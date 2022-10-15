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Yatırımcılar Dikkat! Bitcoin ve Ethereum’da Kritik Seviyeler!

Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum'da (ETH) son durum ne? Fiyat hareketine yön verecek seviyeler hangileri?
00:30
15 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para devleri olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) destek ve direnç bölgesi olarak görev yapan seviyeler hangileri? İşte fiyat tahminleri!

Bitcoin (BTC)

Lider kripto para birimi olan Bitcoin 13 Ekim tarihinde 18.843 dolar seviyesinde bulunan bir destek alanını kırarak, yaklaşık 18.125 dolara bir gerileme yaşadı. Belirtilen seviye, günün mum çubuğundaki uzun kuyruktan görüldüğü gibi keskin bir toparlanma başlatan ciddi satın almaları cezbettiği belirtildi.

Alıcılar 14 Ekim tarihinde fiyatı hareketli ortalamanın üzerine çıkardı ancak yukarı yönlü hareketin, düşüş trendi çizgisinde sert bir dirençle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Ayrıca kripto para biriminde 20 günlük EMA seviyesi olan 19.466 dolar bandı düzleşiyor ve göreceli güç endeksi (RSI) orta noktaya yakın, bu durum da alıcılar ve satıcılar arasındaki dengenin bir işareti olarak gösterilebilir.

Belirtilen denge durumu kripto para biriminin fiyatını 20.500 dolarlık genel direncin üzerine itebilir ve girişim başarılı olursa fiyat hareketinde avantaj boğaların lehine dönebilir. Ardından BTC/USDT paritesi 22.800 dolara kadar yükselebilir. Ancak ayıların 22.800 seviyesinde sert bir direnç göstermesi beklenebilir. Kripto para biriminin fiyatı 20 günlük EMA’nın altında kalırsa, ayılar pariteyi tekrar 18.843 doların altına çekmeye çalışabilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum 13 Ekim tarihinde 1.220 dolardan destek bölgesinin altına geriledi. Ancak ayılar elde ettikleri avantajı değerlendiremedi. Alıcılar 14 Ekim tarihinde olumlu ivmeyi sürdürdü ve Ethereum’un fiyatını 20 günlük EMA seviyesi olan 1.331 dolar ile üçgenin direnç çizgisi arasındaki genel bölgenin üzerine çıkarmaya çalışabilir. Boğalar girişiminde başarılı olurlarsa ETH/USDT paritesi azalan kanal modelinin düşüş trendi çizgisine doğru bir ralli girişiminde bulunabilir. Boğaların akıllı sözleşme platformunda bir trend değişikliğine yola açabilmek için bu engeli aşması gerekebilir. Ancak ayılar kripto para biriminde yaşanan toparlamayı durdurabilir ve Ethereum paritesini 1.190 dolar seviyesinin altına çekebilir.

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