Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Son Dakika: REEF Coin Metaverse Duyurusu!

Türk yatırımcıların yoğun alaka gösterdiği REEF Coin metaverse duyurusunu yaptı. İşte detaylar.
17:20
13 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Reef, daha önce yeni ortağının duyurmuştu birkaç dakika önce de bu iş birliğinin detaylarıyla alakalı kapsamlı duyurusunu yayınladı. Metaverse deneyimlerini herkes için erişilebilir kılmak amacıyla kurulan pax world, Reef ile Web3 ve daha birçok alanda birlikte çalışacak. Reef Chain kullanıcıları için daha büyük yenilikler kapıda olabilir. Detaylar haberimizde.

REEF Coin Metaverse

Pax World platformu gelişmiş ses, video ve sohbet özelliklerine sahip bir ortam sunar. Özelleştirilebilir avatarları ve metaverse, sosyalleşme, eğitim, eğlence, ticaret ve çok daha fazlasını kolaylaştırarak kullanıcı deneyimlerine odaklanır. Bu benzersiz platform, bu mükemmelliğe ulaşmak için performans açısından optimize edilmiş bir sanal dünya kullanıyor. Ayrıca, kullanıcıların 3D varlıklar oluşturmasına ve satın almasına olanak tanır ve düşük maliyetli Chromebook’lardan en yeni iş istasyonlarına kadar birçok avantajı vardır.

Pax World, Reef kullanıcılarına en heyecan verici ve sürükleyici metaverse deneyimleri sunmanın mümkün olan her yolunu keşfetmek için Reef ile yakın bir şekilde çalışmaya devam edecek. Yakında, Reef kullanıcıları özelleştirilebilir avatarlardaki gelişmiş ses, video ve sohbet özelliklerinin ve Pax World’ün sanal dünyasının keyfini Reef blockchain’ine özgün biçimde erişebiliyor olacak.

REEF Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada Bitcoin karşısında %4 ve ETH karşısında %6,3 değer kazanmıştı.

REEF Coin Açıklaması

Reef’in CEO’su ve Kurucusu Denko Mancheski bu ortaklığın Reef topluluğunun metaverse odaklı çalışmalarına büyük fayda sağlayacağını düşünüyor. Denko şunları söyledi;

“Reef, Pax Worl’ün gelişiminin bir sonraki aşamasını sürekli genişleyen ekosistemimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyor. Pax Worl’ün performans açısından optimize edilmiş sanal dünyası, Reef kullanıcılarını ve geliştiricilerine verimli bir ortam sunacak”.

Pax World nedir?

Gelişmiş ses, video ve sohbet özellikleri ve gerçekçi avatarlar sunan açık bir metaverse platformudur. Yukarıda kısaca bahsettiğimiz gibi zengin, etkileşimli deneyimler sağlar. Bu, kullanıcıların binalar ve son derece ayrıntılı modeller gibi 3B varlıklar oluşturup satın alabilecekleri, performans açısından optimize edilmiş bir sanal dünya aracılığıyla gerçekleştirilir.

Reef, Web3 hedefleri doğrultusunda iyi bir ortak bulmuş gibi görünüyor. Bugün piyasa düşerken fiyatın pozitife dönmesi de bunun bir teyidi olabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Sıcak Gelişme: Alanındaki En Büyük Altcoin Müjdeyi Verdi! Risk Sıfırlandı!
Sıcak Gelişme: Alanındaki En Büyük Altcoin Müjdeyi Verdi! Risk Sıfırlandı!
Son Dakika: FED Kripto Para Açıklaması Yaptı! FOMC Tutanakları Açıklandı!
Son Dakika: FED Kripto Para Açıklaması Yaptı! FOMC Tutanakları Açıklandı!
Gala Coin, Ceek Coin, Mana Coin Yorumları: Metaverse’de Son Durum!
Gala Coin, Ceek Coin, Mana Coin Yorumları: Metaverse’de Son Durum!
Son Dakika: Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?
Son Dakika: Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?
META Merakla Beklenen Duyurusunu Yaptı! Metaverse Adım Adım!
META Merakla Beklenen Duyurusunu Yaptı! Metaverse Adım Adım!
Sıcak Gelişme: En Büyük Metaverse Altcoin Çakılıyor! Neden Düşüyor?
Sıcak Gelişme: En Büyük Metaverse Altcoin Çakılıyor! Neden Düşüyor?
Sıcak Gelişme: Coinbase Listeleyecek! P00LS (00) Token Nedir?
Sıcak Gelişme: Coinbase Listeleyecek! P00LS (00) Token Nedir?
Son Dakika: SEC Spot Bitcoin ETF Kararını Verdi!
Son Dakika: SEC Spot Bitcoin ETF Kararını Verdi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
Dünya Devi Web3 İçin Büyük Adımı Attı! Piyasaya Hareket Gelecek!
NFT Dünyası İçin Bomba Haber! Dev Müzik Grubu Tekrar Toplanıyor!
CNN Global Yaş Tahtaya Bastı! Hangi Büyük Şirketini Durdurma Kararı Aldı?
NFT Sektöründe Düşüş Devam Ediyor: Boğa Yerini Tamamıyla Ayıya Bıraktı!
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022