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Çok satan “Zengin Baba Yoksul Baba” kitabının yazarı Robert Kiyosaki, yatırımcıların servetlerini yaklaşan bir ekonomik çöküşten korumaları gerektiğini söyleyerek korkutan bir uyarıda bulundu.

“Servetinizi Korumak için Altın, Gümüş ve Bitcoin Alın”

Ünlü yazar Robert Kiyosaki, 2.1 milyon Twitter takipçisine yatırımcıların altın, gümüş ve Bitcoin‘e (BTC) yüklenerek ekonomik bir çöküşün ortasında servetlerini koruyabileceklerini söyledi. Ayrıca takipçilerine girişimci çabalarda bulunarak gelir akışları yaratmalarını tavsiye etti:

Altın, gümüş, Bitcoin SERVETİNİZİ koruyabilir ama GELİRİNİZİ değil. Ekonomi çöktükçe, borsalar iflas ettikçe, emekli maaşları düştükçe ve işsizlik arttıkça, bir EK İŞ size gelir sağlayabilir. Kim bilir? Yan uğraşınız bir sonraki Amazon veya Bitcoin’e dönüşebilir. Kendinize dikkat edin. Farkında olun.

Popüler yazar bundan önce de benzer bir uyarıda bulunmuş ve insanların daha büyük ekonomik resme bakmadıkları gerektiğini söylemişti. Ayrıca Ekim ayında 20 doların altında işlem gören gümüşün büyük fırsatlar sunan bir yatırım aracı olduğunu belirterek şunları söylemişti:

NEDEN MİLYONLARCA KİŞİ SİLİNİP GİDECEK: İnsanlar mikroekonomiyi görebiliyor: Gıda ve yakıt fiyatları yükseliyor. Makroekonomiyi GÖREMİYORLAR. Makroekonomi GÖRÜNMEZ. Kendinizi makrodan korumalısınız. Altın, gümüş ve Bitcoin alın. 2022’nin Ekim ayının en iyi yatırımı gümüş. Herkes 20 dolarlık gümüş alabilir ama kör oldukları için alamaz.

Kiyosaki, bu ayın başında Bitcoin’de yükselişe geçmesinin bir nedeninin de devlet destekli emeklilik fonlarının BTC’ye yatırım yapmaya başlaması olduğunu belirterek, “Neden altın, gümüş, Bitcoin alalım? İngiltere Merkez Bankası’nın pivotu daha fazla GSBC (altın, gümüş ve Bitcoin) satın almak anlamına geliyor. Emekli maaşları neredeyse çöktüğünde, merkez bankalarının enflasyonu düzeltemeyeceği ortaya çıktı. Emeklilik fonları her zaman altın ve gümüşe yatırım yapmıştır. Emeklilik fonları şimdi Bitcoin‘e yatırım yapıyor. Sahte paranın ne olduğunu biliyorlar. Hisse senetleri ve tahvillerin sonu geldi.” ifadelerini kullanmıştı.

Bitcoin’de Son Durum

Lider kripto para Bitcoin, kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,43 düşüşle 19 bin 118 dolardan işlem görüyor. 366.5 milyar dolar piyasa değeri ile Bitcoin, 13 Ekim’de ABD’den gelen ve beklentileri aşan enflasyon verisi ile sert düşmüş, ardından hızla toparlanarak 20 bin dolara kadar dayandı ancak yükseliş kalıcı olmadı ve enflasyon verilerinin açıklanmasından önceki seviyelerine geri dönmüş durumda.