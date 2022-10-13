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Kripto para sektörü çalkantılı bir dönemden geçse de önde gelen şirketler devasa yatırımlar almaya devam ediyor.

Uniswap Labs, Büyümeye Devam Ediyor!

Birçok projenin yöneticisi ayı piyasasın yeni yatırımlar ve yapılanma için fırsat olduğunu söylerken, Fed’in para politikasından ötürü büyük darbe alan şirketler pes etmiyor. Dünyanın en büyük merkeziyetsiz borsalarından biri olan Uniswap Labs, katıldığı B serisi yatırım turunda 165 milyon dolarlık fon topladığını duyurdu. Her alanda büyük bir rekabetin yaşandığı sektöre özellikle son dönemlerde merkeziyetsiz borsalar damgasını vuruyor. Güncel verilere göre, Uniswap V3 üzerinde, 2.71 milyar dolarlık hacim bulunuyor. Uniswap’ın, aralarında Andreessen Horowitz, Paradigm, SV Angel ve Variant gibi dev şirketlerin de yer aldığı B serisi yatırım turunda 165 milyon dolarlık yatırım alması anlaşılabilir bir durum.

Başlangıç, B Serisi finansmanın Polychain Capital tarafından yönetildiğini söyledi. Haberler, Uniswap Labs’in 100 milyon ila 200 milyon dolar arasında bir artış istediğini ortaya koyuyor. Uniswap Labs, yeni finansmanda 1,66 milyar dolar değerinde olduğunu belirtti. Mevcut destekçiler a16z crypto, Paradigm, SV Angel ve Variant da finansman turuna katıldı. DeFi Llama’ya göre, Uniswap Labs tüm DEX hacimlerinin %64’ünü yönetiyor. Borsanın yerel token’ı UNI, piyasadaki düşüşe rağmen yaklaşık 5 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Geçen yılki en yüksek boğa döngüsü sırasında, UNI’nin piyasa değeri 22,5 milyar doları aşmıştı.

Uniswap Vakfı, Kuruluyor!

Son aylarda Uniswap Labs, “birkaç yeni ürün” ekleme planlarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, yeni tekliflerden biri müşterilerin bir dizi pazar yerinden Uniswap üzerinde NFT ticareti yapmalarına izin verecek. Diğer bir gelişme ise borsanın yeni bir cüzdan üzerinde çalıştığı. Yapılan duyuruda, “, Uniswap Labs, web uygulamamıza ve geliştirici araçlarımıza yatırım yaparak, NFT‘leri başlatarak ve mobil ortama geçerek Uniswap Protokolünü dünya çapında daha da fazla kişiye getiriyor!” ifadelerini kullandı.

Uniswap Labs yeni yatırımlara ve ürünlere odaklandıkça, rakiplerinin önüne geçerek çok daha geniş bir ekosistem kurmayı hedefliyor. Örnek olarak, yönetim topluluğu geçtiğimiz günlerde Protokol’ün merkeziyetsiz gelişimine katkıda bulunacak ve önümüzdeki birkaç yıl içinde topluluk projelerine en az 60 milyon dolar hibe verecek olan Uniswap Vakfı’nı kurmak için oy kullandı.