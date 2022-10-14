Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


3 Milyar Dolar Neden Buhar Oldu! 2022 Kripto İçin Lanetli Mi?

Kripto paralarda 2021 Kasım ayına kadar muhteşem geçen yaklaşık 1.5 yıllık sürecin ardından gelen düşüş dalgası ve yan etmenler yatırımcıyı zorluyor.
22:45
14 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto korsanları, geçen yıl 2,1 milyar dolar değerinde kripto para ile kaçmalarını sağlayan performanslarının ardından bu seviyeyi aşarak 2022’de kendilerine ait olan tüm zamanların en yüksek seviyesini yenilediler.

Hack Olayları Ne Kadar Büyük?

CBS News tarafından Cuma günü yapılan bildirime göre, yılın bitmesine iki aydan fazla bir süre kala, bu siber suçlular şimdiden 3 milyar dolar değerinde kripto para ile kaçtılar. Daha da etkileyici olan, önceden, saldırılarının hedefi olan borsa platformlarının güvenliklerini güçlendirmek için önlemler aldığı düşünüldüğünde, kripto korsanlarının bu tür bir hırsızlığı nasıl başardıkları oldu.

Ekim ayının, kripto para birimlerinin yükseliş momentumlarını yeniden kazanmak ve yatırımcılara kar sağlamak için düşüşlerinden çıktıkları dönem olması bekleniyordu. Ancak uzun süren düşüş ortamında bile bu kripto para birimleri yatırımcılarına değil ama kripto korsanlarına gelir sağlamaya devam etti.

Chainalysis’e göre, bu yıl bilgisayar korsanları tarafından hortumlanan 3 milyar doların yaklaşık 718 milyon doları bu ay gerçekleştirilen 11 farklı saldırıdan geldi.

Chainalysis Twitter paylaşımında şunları söyledi:

Ekim ayı, bilgisayar korsanlığı faaliyetleri açısından şimdiye kadar görülen en vukuatın bol olduğu ay oldu ve daha sadece ayın yarısından fazlası geride kaldı.

Güvenlik ve analiz firması, çalınan kripto para birimlerinin toplamını 3 milyar doların üzerine çıkarmak için yalnızca 125 kripto korsanının saldırının yeterli olduğunu söyledi.

Bu Yıl Kayda Değer Saldırılar

Kripto korsanları tarih yazarken, 2022’deki bazı kayda değer hack olaylarına birlikte bakalım. Mart 2022 Ronin Network saldırısı, hackerların 625 milyon dolarlık Ethereum ve USDC stablecoin çalmayı başardığı, bugüne kadar gerçekleşen en büyük kripto hack’i olarak kabul edilmekte.

Kuzey Kore devlet destekli Lazarus Group, ABD hükümeti tarafından popüler blockchain oyunu Axie Infinity’yi destekleyen platformu hedef alan saldırıya dahil edildi. Binance bu ay 2 milyon BNB token’inin geri çekilmesi sonucunda 570 milyon dolar kaybetti. Kripto korsanları, saldırıyı başlatmak için akıllı bir sözleşmedeki bir hatadan yararlandı.

Şubat 2022’de, Wormhole projesinin GitHub deposuna yapılan bir yükseltme, bilinmeyen bilgisayar korsanları tarafından hedef alındı ve 325 milyon dolar tutarında kayıpla sonuçlandı. Bu, Solana’nın (SOL) dahil olduğu en büyük siber saldırılardan biri olarak kabul edilmekte. Bunlar, bu yıl kripto korsanları tarafından gerçekleştirilen ve büyük miktarda kripto para birimini cebe indirmelerini sağlayan işlerden sadece birkaçı.

Binance CEO’su Changpeng Zhao’ya göre üzücü olan şey, yapılabilecek tek şeyin hatalardan ders çıkarmak ve bilgisayar korsanlarının kirli işlerini yapmalarını önlemek umuduyla ekstra koruma katmanları geliştirmek olması. Şimdilik kripto dünyası, bu kurnaz haydutların kendi dönüm noktalarını yaratmalarını izlerken nefesini tutmuş ve kendi başlarına gelmemesini umar şekilde bekler durumda.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Kripto Para Piyasalarında Bu Hafta Yaşananlar! Haftanın Özeti!
Kripto Para Piyasalarında Bu Hafta Yaşananlar! Haftanın Özeti!
Köprüden Önce Son Çıkış Mı? Kripto Paraların Geleceği!
Köprüden Önce Son Çıkış Mı? Kripto Paraların Geleceği!
Kripto Para Balinası Uyandı! 245 Milyon Dolarlık Hareket!
Kripto Para Balinası Uyandı! 245 Milyon Dolarlık Hareket!
Ünlü Bitcoin Astroloğu Şok Etti! 30 Bin Dolarlık İşbirliği Tepkilere Neden Oldu!
Ünlü Bitcoin Astroloğu Şok Etti! 30 Bin Dolarlık İşbirliği Tepkilere Neden Oldu!
Türk Yatırımcıların Akın Ettiği Altcoinler! Son 24 Saatin Verileri!
Türk Yatırımcıların Akın Ettiği Altcoinler! Son 24 Saatin Verileri!
Cardano Kurucusu: Kripto Para Yatırımcılarına Müjde! Tarih Verdi!
Cardano Kurucusu: Kripto Para Yatırımcılarına Müjde! Tarih Verdi!
LUNC Neden Yükselmiyor? Terra Classic (LUNC) Yorum
LUNC Neden Yükselmiyor? Terra Classic (LUNC) Yorum
Gündeminde 2 Altcoin Vardı! ABD Hazine Bakanı Konuştu!
Gündeminde 2 Altcoin Vardı! ABD Hazine Bakanı Konuştu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
Bu Andan Sonra Her Şey Değişecek! Hangi Büyük Oyun Şirketi Web3’e Giriyor?
Dünya Devi Web3 İçin Büyük Adımı Attı! Piyasaya Hareket Gelecek!
NFT Dünyası İçin Bomba Haber! Dev Müzik Grubu Tekrar Toplanıyor!
CNN Global Yaş Tahtaya Bastı! Hangi Büyük Şirketini Durdurma Kararı Aldı?
NFT Sektöründe Düşüş Devam Ediyor: Boğa Yerini Tamamıyla Ayıya Bıraktı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kripto Para Tarihinde Bir İlk Olacak! Altcoin Yüzde 15 Arttı
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022