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ALGO’da Bu Metrik Zirvede! Başarının Arkasındaki Sır Perdesi Aralandı!

Popüler altcoin Algorand'ta (ALGO) bu metrik zirve değerlere ulaştı! Yeni başarı fiyatlamada etki gösterecek mi? İşte detaylar!
23:01
14 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hivemind Capital’in Algorand ekosistemindeki çeşitli DeFi ve yönetişim programlarına 80 milyon ALGO token’ı dağıttığının duyurulmasının ardından bu hafta yükseldi. ALGO 0,31 ABD dolar fiyat seviyesi ile Hivemind’in taahhüdü toplam 25 milyon dolardan fazla.

TVL Zirvesi

Hivemind’in açıklamasının ardından, Layer 1’deki DeFi uygulamalarında kilitlenen toplam değer, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve bugün Blockchain tarihinde ilk kez 270 milyon doları aştı. DeFiLlama verilerine göre, Algorand’da kilitlenen toplam değer bu hafta %53,95 arttı ve birkaç Algorand tabanlı DeFi protokolü likiditedeki artıştan faydalandı. Tinyman ve Pact gibi merkezi olmayan borsalar, son 24 saat içinde kilitlenen toplam değerlerine çift haneli kazançlar kaydederken, borç verme, ödünç alma ve ticaret için tek duraklı bir mağaza olan AlgoFi %17’nin üzerinde artış kaydetti.

Algorand’ın ALGO token’ı da haberlere olumlu tepki verdi. Kripto para birimi Perşembe günü açıklanan TÜFE verilerine tepki olarak bir düşüş yaşadıktan sonra, daha geniş bir pazar toparlanmasının yardımıyla %10 oranın üzerine çıktı. Hivemind’in Algorand’ın DeFi ekosistemine olan bağlılığı, Layer 1 zincirine ilgiyi artıran tek rüzgar değil. FIFA+ Collect uygulamasının 22 Eylül’de piyasaya sürülmesinden bu yana Algorand’a bir futbol taraftarı dalgası getirdi. FIFA+ Collect, kullanıcıların FIFA tarihinin en iyi maçlarından unutulmaz anları bir araya getirmelerini ve FIFA+ Collect pazarı aracılığıyla diğer kullanıcılarla takas etmelerini sağlıyor.

ALGO Ortaklıkları

Algorand ekosistemi için bir diğer dikkate değer güncelleme, FTX’in yerel USDC’yi destekleme kararı. Kullanıcılar artık doğrudan Algorand blok zinciri ve değişim cüzdanları arasında USDC sabit paralarını yatırabilir ve çekebilir. FTX daha önce yalnızca ALGO işlemlerini destekliyordu. Güncelleme, FTX kullanıcılarının blok zincirinin DeFi ekosisteminde veya FIFA+ Collect’te kullanmak üzere Algorand’a dolar cinsinden para yatırmasını kolaylaştırıyor.

Öte yandan Algorand dünya çapında çeşitli ortaklıklar sağladı. Filipinler’de fintech şirketi AID: Tech, işlemler için Algorand blok zincirini kullanan bir mobil bankacılık cüzdanı çözümü yaratıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde Bitcoin’i yasal ihaleye çıkaran ilk ülke olan El Salvador, Algorand’ı resmi blok zinciri ortağı ilan etti.

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