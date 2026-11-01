SHIBA INU (SHIB)

Binance saldırganı 130’dan fazla altcoin satarak 279 milyon dolar topladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance saldırganı, $SHIB dahil 130’dan fazla altcoin satarak 279 milyon dolar topladı.
  • 📌 Saldırgan, satılan tokenler karşılığında 123.400 ETH ve 1,69 milyon USDC elde etti.
  • 🧭 Binance, geçen perşembe yaşanan saldırının ardından etkilenen varlıkların yüzde 95’ini yeniden karşıladığını açıkladı.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

Blockchain analiz platformu Lookonchain, Binance’e yönelik son güvenlik ihlalinin ardından saldırganın EVM uyumlu ağlarda 130’dan fazla altcoin sattığını açıkladı. Platformun paylaştığı verilere göre bu satışlardan yaklaşık 279 milyon dolar gelir elde edildi.

İçindekiler
1 Saldırının boyutu ve ilk bulgular
2 SHIB satışları öne çıktı
3 Çalınan varlıklar dönüştürülmeye devam ediyor
4 Fiyat tepkisi ve Binance’in adımları

Saldırının boyutu ve ilk bulgular

Geçen perşembe günü Binance’i etkileyen güvenlik olayı, yaklaşık 6,3 milyar dolarlık varlığı kapsadı. Bu tutar, olayın kripto para piyasasında şimdiye kadar kaydedilen en büyük hırsızlıklardan biri olarak anılmasına yol açtı. Binance’in ilk incelemesine göre ihlal, bir DevOps mühendisinin ele geçirilmiş dizüstü bilgisayarı üzerinden başlamış olabilir.

Borsa, saldırganın bu yolla bir servis konteynerine erişim sağladığını ve buradan yetkisiz çekim işlemleri gönderdiğini bildirdi. Binance, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak spot ve türev piyasalarda yüksek işlem hacmiyle biliniyor.

Lookonchain, saldırganın yalnızca EVM ağlarında 130’dan fazla altcoin sattığını ve bunun karşılığında yaklaşık 279 milyon dolarlık ETH ve USDC topladığını açıkladı.

SHIB satışları öne çıktı

Lookonchain’in analizine göre saldırganın elden çıkardığı varlıklar arasında Shiba Inu da yer aldı. Verilere göre 499.926.072.560 SHIB satıldı. Bu satışın karşılığı 873 ETH oldu ve toplam değeri 1.960.615 dolar olarak hesaplandı.

Saldırgan, satılan altcoinler karşılığında toplam 123.400 ETH ve 1,69 milyon USDC aldı. ETH’nin dolar karşılığı 277,26 milyon dolar olurken, toplam tahsilat yaklaşık 279 milyon dolara ulaştı.

VarlıkMiktarDeğer
SHIB499.926.072.5601.960.615 dolar
ETH123.400277,26 milyon dolar
USDC1,69 milyon1,69 milyon dolar

Çalınan varlıklar dönüştürülmeye devam ediyor

Lookonchain, saldırganın çalınan fonları farklı varlıklara çevirmeyi sürdürdüğünü de aktardı. Son duruma göre 970.522 SOL, yaklaşık 95,9 milyon dolar değerle BTC’ye dönüştürülüyor.

SHIB tarafında ise satış baskısının arz içindeki payı sınırlı kaldı. Çalınan 499 milyardan fazla SHIB, toplam arzın yaklaşık yüzde 0,05’ine karşılık geldi. Buna rağmen piyasa bu satışları görece sınırlı bir bozulmayla karşıladı.

Binance, etkilenen varlıkların yaklaşık yüzde 95’ini yeniden yerine koyduğunu ve kalan tokenler için alımları piyasa ile tezgah üstü kanallar üzerinden sürdüreceğini duyurdu.

Fiyat tepkisi ve Binance’in adımları

Shiba Inu fiyatı, 29 Ekim’de hack haberinin ardından kripto piyasasının geneliyle birlikte sert geriledi. Fiyat cuma günü 0.00000446 dolara kadar düştü, ardından güçlü bir toparlanma gösterdi. SHIB, cumartesi gününü ise eksi bölgede kapattı ve ekim ayındaki toplam kaybı yüzde 18,92 oldu.

Kasımın ilk gününde SHIB fiyatı 0.00000466 dolar ile 0.00000472 dolar aralığında dalgalandı. Son verilere göre token, son 24 saatte yüzde 0,04 düşüşle 0.00000469 dolarda işlem görürken haftalık kayıp yüzde 3,14 düzeyinde bulundu.

Binance, etkilenen varlıkların yaklaşık yüzde 95’ini yerine koyduğunu açıkladı. Borsa, çalınan fonların finansal etkisini üstlenme taahhüdünü yineledi ve kalan ilgili token varlıklarını piyasa ile tezgah üstü kanallar üzerinden almayı sürdüreceğini bildirdi.

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Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
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Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
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