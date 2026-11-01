Zcash (ZEC)

Zcash topluluğunda hibe krizi büyürken büyük yatırımcılar satışa geçti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Zcash topluluğunda hibe tartışması büyürken büyük yatırımcılar satış kararı aldı.
  • 📉 29 Ekim sonrasında $ZEC, 1.390 doların üzerine çıkamayarak 1.220 ile 1.245 dolar aralığına çekildi.
  • 🧭 Anlaşmazlık, ZCG'nin topluluk fonlarını coin sahipleri oylaması olmadan dağıtabilmesiyle başladı.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Zcash, Ekim 2026’nın son günlerinde fiyatını 1.280 dolar çevresinde dengelerken 21,8 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Ancak sert yükselişin ardından topluluk içinde sermayenin nasıl kullanılacağına dair anlaşmazlık derinleşti. Tartışmanın merkezinde, madenci blok ödülünün bir bölümünü dağıtan Zcash Community Grants yer aldı.

İçindekiler
1 Hibe programı topluluğu ikiye böldü
2 Geliştiriciler ve sektör isimleri tartışmaya katıldı
3 Satış baskısı ve ağ entegrasyonu aynı döneme denk geldi

Hibe programı topluluğu ikiye böldü

Zcash Community Grants, kısaca ZCG, Zcash ekosisteminde belirli topluluk fonlarını dağıtan yapı olarak biliniyor. Kurum, Zcash Adoption Pool programı kapsamında bankacılık hizmetlerine erişemeyen mülteciler gibi kırılgan gruplara yönelik entegrasyon projelerine kaynak ayırdı. Bu adım, fonun teknik gelişim yerine daha geniş sosyal hedeflere yöneldiği gerekçesiyle tepki topladı.

İtirazların önemli bölümü, ZCG’nin coin sahiplerinin oylamasına gitmeden milyonlarca dolarlık bütçe dağıtabilmesine odaklandı. Tepki yalnızca sözlü düzeyde kalmadı. “big z” takma adını kullanan büyük bir yatırımcı, elindeki ZEC varlıklarının tamamını satacağını kamuoyuna açıkladı.

big z, fonun siyasi manifesto niteliği taşıyan girişimler yerine kriptografi çalışmalarını finanse etmesi gerektiğini savundu.

Geliştiriciler ve sektör isimleri tartışmaya katıldı

Yerel görünen bu anlaşmazlık kısa sürede merkeziyetsiz paranın doğasına ilişkin daha geniş bir tartışmaya dönüştü. Zcash geliştiricilerinden Sean Bowe, ZEC fiyatındaki olağan dışı yükselişin ardından ZCG finansman modelinin yeniden ele alınmasını isteyen bir metin yayımladı.

Bu çıkışa yatırımcı Naval Ravikant da destek verdi. Ravikant, topluluk hibeleri için 50 milyon dolarlık bir üst sınırın fazlasıyla yeterli olduğunu söyledi. Buna karşılık programı savunan isimler, mahremiyet odaklı özel paranın insani bir gereklilik ve kamusal fayda taşıyan bir araç olduğunu öne sürdü.

Gemini kurucu ortağı Tyler Winklevoss, işlem ücreti alan ticari bir ağın kamusal fayda olarak tanımlanamayacağını savunarak ZCG’yi temsilsiz vergilendirmeye benzetti.

Satış baskısı ve ağ entegrasyonu aynı döneme denk geldi

Topluluk içi gerilim sürerken büyük yatırımcıların satışları fiyat üzerinde baskı oluşturdu. Bu süreç, 29 Ekim’de merkeziyetsiz Rujira Network üzerinde doğrudan ZEC yatırma özelliğinin devreye alınmasıyla aynı döneme rastladı.

1.390 dolar seviyesinin üzerine yerleşemeyen ZEC, daha sonra 1.220 ile 1.245 dolar aralığında denge buldu. Bu seviye, Eylül sonlarında görülen 1.698 dolarlık tüm zamanların zirvesinin belirgin biçimde altında kaldı.

Fiyat hareketinin ötesinde asıl tartışma, Zcash ekosistemindeki milyonlarca dolarlık kaynağın kim tarafından ve hangi önceliklerle yönetileceği sorusunda yoğunlaşıyor. Topluluk içinde bu konuda ortak bir çizgi henüz oluşmuş değil.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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