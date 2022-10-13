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LUNC Neden Yükselmiyor? Terra Classic (LUNC) Yorum

LUNC yatırımcıları heyecanla yükselişi bekliyor ancak tokenin fiyatı negatif seyrediyor.
20:57
13 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance desteğini alan LUNC topluluğu dolaşım arzından milyarlarca tokenin silindiğini gördü. Ancak fiyat yerinde sayıyor. Terra iflasının ardından hayalet kasabaya dönüşen Terra Classic henüz devam eden yakımlara fiyat yükselişiyle cevap verebilmiş değil. Beklentiyle yükselen fiyat şimdi yakımlar başlamasına rağmen yerinde sayıyor. Peki LUNC fiyatı neden yükselmiyor?

LUNC Vergisi ve Yakım

Çok beklenen Terra Classic vergisinin üzerinden epey zaman geçti. Ağdaki transferlerde %1,2 oranında yakım getiren bu güncelleme borsalardan destek görmedi. Binance aşırı baskıya rağmen farklı bir yakım mekanizması uygulamaya başladı. Bugüne kadar 18 milyardan fazla LUNC tokeni yakıldı. Fakat yakılan bu miktar toplam arzında sadece %0,268’ini temsil ediyor. Yani milyarlarla ifade edilse de yaklaşık 7 trilyonluk arzda kayda değer bir erime olmadı.

İlginç bir şekilde, beş milyardan fazla token vergi ile yakılmıştır, bu da yakma protokolünün düzgün çalıştığına dair olumlu bir işarettir. LUNC için bir diğer önemli iyi haber de geçtiğimiz ay Binance tarafından açıklanan destekti. Binance sadece LUNC paritelerindeki gelirini yakacağını açıkladı ve bu haftanın başında yaktığı 3 milyar tokenle taahhüdünü yerine getirdi.

LUNC Neden Yükselmiyor?

Yazı hazırlandığı sırada LUNC 0,0002792 dolardan işlem görüyordu. Durgun performansa rağmen, şaşırtıcı bir şekilde, birkaç on-chain ölçüm LUNC lehineydi. Yukarda belirtilen gelişmelere ek olarak LunarCrush son günlerin popüler altcoini sosyal medyada en fazla ilgi gören 10 kripto para arasına dahil etti. LUNC geliştirme faaliyetinde ise dikkat çekici bir artış var. Bu veri blockchain için önemli bir gelişmedir ve geliştiricilerin iş başında olduğunu gösterir.

Sadece bu da değil, LUNC için olumlu duyarlılık da artış gösteriyordu. Bu veri yatırımcıların token’a olan güvenini ve inancını temsil eder. Ancak, yükselişin ardından token’ın hacmi son gün biraz azaldı. Bu durum LUNC için bir gerileme olarak değerlendirilebilir.

Dahası, LUNC’nin günlük grafiği işlerin göründüğü kadar iyi olmadığını söylüyor. RSI ve CMF geçen hafta boyunca düştü ve nötr bir konumda bulunuyordu. MACD hafif bir iyimserlik gösteriyordu. 20 günlük EMA ile 55 günlük EMA arasındaki boşluğun son birkaç gün içinde azaldığı görüldü. Bu nedenle ilerleyen günlerde negatif performans görebiliriz.

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