Teknoloji satışının ardından piyasalarda toparlanma: Petrol yüzde 3 düştü

Asya borsaları ve ABD hisse senedi vadeli işlemleri, geçen haftaki sert teknoloji satışlarının ardından haftaya yükselişle başladı. Çin’de sermaye piyasalarını destekleyecek adımlara ilişkin beklentiler ve petrol fiyatlarındaki düşüş, risk iştahının dengelenmesine katkı sağladı.

Toparlanma, Wall Street’te cuma günü yaşanan ağır kayıpların ardından geldi. Nasdaq 100 Endeksi yüzde 3,5 düşerek haziran ayından bu yana en kötü seansını geçirirken, Philadelphia Yarı İletken Endeksi yüzde 7,2 geriledi.

Pazartesi günü S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli kontratları yüzde 0,5 yükseldi. Avrupa vadeli endeksleri de değer kazanırken, MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0,1 arttı. Güney Kore ve Hong Kong’daki yükselişler, Avustralya borsasındaki kayıpları dengeledi.

Çin’de piyasaya destek beklentisi

Çin hisseleri, finansal düzenleyicilerin sermaye piyasasını destekleyecek önlemleri görüşmek üzere pazartesi günü bankalar ve menkul kıymet şirketleriyle bir araya geleceği yönündeki haberin ardından bölgeden olumlu ayrıştı.

Toplantı beklentisi, yetkililerin piyasadaki düşüşü durdurmak için yeniden harekete geçtiğine işaret etti. Olası destek adımları, Çin hisselerindeki alımları destekleyen başlıca gelişme oldu.

Petrol gerilerken Bitcoin ve altın yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3 düşerek 109,87 dolara indi. Gerilemede, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile diplomasiye daha fazla zaman tanımak istediği yönündeki haber etkili oldu. Habere göre Trump, salı günkü ara seçimlerin ardından askeri saldırıları yeniden başlatmayı değerlendirmeden önce diplomatik sürece ek süre vermek istiyor.

Gerilimin tırmanmasına ara verilebileceği beklentisi risk iştahını desteklerken, petrolün ucuzlaması da genel olarak piyasalar üzerindeki baskıyı hafifletti.

Bitcoin, Binance’nin rekor büyüklükte bir siber saldırıyı duyurmasının tetiklediği geçen haftaki düşüşün ardından üst üste üçüncü gün yükseldi. Altın ise yüzde 0,8 değer kazanarak ons başına 3.906 dolara çıktı. Böylece cuma günü bir yılı aşkın sürenin en düşük kapanış seviyesine gerilemesinin ardından toparlandı.

İlk fiyatlamalar, teknoloji hisselerindeki sert satışın ardından baskının hafiflediğini gösteriyor. Ancak Asya’daki yükselişin yüzde 0,1 ile sınırlı kalması ve Avustralya’daki kayıpların sürmesi, toparlanmanın bölge genelinde aynı güçte olmadığını ortaya koyuyor.