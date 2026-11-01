Ethereum’da tokenlaştırılmış hisse hacmi ekimde 827 milyon dolara çıktı

Ethereum ağındaki tokenlaştırılmış hisse senedi hacmi, 2026 Ekim sonu itibarıyla yıllık bazda %170 artarak 827 milyon dolara ulaştı. Analitik platformu Token Terminal, yayımladığı son raporda gerçek dünya varlıkları olarak bilinen RWA alanının deneysel aşamayı geride bıraktığını belirtti.

Ethereum, dijital hisse altyapısında öne çıktı

Alternatif blokzincirlerde tokenlaştırılmış menkul kıymetlerin toplam değeri milyarlarca dolarla ölçülürken, Ethereum üzerindeki hacim 827 milyon dolar ile 841 milyon dolar aralığında seyrediyor. Buna rağmen ağ, dijitalleştirilmiş hisseler için başlıca kanallardan biri olmayı sürdürüyor.

Büyümenin önemli bölümü, bu dijital varlıkların kurulduğu yapıdan kaynaklanıyor. Mevcut tabloda tokenlaştırılmış hisselerin %86’sı klasik stabilcoin modeline benzer biçimde ihraç ediliyor. Bu modelde araçlar, dayanak varlık tarafından 1:1 oranında tamamen destekleniyor; ayrıca orijinal menkul kıymetin ihraççısı doğrudan operasyonel ya da hukuki rol üstlenmiyor.

Token Terminal, RWA pazarının deneysel dönemden çıktığını ve tokenlaştırılmış hisselerde kullanılan yapının büyümeyi hızlandırdığını aktardı.

Ethereum, küresel stabilcoin pazarının %53,8’ini taşıyor. Ağ üzerindeki stabilcoin büyüklüğü 158,71 milyar dolar seviyesinde bulunurken, toplam pazar 294,75 milyar dolara ulaşıyor. Piyasa aktörleri, Ethereum’un likit ve uzun süredir test edilen altyapısının şimdi geleneksel menkul kıymetlere de taşındığını değerlendiriyor.

Türev piyasasında ayrı bir büyüme dalgası oluştu

Spot tarafta altyapı kurulurken, türev piyasasında daha farklı bir tablo ortaya çıktı. Merkeziyetsiz platformlarda tarihi seviyeler görülürken, açık pozisyon büyüklüğü 1,76 milyar dolara yükseldi. Bu toplam içinde aynı tokenlaştırılmış hisselere dayalı sözleşmeler en büyük payı aldı.

Bu yapının öne çıkan örneklerinden biri Hyperliquid oldu. Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemlerine odaklanan bir platform olarak biliniyor. Platformun yerel tokenı HYPE yaklaşık 87,70 dolardan işlem görüyor. Varlık, yeni kullanıcı girişinin yanı sıra otomatik token ekonomisi mekanizmasıyla da destekleniyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, henüz kapatılmamış vadeli işlem sözleşmelerinin toplam büyüklüğünü ifade eder. Token geri alımı ise bir platformun piyasadan kendi tokenını satın alarak dolaşımdaki arzı azaltmaya dönük mekanizmasıdır.

Platform, açık piyasadan her gün 1,24 milyon dolarlık HYPE geri alımı yapıyor.

HYPE için 90 ile 100 dolar aralığı izleniyor

Yatırım çevreleri, 70 ile 76 dolar bandını uzun vadede önemli bir fiyat bölgesi olarak tanımlıyor. Mevcut piyasa koşulları ise HYPE için 90 ile 100 dolar aralığına doğru bir hareket ihtimaline işaret ediyor.

Ethereum üzerindeki spot yapı ile Hyperliquid tarafındaki yüksek likiditeli vadeli işlemler birlikte değerlendirildiğinde, blokzincir altyapısının farklı sermaye türlerini aynı anda taşıyan çok katmanlı bir finans ortamına dönüştüğü görülüyor.