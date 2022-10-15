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Biri Token’ını Piyasa Sürdü, Diğerinin ki Bekleniyor: Bu 2 Altcoin Projesi Büyük İlgi Görüyor!

En büyük iki Ethereum ölçeklendirme protokollerine büyük ilgi vari. Birinin kendi token'ını piyasaya sürdüğü, diğerinin ise sürmesinin beklendiği protokoller hızla yükseliyor.
12:35
15 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum ölçeklendirme protokolleri Arbitrum ve Optimism’in işlem sayısı 2022 yılının başından beri istikrarlı bir şekilde arttı. Her iki protokol de Eylül ayında işlem sayılarında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Arbitrum ve Optimism, sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 30 pazar payı ile en büyük iki Ethereum Layer 2 protokolü konumunda.

Arbitrum ve Optimism’in Yükselişi

Ethereum tabanlı Layer 2 protokolleri Arbitrum ve Optimism, yılın başından beri işlemlerde istikrarlı bir artış gördü. Her iki protokol de Eylül ayında işlem sayısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İkili arasındaki önemli bir fark ise Arbitrum’un henüz bir yönetişim token’ının bulunmaması. Optimism ise token’ının lansmanını Nisan sonunda resmen duyurdu ve Mayıs ayında piyasaya sürdü.

Optimism protokolündeki işlem sayısı, yönetişim token’ının duyurulmasına kadar yükselmeye başladı. Ardından token 31 Mayıs’ta borsalarda resmen listelendi ve protokoldeki işlem sayısında önemli bir artış görüldü. Bu durum, potansiyel bir Arbitrum token lansmanı için ilgi ve spekülasyona neden oldu. O zamandan beri her iki protokolün işlem sayısında istikrarlı bir artış görüldü ve yukarı doğru bir yörüngeyi sürdürdü.

Arbitrum şu anda yaklaşık yüzde 50 pazar payı ile tüm Layer 2 protokolleri arasında en yüksek toplam kilitli değere (TVL) sahip. L2Beat’in sağladığı verilere göre Optimism ise yaklaşık yüzde 30’luk bir pazar payına sahip. Buna karşılık, pazar payına göre bir sonraki en yakın Layer 2 protokolü yüzde 2,71 pazar payına sahip olan Metis. Metis, 26 Temmuz’da 26 hafta sürecek bir teşvik programı duyurdu ve bu duyuru ile TVL’sinde yaklaşık yüzde 60’lık bir artış gördü. Ancak o zamandan beri TVL’si düştü ve duyurdan önceki seviyenin hemen üzerine geriledi.

Yönetişim Token’ları

Later 2 protokolleri güvenliği Ethereum’dan alır ve işlem maliyetlerini düşürmeyi amaçlar. Arbitrum ve Optimism, bugüne kadar en fazla ilgi gören Optimistic Rollup’lar konumunda.

Yazım sırasında 0,7049 dolardan işlem gören Optimism protokolünün yönetişim token’ı OP, 31 Mayıs 2022 tarihinde 4,57 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) gördü ancak Bitcoin ve altcoin’lerdeki çöküşle birlikte ağır darbe aldı. Token, güncel fiyatlarla ATH’ının 84,52 altında işlem görüyor. Yatırımcılar ve trader’lar, Arbitrum protokolünün bir AirDrop yaparak Optimism gibi kendi yönetişim token’ını piyasaya sürmesini bekliyor.

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