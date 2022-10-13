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ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) denetiminden sorumlu başkan yardımcısı Michael Barr, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fed’in Bitcoin ve altcoin’lere dönük faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek için Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ile birlikte çalıştığını söyledi. Barr, ayrıca stablecoin’lerin düzenlenmesi, banka yükümlülüklerinin token’ize edilmesindeki riskler, tüketici özerkliğinin geliştirilmesi, dijital ödeme sistemi FedNow Service ve CBDC konularına da değindi.

Kripto Paraların Düzenlenmesine İlişkin Yeni İpuçları

Michael Barr, 12 Ekim’de D.C. Fintech Haftası’nda yaptığı konuşmada, Federal Reserv Kurulu’nun OCC ve FDIC ile birlikte bankaların da içinde bulunduğu kripto para faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetiminin güçlendirilmesine dönük çalışmalar yaptığını söyledi. Çalışmaların sonucunda bankaların riskleri yönetmesi, müşterileri ve finansal sistemi koruyacak şekilde kripto para hizmetleri sunması sağlanacak. Fed’in denetiminden sorumlu başkan yardımcısına göre kripto para piyasalarındaki son çöküş, potansiyel risklerin görünmesi ve her şeyin birbirine bağlı olduğunu ortaya koydu. Benzer olayların yaşanması durumunda bankaların mevduatlarında büyük hareketlilikler görülmesi, kripto para şirketlerinin mevduat sigortası ve diğer likidite riskleri ile karşı karşıya kalması gibi potansiyel riskler söz konusu. Barr, ABD’li düzenleyicilerin riskleri etkin bir şekilde yönetmek için önümüzdeki aylarda bankacılık sektörüne rehberlik sağlayacağını belirtti.

Barr, kripto paraların paranın yerini almasının ve ödemeler için baskın bir araç haline gelmesinin olası olmadığına inanıyor. Ancak Fed, ABD dolarına endeksli stablecoin’lerin bir para işlevi görebileceğini düşünüyor. Bu nedenle Fed, kullanımı artmadan önce stablecoin’ler için düzenleyici bir çerçeve sunmak üzere diğer düzenleyicilerle birlikte çalışıyor. Barr’ın görüşüne göre dağıtık defter ağlarında ABD doları cinsinden token’lar sunan bankalar, yeni kullanım durumunun risklerini ve faydalarını tartışmak üzere düzenleyicilerle birlikte çalışmalı. Ayrıca bankalar, hizmetlerin bankacılık ve ilgili yasalarla uyumlu olmasını sağlamakla sorumlu olmalı.

Geçmişte XRP’nin ihraççısı Ripple’ın danışmanlığını yapan Barr, gerçek zamanlı, güvenli ve uygun maliyetli para transferi sağlayan dijital ödeme platformu FedNow Service‘iyle de ilgili bazı bilgiler sağladı. Barr, Fed’in FedNow’u önümüzdeki yılın Temmuz ayına kadar başlatmayı planladığını söyledi. Öte yandan Barr, Fed’in henüz bir merkez bankası dijital parası (CBDC) çıkarma, piyasaya sürmeye ve kripto para düzenlemelerine ilişkin çalışmalara öncelik vermeye dönük bir karar vermediğini belirtti. Bu noktada ABD’nin dijital ABD dolarını piyasaya sürmeden önce diğer ülkelerin CBDC’lerinin nasıl performans gösterdiğini görmek için bekliyor olabilir.

Endüstri Liderleri Kripto Paraların Düzenlenmesi için Bastırıyor

Tüm bunlarla birlikte, kripto para endüstrisinin liderleri ABD’nin talep üzerine kripto paraları düzenlemesinin oldukça önemli olduğuna inanıyor. Talep üzerine düzenlemelerin kripto paraların benimsenmesini artırmaya yardımcı olacağı ve düzenleyicilerin kripto para şirketlerini ve kripto paraların aşırı düzenlemesinin önüne geçeceğine inanılıyor. Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein, ABD’li yasa koyucular CFTC ve SEC‘in kripto paraları düzenleme yetkisi konusundaki görüş ayrılıklarını çözmesi gerektiğini düşünüyor.

Cardano‘nun kurucusu Charles Hoskinson ise ABD Kongresi‘nin kripto para düzenlemelerini hızlı bir şekilde görüşerek geçirmesi ve düzenleyiciler arasındaki sorunları çözmesi gerektiğine inanan tarafta yer alıyor.