Kasım yoğun başlıyor, 2-6 Kasım haftası önemli gelişmeler! ABD seçimleri, istihdam raporu ve Fed mesajları

Küresel piyasalar, 2–6 Kasım haftasında ABD ara seçimleri ve yoğun ekonomik veri takvimine odaklanacak. Kongrenin yeni dağılımını belirleyecek seçimlerin yanında, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik ve ücret verileri haftanın en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Fed yetkililerinin açıklamaları, ABD Hazinesi’nin borçlanma programı ve kripto para sektöründeki uluslararası etkinlikler de takip edilecek.

3 Kasım Salı günü yapılacak ABD ara seçimlerinin sonuçları, Türkiye saatiyle 4 Kasım’a uzanan gece boyunca izlenecek. Seçim gündemine, hafta boyunca ekonomik aktivite, iş gücü piyasası ve fiyat baskılarına ilişkin göstergeler eşlik edecek.

ABD ekonomisinde istihdam ve fiyat baskıları izlenecek

Haftanın ilk önemli verisi, 2 Kasım Pazartesi saat 18.00’de açıklanacak ABD ISM imalat PMI olacak. Endeksin önceki 54,5 seviyesinden 54,6’ya yükselmesi bekleniyor. Ana verinin yanında raporun fiyat ve istihdam endeksleri de izlenecek. Saat 22.00’de yayımlanacak Fed kredi koşulları anketi (SLOOS) ise bankaların kredi verme standartları ve kredi talebindeki değişimleri ortaya koyacak.

Salı günü seçimler sürerken, saat 18.00’de ABD JOLTS açık iş sayısı açıklanacak. Önceki dönemde 7 milyon 79 bin olan açık iş sayısının 7 milyon 130 bine yükselmesi bekleniyor.

4 Kasım Çarşamba günü veri akışı hızlanacak. Saat 16.15’te açıklanacak ADP özel sektör istihdamında artışın, önceki 90 binden 65 bine gerilemesi bekleniyor. Saat 16.30’da ABD Hazinesi’nin üç aylık borçlanma programı açıklanacak. Ardından saat 18.00’de ISM hizmet PMI yayımlanacak. Önceki 54,9 seviyesine karşılık beklenti 54,8 olurken, hizmet sektöründeki fiyat baskıları ve istihdam göstergeleri de raporun yakından izlenen bileşenleri olacak.

Perşembe günü saat 16.30’da ilk ve devam eden işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. İlk başvuruların önceki haftaki 194 binden 195 bine yükselmesi bekleniyor. Aynı saatte açıklanacak üçüncü çeyrek verilerinde verimlilik artışının %1,4’ten %2,5’e çıkması, birim iş gücü maliyetlerindeki artışın ise %1,2’den %0,6’ya gerilemesi öngörülüyor.

Fed cephesinde perşembe günü saat 16.50’de Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack’ın panel konuşması, saat 17.10’da Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin’in söyleşisi izlenecek. Cuma günü ise saat 12.30’da New York Fed Başkanı John Williams’ın Frankfurt’taki söyleşisi takip edilecek.

Haftanın en yoğun veri saati, 6 Kasım Cuma günü 16.30 olacak. ABD tarım dışı istihdam artışının önceki 29 binden 65 bine yükselmesi beklenirken, işsizlik oranının %4,2’de kalacağı tahmin ediliyor. Aynı anda yayımlanacak ortalama saatlik kazançlarda aylık artış beklentisi %0,3 düzeyinde bulunuyor. Önceki artış %0,1 olmuştu.

Cuma günü saat 17.10’da St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem konuşacak. Saat 18.00’de ise Michigan Üniversitesi’nin kasım ayı öncü tüketici güveni ve enflasyon beklentileri açıklanacak. Tüketici güveninin önceki 48,0 seviyesinden 48,2’ye yükselmesi beklenirken, bir ve beş yıllık enflasyon beklentileri de izlenecek.

