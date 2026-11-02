Bitcoin neden çökmedi? Uzmanlar Binance’ye duyulan güvene işaret ediyor

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’e yönelik 6,3 milyar dolarlık siber saldırıya rağmen Bitcoin’deki kayıplar sınırlı kaldı. Borsanın zararları karşılama taahhüdü ve piyasadan yaptığı Bitcoin alımları fiyatı desteklerken, yeni saldırılara ilişkin endişeler düşüşten korunma talebini artırdı.

Bitcoin, CryptoAppsy verilerine göre 78.130 dolardan işlem görüyor ve saldırı açıklanmadan önce geçen hafta ulaştığı zirveye kıyasla yaklaşık yüzde 4 aşağıda bulunuyor.

Binance’in tazminat sözü güveni destekledi

Binance, saldırıyla bağlantılı kullanıcı zararlarının tamamını karşılayacağını açıklamıştı. Orbit Markets kurucu ortağı Caroline Mauron’a göre, Bitcoin’in hafta sonundaki dayanıklı seyri piyasanın bu taahhüde güvendiğini gösterdi. Yatırımcılar, borsanın kayıpları karşılayabilecek mali güce sahip olduğuna inanıyor.

Piyasa yapıcı AQC Tech’in türev işlemler uzmanı Sean McNulty de Binance’in kullanıcı zararlarını karşılamak için yaptığı Bitcoin alımlarının fiyatı desteklediğini söyledi.

Talos Araştırma Başkanı Kelly Ye ise piyasanın saldırıyı sistemin tamamını tehdit eden bir krizden çok, operasyonel bir şok olarak değerlendirdiğini belirtti. Binance’in emir defteri derinliği yüzde 25–30 azalmasına rağmen alımların saatler içinde geri döndüğünü aktaran Ye, bu tepkinin 2022’deki güven kaybından farklı olduğuna dikkat çekti. FTX’in o yılki çöküşü sırasında Bitcoin, üç günde yüzde 19 değer kaybetmişti.

Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan da benzer bir olayın 10 yıl önce Binance’i, hatta Bitcoin’i çökertmeye yetebileceğini savundu. Bugün koşulların değiştiğini belirten Hougan, saldırının Bitcoin’in uzun vadeli yönünü değiştirmeyeceği görüşünü paylaştı. Binance ve ortaklarının çalınan varlıkların yaklaşık yarısını dondurmasını da kripto sektörünün olgunlaşmasının bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Yeni saldırı endişesi korunma talebini artırdı

Fiyattaki görece dayanıklılığa rağmen opsiyon piyasasında temkinli tutum güçleniyor. Deribit verilerine göre, bir günlük 25-delta satım ve alım opsiyonları arasındaki prim farkını gösteren “put skew”, son 24 saatte yaklaşık 1 yüzde puan artarak 6,37’ye yükseldi. Gösterge, kısa vadeli düşüşten korunmanın yükseliş yönlü pozisyonlara kıyasla daha pahalı hale geldiğine işaret ediyor.

McNulty, birçok piyasa katılımcısının saldırıyı buzdağının görünen kısmı olarak değerlendirdiğini söyledi. Yapay zeka destekli siber saldırıların yetenekleri geliştikçe yeni ihlaller beklendiğini aktaran McNulty’ye göre, dünyanın en büyük borsasının bile saldırıya uğraması hiçbir platformun tamamen güvende olmadığını gösteriyor.

FBI, hem Binance saldırısını hem de geçen yıl Bybit’te yaklaşık 1,5 milyar dolarlık kayba yol açan saldırıyı Kuzey Koreli hacker grubu TraderTraitor’a bağladı. Bybit saldırısında da Bitcoin’in ilk tepkisi sınırlı kalmış, ancak fiyat takip eden haftada yaklaşık yüzde 14 gerilemişti.

Binance’in zararları üstlenme taahhüdü ve piyasadan yaptığı alımlar, saldırının ilk fiyat etkisini sınırlayan iki somut unsur olarak öne çıkıyor. Buna karşılık düşüşten korunma maliyetinin yükselmesi, borsanın ödeme gücüne duyulan güvenin yeni saldırı endişelerini gidermediğini gösteriyor. Bybit örneği de ilk tepkinin sınırlı kalmasının sonraki günlerdeki fiyat baskısını dışlamadığını ortaya koyuyor.