Son haftaların en çok konuşulan altcoin'lerinden biri olan Terra LUNA coin için sırada ne var, yatırımcıları ne bekliyor? Detaylar haberimizde.

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Terra coin (LUNA) geçtiğimiz üç haftada düşüş eğilimli bir flama formasyonunun konsolidasyon aralığında kaldı. Bu formasyonun mevcut düşüş trendini devam ettirmeleri için satıcıları desteklemesi gerekiyor olsa da fiyat alım baskısındaki ani artışla bu düşüş trendinin devam etmesinin önüne geçti. Terra LUNA coin grafiğindeki yükseliş modelinin tartışmalara konu olan altcoin’de toparlanma fırsatları sunduğu görülüyor.

Terra LUNA Coin Grafiği

10-26 Eylül tarihleri arasında Terra LUNA coin yatırımcıları, fiyatı 2 dolardaki psikolojik desteğe düşüren agresif bir satış baskısı gördü. Bu düşüşün ardından, kripto para piyasalarının katılımcıları arasında belirsizlik görülürken altcoin yatay hareket etmeye başladı. Dahası, sert bir düşüş için yapılan bu konsolidasyon bir flama formasyonunun oluşmasına neden oldu. Bu düşüş eğilimli devam formasyonu genellikle alt destek trend çizgisinin kırılmasıyla önceki düşüş trendinin devamını destekler.

Bununla birlikte, tıpkı bugün olduğu gibi nadir bir senaryoda, Terra LUNA coin fiyatı genel trend çizgisinden büyük bir kırılım denemesi yaptı. LUNA token, en büyük 100 Ethereum balinasında büyük ilgi görerek en üst sırada yer aldığından dolayı güçlü balina aktivitesi ani fiyat artışını desteklemiş gibi görünüyor. Böylece, bugün erken saatlerde altcoin’in fiyatı yüzde 30 yükselmiş oldu ve formasyonun direnç trend çizgisinden büyük bir çıkış denemesi yaptı. Bununla birlikte, kısa vadeli trader’ların kâr almasıyla fiyat yönünü aşağı çevirdi ve yazım sırasında direnç trend çizgisinin altında, 2,57 dolardan işlem görüyor.

Terra coin fiyatı düşüş trend çizgisinin ve 2,73 doların direncinin üzerinde mum kapanışı yapacak olursa altcoin’deki düşüşün sona ermesi ve yükselişin başlaması beklenebilir. Böyle bir durumda fiyat 3 dolar seviyesini geçmek için yükselişini sürdürebilir.

Terra LUNA Coin için Destek ve Direnç Seviyeleri

LUNA coin için günlük göreceli güç endeksinin (RSI) orta çizginin üzerine çıkmış olması altcoin‘i çevreleyen yatırımcı duyarlılığının potansiyel bir yükselişi ve bunun sonucunda ciddi bir toparlanmayı desteklediğini gösteriyor.

Terra LUNA coin için ilk ve en önemli direnç seviyesi yukarıdaki fiyat grafiğinden de görüleceği üzere 2,7321 dolarda. Bu direnci geçilmesi halinde bir sonraki direnç seviyesi 3,2586 dolar olacak. Yüksek volatilite gösteren altcoin’de destek seviyeleri ise sırasıyla 2,3109 ve 2,0213 dolarda.