XRP ekimde yüzde 19 geriledi, gözler 1,20 dolar eşiğine çevrildi

XRP, ekim ayını yaklaşık yüzde 19 kayıpla tamamladı. Piyasadaki sert geri çekilmede, Binance borsasında yaşanan 6,3 milyar dolarlık saldırının etkisi öne çıktı. Bu gelişme yalnızca XRP’yi değil, daha geniş kripto para piyasasını da aşağı çekti. Buna rağmen dip seviyelerde görülen satışların ardından güçlü alım emirleri devreye girdi ve kısa vadeli destek alanı yeniden şekillenmeye başladı.

Dar bantta sıkışan fiyat

XRP fiyatı şu anda 1,25 dolar çevresinde dar bir bantta hareket ediyor. Bu görünüm, varlığın yerel dip bölgesini test ettiğine işaret ediyor. Türev piyasa verileri, fiyatın belirli seviyeler arasında sıkıştığını ortaya koyarken, aşağıda 1,2292 dolar seviyesi uzun pozisyonlar açısından kritik eşik olarak öne çıkıyor. CoinGlass verilerine göre bu seviyenin 24 saat içinde test edilme olasılığı yüzde 54.

Yukarı yönlü harekette ise 1,4292 dolar civarında birikmiş kısa pozisyonlar fiyat üzerinde baskı kuruyor. Aynı dönemde piyasadaki aşırı kaldıraç da önemli ölçüde temizlendi. Ekim boyunca 37,6 milyon dolarlık uzun pozisyon zorunlu olarak kapatıldı.

Mini sözlük: Likidasyon, teminatı yetersiz kalan kaldıraçlı işlemlerin borsa tarafından otomatik kapatılmasıdır. CoinGlass ise kripto türev piyasalarındaki açık pozisyon, likidasyon ve fonlama verilerini izleyen veri platformudur.

Teknik görünümde kritik hat

TradingView grafikleri de mevcut bölgenin önemini destekliyor. Haftalık görünümde XRP, 1,25 ile 1,28 dolar aralığına denk gelen 200 haftalık hareketli ortalama üzerinde işlem görüyor. Bu bölge, ağustosta başlayan sert yükselişten önce de önemli bir eşik olarak izlenmişti.

Günlük osilatörün 36,85 seviyesine gerilemesi, piyasanın zayıfladığını gösteriyor. Geçmiş fiyat hareketlerinde bu tür aşırı satım bölgelerine inişin ardından toparlanma eğilimi görülmüştü. Ancak bunun yeniden gerçekleşmesi için alıcıların mevcut destek alanını koruması gerekiyor.

CoinGlass verileri, 1,2292 doların kısa vadede en kritik seviye olduğunu; yukarıda ise 1,4292 dolar çevresindeki kısa pozisyonların fiyatı sınırladığını gösteriyor.

RLUSD ve ETF tarafındaki baskı

Piyasa üzerindeki ek baskı, Ripple’ın Swell konferansında öne çıkan RLUSD hamlesiyle bağlantılı görünüyor. RLUSD, Ripple’ın kurumsal ürünlerinde daha fazla alan kazanırken, buna saklama hizmetleri de dahil ediliyor. Bu durumun, kısa vadede XRP’ye yönelik doğrudan talebi sınırladığı değerlendiriliyor. Ripple, sınır ötesi ödeme teknolojileri ve dijital varlık çözümleri geliştiren ABD merkezli bir fintech şirketi olarak biliniyor.

ABD’deki XRP ETF’lerinin toplam varlığı da fiyat düşüşü nedeniyle 1,42 milyar dolar ile 1,47 milyar dolar aralığına geriledi. Fonlara yeni girişler ise sıfıra yakın seyretti. Bu tablo, kurumsal tarafta güçlü bir yeni alım dalgasının henüz oluşmadığını gösteriyor.

1,20 ile 1,25 dolar aralığı XRP için ana dayanak bölgesi olmayı sürdürüyor; Binance kaynaklı sert düşüşün hızla alımla karşılanması da bu alandaki talebin zayıflamadığını ortaya koyuyor.

İzlenen seviyeler

Alıcılar 1,2292 dolar çizgisini koruyup fiyatı 1,3145 dolardaki günlük ortalamanın üzerine taşıyabilirse, mevcut bölge yerel dip olarak teyit edilebilir. Buna karşılık 1,20 doların altına sarkılması durumunda, ağustos dipleri olan 0,98 ile 1,00 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir.