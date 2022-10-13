Chainalysis tarafından Perşembe günü yayınlanan bir raporda kripto para birimlerinde yasadışı faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelere değinildi.

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Blockchain analitik firması Chainalysis tarafından Perşembe günü yayınlanan bir rapora göre, Doğu Avrupa’da Rusya-Ukrayna savaşının ortasında “yüksek riskli” olarak belirlenen kripto faaliyeti diğer tüm bölgelere göre daha yaygın.

Kripto Paralarda Riskli Bölge

Doğu Avrupa, Chainalysis’e göre, Temmuz 2021 ile Haziran 2022 arasında 630,9 milyar dolar değeri ile beşinci en büyük bölgesel kripto para birimi piyasası. Bu, incelenen dönemde küresel işlem faaliyetinin %10’unu temsil ediyor ve bu da nispeten geçmiş performanslarla uyumlu.

Rapora göre, Doğu Avrupa’daki kripto etkinliğinin yaklaşık %18’i “riskli veya yasadışı” faaliyetlerle ilişkilendiriliyor ve bu da Chainalysis tarafından ölçülen herhangi bir bölgenin en yüksek oranını temsil ediyor. Bununla birlikte, yasa dışı işlem oranı Sahra altı Afrika’da, Latin Amerika ve Kuzey Amerika ile eşit bir şekilde öncelikle riskli kabul edilen işlemlerden geliyor.

Bölgenin yüksek riskli faaliyet oranının önemli bir itici gücünün, KYC bilgi standartlarına çok az sahip olan veya hiç sahip olmayan “yüksek riskli borsaların” yaygınlığı olduğu ifade ediliyor.

Doğu Avrupa’nın en büyük ülkesi olan Rusya’da, Ukrayna işgaline yanıt olarak uygulanan yaptırımlar, vatandaşların birçok uluslararası kripto hizmetine erişimini kısıtlıyor ve onları daha riskli hizmetlere itiyor olabilir. AB, geçen hafta Rus kripto işlemleri üzerindeki kısıtlamaları daha da sıkılaştırdı ve ülkedeki tüm kripto varlık cüzdanlarını, hesaplarını veya saklama hizmetlerini yasakladı.

Rusya ve Kripto Para Birimleri

Raporda, Rusya’nın hem kriptodan kriptoya hem de kriptodan fiat para birimine kripto para birimi işlemlerinin Ukrayna işgalini takiben Mart ayında arttığı belirtildi. Doğu Avrupa’daki finansal istihbarat birimleriyle çalışan kimliği belirsiz bir uzman, Chainalysis’e oligarkların ve sıradan insanların Rusya dışında para kazanmanın veya nakit çekmenin yollarını aradığını söyledi.

Mart artışını takip eden aylarda kısıtlamalar getirilirken, Chainalysis tarafından ölçülen kripto para işlemleri Rusya’da azaldı. Chainalysis kaynağı, aynı dönemde Rusların Kazakistan ve Gürcistan gibi ülkelerde yeni borsalara taşındığını söyledi.

Chainalysis’in geçmiş araştırmalarına göre, Rusya tarihsel olarak çok büyük miktarda fidye yazılımı ve kripto tabanlı kara para aklama faaliyeti gördü.