ana cüzdanlardan oy kullandığı görülmüyor. Bu oylamadan önce, bilgisayar korsanı başlangıçta bir yönetim oylaması oluşturmuş ve 33 milyon çalıntı token ile oy kullanmıştı.

Mango’nun yerel kripto parası oylama ile çift haneli kazanç elde etti.

Ders Niteliğinde Bug Bounty

Anlaşmaya göre, bilgisayar korsanı oylama açıldıktan sonra iyi niyet göstergesi olarak tokenlerin 8 milyon dolarlık kısmını iade edecektir. On-chain verilere göre bu iade yapıldı. Eğer oylama bu şekilde devam eder ve lehte tamamlanırsa kripto tarihindeki en büyük hata ödüllerinden biri olacak. Bununla birlikte, anlaşmanın cezai kovuşturma yapılmaması açısından yasal olarak bağlayıcı olup olmayacağı belli değil. Adeta ders niteliğine bir hata ödülü (bug bounty) ödeyecek olan Mango topluluğu DeFi alanındaki diğer projelere de örnek olacak.

Özellikle DeFi alanındaki yeterli tecrübeye sahip olmayan geliştiriciler birçok tasarım ve kod hatasıyla milyarlarca doların buharlaşmasına neden oldu.