FBI, Binance saldırısında Kuzey Koreli grubu işaret etti

Binance borsasında yaklaşık 6,3 milyar dolarlık güvenlik ihlalinin ardından ABD’li kolluk kurumlarının yürüttüğü çalışma, kripto para piyasasındaki daha sert satış baskısını sınırlayan unsurlardan biri oldu. Binance kurucusu Changpeng Zhao, FBI başta olmak üzere ABD Gizli Servisi ve IRS’nin olay sırasında hızlı hareket ettiğini, çalınan varlıkların izlenmesi ve bir bölümünün dondurulmasında önemli rol oynadığını açıkladı.

Soruşturmanın odağında Kuzey Kore bağlantısı yer aldı

FBI, 31 Ekim tarihli açıklamasında, 29 Ekim civarında gerçekleşen saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı bir siber suç yapılanmasının bulunduğunu duyurdu. Kurum, saldırıyla ilişkilendirilen grubun TraderTraitor olduğunu bildirdi. TraderTraitor, daha önce de yüksek tutarlı kripto para hırsızlıklarıyla anılan bir yapı olarak biliniyor.

FBI, soruşturmanın ABD Gizli Servisi ve IRS Ceza Soruşturmaları birimiyle birlikte yürütüldüğünü belirtti. Yetkililer, saldırganların çaldıkları kripto varlıkları ağırlıklı olarak Ethereum karşılığında elden çıkarmaya çalıştığını tespit etti. Kurumlar ayrıca bu fonların merkeziyetsiz finans uygulamaları ve anlık kripto takas servisleri üzerinden aklanabileceği uyarısında bulundu.

Mini sözlük: RPC düğümü, blockchain ağlarına veri gönderip almaya yarayan teknik erişim noktasıdır. THORNode ise THORChain ağında işlemlerin doğrulanmasına katkı veren düğüm yapısını ifade eder.

Changpeng Zhao, FBI, ABD Gizli Servisi ve IRS dahil birçok kurumun olay sırasında ciddi destek verdiğini, özellikle fonların izlenmesi ve dondurulmasında etkili olduklarını söyledi.

Kripto şirketlerine işlem engelleme çağrısı yapıldı

ABD’li yetkililer, saldırganların kullandığı cüzdan adresleriyle bağlantılı işlemlerin engellenmesi için sektör genelinde çağrı yaptı. Bu kapsamda THORNode operatörleri, RPC düğüm işletmecileri, anlık takas hizmetleri, blockchain analiz şirketleri ve DeFi platformlarından ilgili hareketleri durdurmaları istendi. FBI, şüpheli transferlerin daha hızlı tespit edilmesi amacıyla saldırıda kullanıldığı değerlendirilen adresleri de paylaştı.

FBI, çalınan varlıkların daha ileri aşamada aklanmasını önlemek amacıyla sektör oyuncularından ilgili adreslerle bağlantılı işlemleri durdurmalarını istedi.

Piyasada sert düşüş yaşandı, Bitcoin daha sonra toparlandı

Saldırının ortaya çıkmasının ardından kripto para piyasasında geniş çaplı satış görüldü. Bitcoin 77.000 doların altına indi ve bir ara 76.000 dolar civarına kadar gerileyerek son haftaların en düşük seviyelerinden birini gördü. Ethereum, XRP, Solana ve BNB gibi büyük varlıklarda da belirgin kayıplar oluştu.

Daha sonra satış baskısı kısmen zayıfladı. Bitcoin, 1 Kasım işlemlerinin ilk bölümünde 78.000 dolar civarında denge buldu. Zhao, kolluk kurumlarının müdahalesinin daha derin bir fiyat düşüşünü önlemiş olabileceğini savundu.

Changpeng Zhao, Binance’in kurucusu ve kripto sektörünün en yakından izlenen yöneticileri arasında yer alıyor. Zhao, sosyal medya paylaşımında birçok yatırımcının bu süreçte kolluk kurumlarının etkisini yeterince fark etmemiş olabileceğini dile getirdi.