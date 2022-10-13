Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralar, paranın konuşulduğu her yerde gündem olmaya devam ediyor. ABD Hazine Bakanı ne dedi? Yellen kripto paraların acil olarak yasal çerçeveye alınması gerektiğini söyledi ve bunun üzerinde aylar geçti. Ancak ABD halen kripto paralar için net bir yasal çerçeve oluşturabilmiş değil. Hazine bakanı bugün durumdan şikayet eden taraftaydı.

Yellen Kripto Para Açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen kripto paralar için düzenleyici bir çerçeve oluşturmanın önemini yineleyerek, Terra krizini ima etti. Yellen, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Washington D.C.’deki yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, kriptoya uygulanabilecek mevcut düzenlemelerin “insanların düşündüğünden” daha fazla olmasına rağmen, ele alınması gereken birçok “boşluk” olduğunu da kabul etti. Kongre ile birlikte çalışma isteğini yineleyen ABD Hazine Bakanı Yellen, kripto paraların birçok boşluğa sahip olduğu için düzenlemenin zorluğundan şikayet ediyor.

Mayıs ayındaki Terra çöküşünden sonra da Yellen yaptığı açıklamayla özellikle stablecoinlerin yıl sonuna kadar düzenlemesi gerektiğini söyledi. Son söyledikleri ise Tether ve UST’nin geçmişte yaşadığı problemleri ima ediyordu. ABD, stablecoin ihraç eden kripto para şirketlerinin bankalara benzer sorumluluklar yüklenmesi gerektiğini düşünüyor.

Dijital Dolar

Çin kendi dijital para birimini çoktan çıkardı ve vatandaşlarının kullanımına sundu. Blockchain tabanlı bir para birimi çok daha kolay izlenebilir ve mücadele edilebilir. Bazı ülkeler bu yönüyle CBDC’lerin (dijital itibari para birimi) büyük bir fırsat olduğunu düşünüyor. ABD ise transfer maliyetlerinin düşürülmesi, güvenlik ve hız gibi bazı detaylar nedeniyle kendi dijital doları üzerinde çalışıyor. Yellen son katıldığı toplantıda şunları söyledi;

“Çok fazla avantajı var ve birçok problemi ortadan kaldırabilir. Geliştirme süreci birkaç yıl sürse de buna değeceğini düşünüyorum. CBDC kullanılabilir veya kullanılmaz ancak yine de bu konuda ortaya bir şey koymamız gerekiyor”.

Geçtiğimiz hafta Yellen, Federal Rezerv Kurulu Başkanı Jerome Powell ve diğer birçok kişinin parçası olduğu Finansal İstikrar Gözetim Konseyi (FSOC), menkul kıymetler düzenlemesinin sınırlarının nerede olması gerektiği konusunda rehberlik sağlamak için Kongre’nin devreye girmesini isteyen bir rapor yayınladı. Bugün ise ABD’li bir Senatör, SEC’in artık kripto para şirketleri için net bir yasal çerçeve oluşturması gerektiğini söyleyen mektubu Gensler’e gönderdi.