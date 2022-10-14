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Kripto korsanları, geçen yıl 2,1 milyar dolar değerinde kripto para ile kaçmalarını sağlayan performanslarının ardından bu seviyeyi aşarak 2022’de kendilerine ait olan tüm zamanların en yüksek seviyesini yenilediler.

Hack Olayları Ne Kadar Büyük?

CBS News tarafından Cuma günü yapılan bildirime göre, yılın bitmesine iki aydan fazla bir süre kala, bu siber suçlular şimdiden 3 milyar dolar değerinde kripto para ile kaçtılar. Daha da etkileyici olan, önceden, saldırılarının hedefi olan borsa platformlarının güvenliklerini güçlendirmek için önlemler aldığı düşünüldüğünde, kripto korsanlarının bu tür bir hırsızlığı nasıl başardıkları oldu.

Ekim ayının, kripto para birimlerinin yükseliş momentumlarını yeniden kazanmak ve yatırımcılara kar sağlamak için düşüşlerinden çıktıkları dönem olması bekleniyordu. Ancak uzun süren düşüş ortamında bile bu kripto para birimleri yatırımcılarına değil ama kripto korsanlarına gelir sağlamaya devam etti.

Chainalysis’e göre, bu yıl bilgisayar korsanları tarafından hortumlanan 3 milyar doların yaklaşık 718 milyon doları bu ay gerçekleştirilen 11 farklı saldırıdan geldi.

Chainalysis Twitter paylaşımında şunları söyledi:

Ekim ayı, bilgisayar korsanlığı faaliyetleri açısından şimdiye kadar görülen en vukuatın bol olduğu ay oldu ve daha sadece ayın yarısından fazlası geride kaldı.

Güvenlik ve analiz firması, çalınan kripto para birimlerinin toplamını 3 milyar doların üzerine çıkarmak için yalnızca 125 kripto korsanının saldırının yeterli olduğunu söyledi.

Bu Yıl Kayda Değer Saldırılar

Kripto korsanları tarih yazarken, 2022’deki bazı kayda değer hack olaylarına birlikte bakalım. Mart 2022 Ronin Network saldırısı, hackerların 625 milyon dolarlık Ethereum ve USDC stablecoin çalmayı başardığı, bugüne kadar gerçekleşen en büyük kripto hack’i olarak kabul edilmekte.

Kuzey Kore devlet destekli Lazarus Group, ABD hükümeti tarafından popüler blockchain oyunu Axie Infinity’yi destekleyen platformu hedef alan saldırıya dahil edildi. Binance bu ay 2 milyon BNB token’inin geri çekilmesi sonucunda 570 milyon dolar kaybetti. Kripto korsanları, saldırıyı başlatmak için akıllı bir sözleşmedeki bir hatadan yararlandı.

Şubat 2022’de, Wormhole projesinin GitHub deposuna yapılan bir yükseltme, bilinmeyen bilgisayar korsanları tarafından hedef alındı ve 325 milyon dolar tutarında kayıpla sonuçlandı. Bu, Solana’nın (SOL) dahil olduğu en büyük siber saldırılardan biri olarak kabul edilmekte. Bunlar, bu yıl kripto korsanları tarafından gerçekleştirilen ve büyük miktarda kripto para birimini cebe indirmelerini sağlayan işlerden sadece birkaçı.

Binance CEO’su Changpeng Zhao’ya göre üzücü olan şey, yapılabilecek tek şeyin hatalardan ders çıkarmak ve bilgisayar korsanlarının kirli işlerini yapmalarını önlemek umuduyla ekstra koruma katmanları geliştirmek olması. Şimdilik kripto dünyası, bu kurnaz haydutların kendi dönüm noktalarını yaratmalarını izlerken nefesini tutmuş ve kendi başlarına gelmemesini umar şekilde bekler durumda.