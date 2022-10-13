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Reef, daha önce yeni ortağının duyurmuştu birkaç dakika önce de bu iş birliğinin detaylarıyla alakalı kapsamlı duyurusunu yayınladı. Metaverse deneyimlerini herkes için erişilebilir kılmak amacıyla kurulan pax world, Reef ile Web3 ve daha birçok alanda birlikte çalışacak. Reef Chain kullanıcıları için daha büyük yenilikler kapıda olabilir. Detaylar haberimizde.

REEF Coin Metaverse

Pax World platformu gelişmiş ses, video ve sohbet özelliklerine sahip bir ortam sunar. Özelleştirilebilir avatarları ve metaverse, sosyalleşme, eğitim, eğlence, ticaret ve çok daha fazlasını kolaylaştırarak kullanıcı deneyimlerine odaklanır. Bu benzersiz platform, bu mükemmelliğe ulaşmak için performans açısından optimize edilmiş bir sanal dünya kullanıyor. Ayrıca, kullanıcıların 3D varlıklar oluşturmasına ve satın almasına olanak tanır ve düşük maliyetli Chromebook’lardan en yeni iş istasyonlarına kadar birçok avantajı vardır.

Pax World, Reef kullanıcılarına en heyecan verici ve sürükleyici metaverse deneyimleri sunmanın mümkün olan her yolunu keşfetmek için Reef ile yakın bir şekilde çalışmaya devam edecek. Yakında, Reef kullanıcıları özelleştirilebilir avatarlardaki gelişmiş ses, video ve sohbet özelliklerinin ve Pax World’ün sanal dünyasının keyfini Reef blockchain’ine özgün biçimde erişebiliyor olacak.

REEF Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada Bitcoin karşısında %4 ve ETH karşısında %6,3 değer kazanmıştı.

REEF Coin Açıklaması

Reef’in CEO’su ve Kurucusu Denko Mancheski bu ortaklığın Reef topluluğunun metaverse odaklı çalışmalarına büyük fayda sağlayacağını düşünüyor. Denko şunları söyledi;

“Reef, Pax Worl’ün gelişiminin bir sonraki aşamasını sürekli genişleyen ekosistemimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyor. Pax Worl’ün performans açısından optimize edilmiş sanal dünyası, Reef kullanıcılarını ve geliştiricilerine verimli bir ortam sunacak”.

Pax World nedir?

Gelişmiş ses, video ve sohbet özellikleri ve gerçekçi avatarlar sunan açık bir metaverse platformudur. Yukarıda kısaca bahsettiğimiz gibi zengin, etkileşimli deneyimler sağlar. Bu, kullanıcıların binalar ve son derece ayrıntılı modeller gibi 3B varlıklar oluşturup satın alabilecekleri, performans açısından optimize edilmiş bir sanal dünya aracılığıyla gerçekleştirilir.

Reef, Web3 hedefleri doğrultusunda iyi bir ortak bulmuş gibi görünüyor. Bugün piyasa düşerken fiyatın pozitife dönmesi de bunun bir teyidi olabilir.