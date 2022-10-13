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Ünlü CEO BTC ve Altcoin’lerde Yükselişin Ne Zaman Başlayacağını Açıkladı!

Galaxy Digital CEO'su Mike Novogratz, mevcut ayı piyasası ve genel olarak kripto para piyasası hakkındaki düşüncelerini paylaştı.
12:38
13 Ekim 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, mevcut ayı piyasası ve genel olarak kripto para piyasası hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Yahoo Finance’e verdiği röportajda popüler isim, Federal Rezerv parasal sıkılaştırma önlemlerini duraklattığında Bitcoin (BTC) ve diğer kripto varlıklarının fiyatlarında artışlar yaşanacağını dile getirdi.

FED Etkisi

Pek çok uzman isim gibi Galaxy Digital CEO’suna göre de kripto piyasasındaki geri çekilmelere Federal Rezerv’in faiz oranlarını artması neden oldu. Novogratz konuyla ilgili olarak, “FED, hayatımızın en agresif faiz artış oranlarını uygulayarak enflasyona müdahale etmeye karar verdiği için Bitcoin de diğer varlıklar ile birlikte satış baskısında kaldı. Sonunda faiz konusunda duraklama başladığında Bitcoin’in ve diğer tüm kripto para birimlerinin yeniden toplandığını görmeye başlayacağınızı düşünüyorum.” sözlerini kullandı.

Buna ek olarak Novogratz yükseliş sırasında bir noktada mola verilebileceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca Novogratz’a göre ayı piyasasının yoğun döneminin bitmesine iki ile altı ay arasında bir süre kaldı. Boğa piyasalarının başlama noktasının, kırılmalar ile geldiğini dile getiren Novogratz, şu anda hem kripto para birimlerinde hem diğer piyasalarda çok fazla kırılma olduğunu ifade ediyor. Lider kripto para birimi Bitcoin yazının kaleme alındığı sırada 19.000 dolardan işlem görüyor.

Satış Baskısı Bitiyor Mu?

Galaxy Digital CEO’suna göre, kripto pazarındaki satış baskısı ve satıcıların gücü büyük ölçüde tükenmiş durumda. Bu noktada popüler isme göre geçtiğimiz üç ay boyunca satış yapması beklenen tüm yatırımcılar satış yaptı. Böylece fiyatlar çok daha sakin bir döneme geçiş yaptı. İçinde bulunduğumuz dönemde CEO’ya göre iyi bir haber olduğunda ve fiyatlar yükseldiğinde hemen satışlar geliyor. Bu da artık satış yapanların gücünün tükendiğini işaret ediyor olabilir.

Bunlara ek olarak CEO, satış yapanlar gibi alım yapanların da çok az olduğunu, bunun da piyasadaki hareketliliğin düşmesine sebep olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla analiste göre bu durgunluk döneminin sonunda FED, agresif fiyat artışlarını bitirirse fiyatlarda artışlar görülebilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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