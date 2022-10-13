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Dünya Devi Web3 İçin Büyük Adımı Attı! Piyasaya Hareket Gelecek!

Dünya devi şirketler web3'e giriş konusunda birbiri ile rekabet halindeyken bazıları attıkları adımlarla daha ön plana çıkıyor.
22:00
13 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Samsung, tüm cihazlarının güvenliğini artırmak için bu yıl Samsung Geliştirici Konferansı’nda Samsung Knox Matrix’i piyasaya sürecek. Önde gelen akıllı telefon üreticisi, bir güvenlik platformu olan Samsung Knox Matrix’i oluşturmak için blockchain teknolojisini kullanacağını duyurdu. Güvenlik platformu, dünya çapında apeks devlet kurumları tarafından kullanılan savunma sınıfı güvenlik sağlayacak kadar yetkin.

Samsung İçin Hedef Güvenlik

Samsung, cihaz ekosistemi deneyimimiz ne kadar kusursuz hale gelmiş olursa olsun, internete bağladığımız anda verilerimizin her zaman bilgisayar korsanlarının hedefi olma riski altında olduğuna inanıyor.

Bunu çözmek için Samsung Know Matrix kullanıcının özel blok zinciri olarak çalışacak. Akıllı telefonlardan TV’lere ve klimalara kadar tüm Samsung cihazlarında çalışacak. Platform, güvenlik özelliğinin Samsung cihazlarındaki herhangi bir işletim sisteminde sorunsuz bir şekilde çalışması için birleşik bir yazılım geliştirme kiti sağlayacak.

Samsung, güvenlik protokolünün blockchain teknolojisini kullanarak nasıl çalışacağı konusunda henüz daha fazla bilgi yayınlamadı. Bununla birlikte topluluk, olayları yakından izlemeye değer buluyor. Ayrıca diğer akıllı telefon şirketlerinin blockchain teknolojisini nasıl kullanacaklarını dört gözle bekliyorlar.

Samsung Web3’e Damgasını Vuruyor

Bu yılın başlarında, “Unpacked 2022” sanal etkinliğinde Samsung cüzdanını duyurdular. Etkinlik, Samsung’un Decentraland metaverse’deki 837X alanında gerçekleştirildi. Samsung ayrıca yeni akıllı TV serisinde NFT desteği sağlıyor. Ağustos 2021’de Samsung’un Güney Kore Merkez Bankası Dijital Para Birimi’ni amiral gemisi akıllı telefonuna entegre ettiği bildirilmişti.

Birkaç ay önce Solana, potansiyel olarak milyarlarca kullanıcının Web3’e bağlanmasını sağlayan bir android telefon olan Solana Saga’yı duyurdu. Telefonun amacı, kullanıcıların token ve NFT gibi dijital varlıkları sorunsuz bir şekilde işlemesini ve yönetmesini sağlamaktı.

Solana’nın kurucu ortağı Anatoly Yakovenko şu açıklamayı yaptı:

Web3 geliştiricilerinin mobil kullanım için bir şeyleri geliştirmeye başlamalarının zamanı geldi. Bu hedefe ulaşmanın önündeki engeller açık, Google ve Apple’ın uygulama mağazası politikaları Web3 için gelişmedi. Telefonlardaki saklama çözümleri hayata geçmedi. Yazılım ve donanım yerel olarak entegre edilmemiş durumda. Kriptonun mobile geçme zamanı geldi.

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