Okuma Süresi: 3 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük altcoinlerden birinin kurucusu olan Hoskinson yeni açıklamalarıyla gündeme oturdu. Son günlerde Twitter hesabı üzerinden XRP yatırımcıları veya kendi ifadesiyle “trolleriyle” mücadele eden Hoskinson fazlasıyla gergindi. Ancak bu açıklamaları kripto para yatırımcılarını fazlasıyla mutlu edecek. Peki Cardano kurucusu ne açıklama yaptı?

Cardano kurucusu Hoskinson kripto para topluluğunun yakından takip ettiği önemli bir isim ve yaptığı tahminler oldukça umut vericiydi. Fox Business News ile yaptığı yeni bir röportajda Hoskinson, henüz içinde bulunduğumuz kriz başlamadan önce insanların böylesi negatif bir ortamı için kripto paralara yatırım yapmayı düşündüğünü söyledi. Ancak bunun yerine kripto paralar S&P 500 (SPX) ile bir fiyat korelasyonu yaşadı ve cazibesini şimdilik kaybetti.

Ancak Input Output CEO’su ve kurucusu, kripto para piyasası güçlendikçe diğer yatırım sınıflarından ayrılacağına inanıyor. Bunun için de 3 yıllık bir süre veriyor.

“Eskiden kriptonun konjonktür karşıtı olacağına ve insanların küresel ekonomiden korktuklarında varlıklarını koyacakları bir yer olacağına inanırdım. Ancak şu ana kadar teknoloji hisseleri ve daha standart hisse senedi piyasalarıyla paralel hareket ediyor gibi görünüyorlar. Yani bu bir tür sorun. Ancak her şey göz önünde bulundurulduğunda, uzun vadede kripto piyasalarının geleneksel pazarlardan ayrışacağını ve enerjinin kendi ekonomisine veya bu tür şeylere sahip olmasına benzer şekilde kendi yörüngesine gireceğini düşünüyorum. Bu muhtemelen önümüzdeki 24 ya da 36 ay içinde gerçekleşecek. Bence burada çok fazla fırsat var.”

Hoskinson devam eden kripto para kışının projelerin gelişimine olumlu katkı sağladığını söylüyor. Henüz kripto paralar bu denli düşmeden önce de Cardano kurucusu “ayı piyasalarının” gelişim için büyük bir fırsat olduğunu savunuyordu.

“Cardano yavaş ve metodik bir proje. Yıllık bazda yaptığımız her şey, işleri daha iyi, daha hızlı ve daha ucuz hale getirmek ve nihayetinde platformun kullanımını ve faydasını iyileştirmekle ilgilidir. Vasil üzerinde yaklaşık 12 ay çalıştık ve daha geçen ay çıkardık. Bu denli büyük bir adım atmış olmak beni mutlu ediyor. Ancak daha genel olarak, kripto para alanına baktığımızda durum bu. Çoğu insan bir şeyler inşa ediyor ve makro ortam çok olumlu olmasa da ister Merge ile Ethereum ister Vasil ile Cardona olsun, her bir kripto para biriminin bireysel ortamı her geçen gün daha iyi görünüyor.”