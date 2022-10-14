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Yakından takip edilen bir kripto para analisti, Bitcoin (BTC) ve Solana (SOL) tabanlı bir altcoini ele alarak açıklamalarda bulundu.

Bitcoin Hedefi

Capo takma adı ile bilinen kripto para yatırımcısı ve analisti Twitter üzerinden 551.000 takipçisine, Federal Rezerv’in başka bir faiz artırımını onaylamasıyla kripto para piyasalarının önümüzdeki ayın başlarında bir yön seçeceğini düşündüğünü ileri sürdü. Capo’ya göre Bitcoin, Fed’in oranlarda 75 veya 100 baz puanlık bir artış açıklamasının ardından kripto para piyasasında yaşanacak geniş çaplı düzeltmeye öncülük edecek.

Kıdemli analist Capo, Bitcoin’in 21.000 dolara veya daha yüksek bir seviyeye rallisinin 14.000 dolar seviyesine kadar ulaşabilecek olası bir düzeltmeden önce muhtemel olduğunu ileri sürdü. Kıdemli analist açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Şu anda fiyat tekrar 19.000 doların üzerinde, bu sebeple belirtilen seviyenin altındaki hareket bir sapma olarak kabul ediliyor. Gelen talep bunu doğruluyor ve devam etmek için yeterli talep var. Kısa süreli sıkışıklık bitmedi ve 21.000 doların gelmesi çok muhtemel. Sonra tekrar düşüş ihtimaline döneceğim ve yeni düşüşleri bekleyeceğim.

21.000 dolar yatırımcının temel görüşü olsa da 20.000 doların ortasındaki diğer hedeflere bu direnç seviyesinin önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

Şu an gördüğüm kadarıyla 21.000 dolar seviyesi bir direnç görevi görmeli. Bitcoin’in HTF (daha yüksek zaman çerçevesi) kapanışında bu seviyeyi kırmadığı sürece 21.100 – 21.200 dolara gidemeyebilir…

Yüzde 248 Artış!

Altcoin piyasasını da ele alan Capo, Solana blok zinciri üzerine inşa edilmiş popüler move-to-earn projesi olan STEPN’ı (GMT) inceleyerek açıklamalarda bulundu. Kıdemli analiste göre, GMT şu anki 0,58 dolar seviyesinde 0,84 dolar aralığına kadar %42 oranında büyük bir ralli için hazırlanıyor. Uzman isim Capo, paylaştığı grafiğe dayanarak aynı zaman diliminde 1,15 dolarlık alana doğru %248 oranında güçlü bir boğa koşusu ateşlenmeden önce 0,84 dolar seviyesinden 0,33 dolara kadar %60 oranında bir düşüş öngörüyor.