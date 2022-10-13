Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası sert bir kış geçirirken, dünyanın önde gelen şirketleri popüler altcoin projesine yönelmeye devam ediyor.

Polygon: Mercedes, Disney, Starbucks..!

Polygon (MATIC), yavaş yavaş dünyanın en iyi blok zinciri ağları listesine girmeyi başararak, üst düzey markaların ilgisini çekti. Önde gelen Ethereum ölçeklendirme çözümü, Adobe, Reddit, Starbucks gibi önde gelen şirketler tarafından geniş çapta benimsenmiş durumda. Geçtiğimiz 12 ay boyunca, başarılı şirket, giderek daha işlevsel ve hızı hale gelen ölçeklendirme platformunu kullanarak operasyonlarını artırmak için Polygon ile ortaklık kurdu. Polygon’un DraftKings tarafından oluşturulan bir dijital koleksiyon platformu olan DraftKings Marketplace ile işbirliğine yapması büyük yankı uyandırmıştı. Duyuruya göre, ortaklık DraftKings Marketplace’e daha fazla verim ve işlev sağlayacak çevre dostu ve ölçeklenebilir bir çözüm sunacak. Ayrıca Ulusal Futbol Ligi (NFL), Polygon ağında NFT’ler geliştirmek için TicketMaster ile ortaklık kurdu. NFT’ler, taraftarlara ücretsiz olarak verilecek.

Popüler yazılım şirketi Adobe de Ethereum ölçeklendirme çözümüyle ortaklık kurdu. Dev şirket, Polygon’un teknolojik gücünü görmezden gelemedi. Ortaklık, Adobe’nin Polygon çözümünü Behance sosyal medya platformuna entegre etmesini sağladı. Geçen ay Polygon, kahve şirketinin Starbucks Odyssey adlı Web 3 deneyiminin geliştirilmesiyle sonuçlanacak gerekli teknolojiyi sağlamak için Starbucks ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Ortaklık kapsamında, Starbucks sadakat ödül programı üyeleri ve şirketin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çalışanlarının NFT olarak dijital tahsil edilebilir pul satın almalarına izin verilecek.

MATIC, Umut Vaat Ediyor!

Disney, Temmuz ayında Disney’in 2022 Hızlandırıcı programına katılmak için diğer beş şirketle birlikte Polygon’u seçti. Girişim, küresel olarak yenilikçi şirketlerin büyümesini desteklemek için başlatılan bir iş ve geliştirme programıdır. Polygon ile ortak olan yukarıda belirtilen şirketlerin yanı sıra, Mercedes Benz, Meta ve Reddit da Polygon’u tercih etti. Kripto para piyasasındaki volatilite göz önüne alındığında, yatırımcılar MATIC’in yakın gelecekte hangi yöne gideceğini merak ediyor.

CoinMarketCap’in kripto para topluluğuna göre, Polygon 31 Ekim’de 0,885 dolara ulaşacak. Bu, %17’lik bir artış anlamına geliyor. 27 Eylül’de Robinhood, Web3 cüzdanının yalnızca Polygon’da piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. Uzmanlara göre altcoin’lerin yeni zirvelere çıkması için Bitcoin’in (BTC) ve Ethereum’un (ETH) hareketlenmesi gerekiyor. Önde gelen analistlerden Michael van de Poppe ve Lark Davis’e göre, MATIC uzun vadede yeni zirvelere çıkacak kripto paralardan bir tanesi!