Kripto para sektöründe iki uluslararası etkinlik

Ekonomik ve siyasi gündemin yanında, finans teknolojileri ve Ethereum ekosistemindeki buluşmalar da haftanın takviminde yer alıyor. Hong Kong FinTech Week, 2–6 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Etkinliğin ana konferansı 2–3 Kasım’da gerçekleştirilecek.

Ethereum geliştiricileri ve araştırmacıları ise 3–6 Kasım’da Hindistan’ın Mumbai kentinde düzenlenecek Devcon 8’de bir araya gelecek. Böylece hafta boyunca geleneksel finans piyasalarındaki gelişmelere, blokzincir ekosisteminin teknik gündemi de eşlik edecek.

Veri beklentileri, ABD iş gücü piyasası için tek yönlü bir tablo çizmiyor: ADP istihdam artışında yavaşlama beklenirken, tarım dışı istihdam ve açık iş sayısında yükseliş öngörülüyor. Bu nedenle istihdam verilerinin ücretler ve iş gücü maliyetleriyle birlikte değerlendirilmesi, ekonomik görünümün anlaşılması açısından belirleyici olacak.

📅 Haftanın önemli gelişmeleri | 2–6 Kasım 2026

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Gün Gelişmeler 2 Kasım

Pazartesi 🌐 Hong Kong FinTech Week başlıyor. Etkinlik 2–6 Kasım’da, ana konferans 2–3 Kasım’da düzenlenecek. 🏭 18.00 — ABD ISM imalat PMI: Beklenti 54,6, önceki 54,5. Fiyat ve istihdam alt endeksleri de izlenecek. 🏦 22.00 — Fed kredi koşulları anketi (SLOOS): Bankaların kredi standartları ve kredi talebindeki değişimler açıklanacak. 3 Kasım

Salı 🗳️ ABD ara seçimleri: Kongrenin yeni dağılımı belirlenecek. Sonuçlar, 4 Kasım’a uzanan gece boyunca takip edilecek. 👷 18.00 — ABD JOLTS açık iş sayısı: Beklenti 7 milyon 130 bin, önceki 7 milyon 79 bin. 🔷 Ethereum Devcon 8 başlıyor. Etkinlik, 3–6 Kasım’da Hindistan’ın Mumbai kentinde düzenlenecek. 4 Kasım

Çarşamba 👷 16.15 — ABD ADP özel sektör istihdamı: Beklenti 65 bin, önceki 90 bin. 💵 16.30 — ABD Hazinesi: Üç aylık borçlanma programı açıklanacak. 📊 18.00 — ABD ISM hizmet PMI: Beklenti 54,8, önceki 54,9. Fiyat ve istihdam alt endeksleri de izlenecek. 5 Kasım

Perşembe 👷 16.30 — ABD işsizlik maaşı başvuruları: İlk başvurularda beklenti 195 bin, önceki 194 bin. Devam eden başvurular da açıklanacak. 💼 16.30 — ABD üçüncü çeyrek verimlilik ve iş gücü maliyetleri: Verimlilik artışında beklenti %2,5, önceki %1,4. Birim iş gücü maliyetleri artışında beklenti %0,6, önceki %1,2. 🎙️ 16.50 — Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack: Panel konuşması. 🎙️ 17.10 — Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin: Söyleşi. 6 Kasım

Cuma 🎙️ 12.30 — New York Fed Başkanı John Williams: Frankfurt’ta söyleşi. 👷 16.30 — ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik: İstihdam artışında beklenti 65 bin, önceki 29 bin. İşsizlik oranında beklenti ve önceki değer %4,2. 💰 16.30 — ABD ortalama saatlik kazançlar: Aylık artış beklentisi %0,3, önceki %0,1. 🎙️ 17.10 — St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem: Konuşma. 🔥 18.00 — Michigan Üniversitesi tüketici güveni: Kasım ayı öncü verisinde beklenti 48,2, önceki 48,0. Bir ve beş yıllık enflasyon beklentileri de açıklanacak.