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Bitcoin (BTC) fiyatındaki belirsizlik devam ederken, önde gelen analitik firmasından gelen rapor ilginç bir veriyi ortaya koyuyor.

Zarardaki Yatırımcı Oranı: Neden Önemli?

Sert ayı piyasası ve iflaslar nedeniyle, 2022, kripto para yatırımcısı için zor bir yıl oldu. Küresel ekonomi derin bir sessizliğe bürünürken, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin’e dair endişeler piyasalarda panik yarattı. Terra (LUNA) krizi ve ABD’de yükselen kripto karşıtı sesler, yatırımcının piyasadan uzaklaşmasına neden oldu. Bitcoin sene başından bu yana %58,8 değer kaybetti. Coingecko’dan alınan verilere göre, BTC tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.044 dolardan %72.4 düşüşle an itibariye 19.062 dolardan işlem görüyor. Bitcoin fiyatındaki büyük düşüş nedeniyle yatırımcılar büyük zararda.

Analitik veri şirketi IntoTheBlock, şu anda kâr, zarar veya başabaş durumunda olan Bitcoin yatırımcılarının sayısını gösteren bir rapor yayımladı. Mevcut Bitcoin fiyatında, yatırımcıların en az %48’i zararda. Öte yandan, BTC yatırımcılarının yaklaşık %47’si mevcut Bitcoin fiyatı olan 19,062 dolarda kârdayken, %4’ü ise şu anda başabaş noktasında. Veriler ayrıca, yatırımcıların %64’ünün bir yıldan fazla bir süredir BTC’yi elinde tuttuğunu gösteriyor. Yatırımcıların %31’i BTC’yi bir ila on iki ay arasında elinde tutarken, yalnızca %5’i BTC‘yi bir aydan daha kısa bir süre elinde tutuyor.

Geçmiş Veriler, Teyit Ediyor!

Önde gelen analistlerden Plan B, bu kritik rapor hakkında önemli bir açıklama yaptı. Zararda olan Bitcoin yatırımcı oranına işaret eden analist, Bitcoin’in dip seviyeyi gördüğünü ve daha faza düşüş kaydetmeyeceğini iddia etti. 2011, 2015 ve 2019 yılına dikkat çeken analist, bu dönemlerde de Bitcoin, yatırımcılarının yaklaşık %50’sinin zararda olduğu anda BTC‘nin toparlandığını ve ivme kazandığını vurguladı.

Bazı analistlere göre, makroekonomik ortam ve piyasadaki hissiyat, Bitcoin fiyatını aşağı çekmeye devam edecek. Bitcoin şu anda bir ayı piyasasında ve dip seviye oluştuktan sonra yükselecek. Ancak, Fed’in faiz artırımları kripto paraların önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Stok-Akış Modeli ile tanınan popüler analist PlanB, geçtiğimiz haftalarda BTC fiyat hareketine dair şu önemli açıklamayı yapmıştı: