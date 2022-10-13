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SEC bundan yaklaşık 2 yıl önce Ripple şirketine XRP token ihracı nedeniyle kayıtsız menkul kıymet ihracı davası açmıştı. Aradan geçen aylara rağmen ikili arasında mücadele çekişmeli biçimde devam etti. Tarafların haklı ve haksız olduğu çok fazla konu var ve kesin bir zafere ikisi de ulaşamıyor. Bunun farkına varan SEC ve Ripple ortaklaşa şekilde özet karar için başvurdu.

XRP Davası Son Durum

ABD Bölge Yargıcı Analisa Torres pazartesi günü, kendisini özel jet kiralamanın Uber’i olarak tanımlayan TapJets ve havale şirketi I-Remit’in artık Ripple Labs‘i desteklemek üzere davada “amicus curiae” olarak görev yapabileceğine karar verdi. Cornell Hukuk Fakültesi’ne göre Amicus Curiae “mahkemenin dostu” anlamına geliyor. Amici curiae, mahkemenin önceden onaylaması koşuluyla davayla ilgili konularda amicus brief olarak bilinen belgeleri sunabilir.

SEC, her iki şirkete de amici statüsü verilmesine karşı çıkarak, çabalarının “keşif kısıtlamaları, kanıt kuralları ve bu Mahkemenin önceki kararının kısıtlamaları dışında kanıt sunmak için uygunsuz girişimler” olduğunu iddia etti. İki şirketin özetleri 14 Ekim Cuma günü teslim edilecek.

Ripple Davası Ne Zaman Sonuçlanacak?

XRP destekçisi Avukat John Deaton, Yargıç Torres’in kararını övdü. Bu gelişmenin Ripple için son derece olumlu bir gelişme olduğunu savunan Deaton “ihtiyacımız olan tek şey” açıklamasını yaptı. SEC, 2020 yılının sonlarında Ripple’a XRP’yi kayıtsız bir menkul kıymet olarak çıkardığı iddiasıyla dava açmıştı. Ancak mücadele artık bitiyor gibi görünüyor. Ripple yetkililerinin yaptığı son açıklamaya göre en geç 2023 yılının ilk çeyrek sonuna kadar Ripple davası artık sonuçlanmış olacak.

Ripple için davanın sonuçlandığı tüm ihtimal avantajlıdır. Haksız bulunup para cezasına çarptırılsa da Ripple şirketi 100 milyon dolara kadar bütçe ayırdı. Genellikle bu tarz kayıtsız menkul kıymet satışı davalarında 5-10 milyon dolar aralığında cezalara hükmediliyor. Özet karar başvurusunu son dakika olarak duyurmamızın ardından XRP fiyatı %56 oranında arttı ve son günler yaşanan piyasa düşüşüne rağmen XRP güçlü kalmaya devam ediyor.