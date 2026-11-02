RIPPLE (XRP)

Binance saldırısıyla ilişkilendirilen cüzdandan 80 milyon XRP taşındı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance saldırısıyla ilişkilendirilen bir cüzdandan 2 Kasım’da toplam 80 milyon $XRP taşındı.
  • 📌 İki ayrı işlem yaklaşık 50 saniye arayla gerçekleşti ve fonlar farklı bilinmeyen adreslere gönderildi.
  • 🕒 Transferler, Binance’in 29 Ekim’deki 6,3 milyar dolarlık ihlalin ardından 1 Kasım’da çekimleri kademeli açmasından sonra geldi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Blokzincir izleme platformu Whale Alert, Binance’e yönelik 6,3 milyar dolarlık saldırıyla ilişkilendirilen bir cüzdandan toplam 80 milyon XRP’nin iki ayrı bilinmeyen adrese gönderildiğini bildirdi. İşlemlerin toplam değeri yaklaşık 100,9 milyon dolar seviyesinde hesaplandı.

İçindekiler
1 İki transfer kısa aralıkla gerçekleşti
2 Fonların borsalara gittiğine dair iz yok
3 Transferler çekimlerin yeniden açılmasının ardından geldi
4 Saldırının bilançosu 6,3 milyar dolara ulaştı

İki transfer kısa aralıkla gerçekleşti

Whale Alert verilerine göre ilk transfer 2 Kasım günü 03:56 UTC’de kayda geçti. “Binance Hack 2026” etiketi taşıyan adresten 40 milyon XRP gönderildi. Yaklaşık 50 saniye sonra aynı cüzdandan bir 40 milyon XRP daha farklı bir bilinmeyen adrese aktarıldı.

Böylece aynı kaynak cüzdandan çıkan iki işlem toplamda 80 milyon XRP’ye ulaştı. Veriler, transferlerin tek bir adresten çıktığını ancak iki ayrı hedef cüzdana yönlendirildiğini gösteriyor. Fonların neden taşındığına ilişkin net bir açıklama bulunmuyor.

Whale Alert verileri, “Binance Hack 2026” etiketi taşıyan aynı cüzdandan iki ayrı bilinmeyen adrese toplam 80 milyon XRP gönderildiğini gösteriyor.

Fonların borsalara gittiğine dair iz yok

Şu aşamada söz konusu XRP’nin bir kripto para borsasına yatırıldığına ya da satışa konu edildiğine işaret eden açık bir bulgu görülmedi. Bu nedenle transferlerin amacı konusunda kesin bir sonuca varılamıyor. Büyük tutarlı zincir üstü hareketler, güvenlik olaylarının ardından varlıkların yeniden dağıtılması, izlerin ayrıştırılması ya da geçici saklama değişiklikleri gibi farklı nedenlerle yapılabiliyor.

Whale Alert, kamuya açık blokzincir verilerini izleyerek yüksek tutarlı işlemleri paylaşan bir takip hizmeti olarak biliniyor. Platformun paylaşımları, piyasanın olağan dışı transferleri erken fark etmesinde sık başvurulan kaynaklar arasında yer alıyor.

Transferler çekimlerin yeniden açılmasının ardından geldi

Bu hareketler, Binance’in güvenlik ihlalinin ardından durdurduğu para çekme işlemlerini kademeli olarak yeniden başlatmasından kısa süre sonra gerçekleşti. Borsa, 1 Kasım’da XRP Ledger, Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain ve Solana dahil 15 blokzincir ağı için çekimlerin aşamalı biçimde geri açılacağını duyurdu.

Binance, Tron, Dogecoin, Zcash, Avalanche, Sui, Polygon ve Arbitrum gibi diğer ağlarda da sürecin kademeli ilerleyeceğini açıkladı. İlk aşamanın 1 Kasım’da 06:00 ile 09:00 UTC arasında devreye alınması planlandı.

Binance, güvenlik ve altyapı kontrollerinin ardından para çekme işlemlerini aşamalı olarak yeniden başlatacağını, etkilenen varlıkların yaklaşık yüzde 95’inin 1 Kasım itibarıyla yerine konduğunu açıkladı.

Saldırının bilançosu 6,3 milyar dolara ulaştı

Binance, 29 Ekim’de sıcak cüzdanlarını hedef alan güvenlik ihlali sonrasında yaklaşık 6,3 milyar dolar değerinde kripto varlığın kaybedildiğini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından borsa, güvenlik incelemeleri tamamlanana kadar çekimleri geçici olarak durdurdu.

Şirket ayrıca XRP bakiyelerinin, Bitcoin, Ethereum, Solana ve BNB dahil büyük varlıklarla birlikte tam karşılığa sahip olduğunu belirtti. Kalan yaklaşık yüzde 5’lik kısmın ise ağırlıklı olarak likiditesi daha düşük kripto varlıklardan oluştuğu ifade edildi.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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