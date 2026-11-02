Ekonomi

Teknoloji satışının ardından piyasalarda toparlanma: Petrol yüzde 3 düştü

Bilmeniz Gerekenler

  • 📈 ABD vadeli endeksleri en az yüzde 0,5 yükselirken, Çin’de destek adımı beklentisi hisse alımlarını güçlendirdi.
  • 🛢️ İran ile diplomasiye ek süre tanınacağı haberiyle Brent petrol yüzde 3 düşerek 109,87 dolara kadar indi.
  • 🪙 Bitcoin üçüncü gününde de yükselirken, altın yüzde 0,8 artışla 3.906 dolara çıktı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

Asya borsaları ve ABD hisse senedi vadeli işlemleri, geçen haftaki sert teknoloji satışlarının ardından haftaya yükselişle başladı. Çin’de sermaye piyasalarını destekleyecek adımlara ilişkin beklentiler ve petrol fiyatlarındaki düşüş, risk iştahının dengelenmesine katkı sağladı.

İçindekiler
1 Çin’de piyasaya destek beklentisi
2 Petrol gerilerken Bitcoin ve altın yükseldi

Toparlanma, Wall Street’te cuma günü yaşanan ağır kayıpların ardından geldi. Nasdaq 100 Endeksi yüzde 3,5 düşerek haziran ayından bu yana en kötü seansını geçirirken, Philadelphia Yarı İletken Endeksi yüzde 7,2 geriledi.

Pazartesi günü S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli kontratları yüzde 0,5 yükseldi. Avrupa vadeli endeksleri de değer kazanırken, MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0,1 arttı. Güney Kore ve Hong Kong’daki yükselişler, Avustralya borsasındaki kayıpları dengeledi.

Çin’de piyasaya destek beklentisi

Çin hisseleri, finansal düzenleyicilerin sermaye piyasasını destekleyecek önlemleri görüşmek üzere pazartesi günü bankalar ve menkul kıymet şirketleriyle bir araya geleceği yönündeki haberin ardından bölgeden olumlu ayrıştı.

Toplantı beklentisi, yetkililerin piyasadaki düşüşü durdurmak için yeniden harekete geçtiğine işaret etti. Olası destek adımları, Çin hisselerindeki alımları destekleyen başlıca gelişme oldu.

Petrol gerilerken Bitcoin ve altın yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3 düşerek 109,87 dolara indi. Gerilemede, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile diplomasiye daha fazla zaman tanımak istediği yönündeki haber etkili oldu. Habere göre Trump, salı günkü ara seçimlerin ardından askeri saldırıları yeniden başlatmayı değerlendirmeden önce diplomatik sürece ek süre vermek istiyor.

Gerilimin tırmanmasına ara verilebileceği beklentisi risk iştahını desteklerken, petrolün ucuzlaması da genel olarak piyasalar üzerindeki baskıyı hafifletti.

Bitcoin, Binance’nin rekor büyüklükte bir siber saldırıyı duyurmasının tetiklediği geçen haftaki düşüşün ardından üst üste üçüncü gün yükseldi. Altın ise yüzde 0,8 değer kazanarak ons başına 3.906 dolara çıktı. Böylece cuma günü bir yılı aşkın sürenin en düşük kapanış seviyesine gerilemesinin ardından toparlandı.

İlk fiyatlamalar, teknoloji hisselerindeki sert satışın ardından baskının hafiflediğini gösteriyor. Ancak Asya’daki yükselişin yüzde 0,1 ile sınırlı kalması ve Avustralya’daki kayıpların sürmesi, toparlanmanın bölge genelinde aynı güçte olmadığını ortaya koyuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Binance, 6,3 milyar dolarlık saldırı sonrası kayıpların %90’ını karşıladı

Binance saldırısı, kriptoda güvenlik modelini yeniden tartışmaya açtı

OpenAI, yapay zeka hisselerindeki satış dalgasıyla hedefini düşürdü

Piyasalarda satış derinleşiyor: Yatırımcılar tahvillere yöneldi

Strategy’nin bitcoin kar marjı üçüncü çeyrek sonuçları öncesi daraldı

Fed faizi sabit tuttu: Warsh’ın mesajları Bitcoin ve kripto paralar için ne anlama geliyor?

🔴Canlı: Fed Başkanı Warsh’tan faiz kararı sonrası açıklama

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Binance saldırısıyla ilişkilendirilen cüzdandan 80 milyon XRP taşındı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Binance saldırısıyla ilişkilendirilen cüzdandan 80 milyon XRP taşındı
RIPPLE (XRP)
Kasım yoğun başlıyor, 2-6 Kasım haftası önemli gelişmeler! ABD seçimleri, istihdam raporu ve Fed mesajları
Kripto Para
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?