Ethereum (ETH)

BlackRock’un Ethereum varlığı 3,56 milyon ETH’ye yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BlackRock'un Ethereum varlığı 17 Eylül itibarıyla 3,56 milyon ETH'ye yükseldi.
  • 📈 Şirketin spot ETF'leri son 20 günde toplam 1,57 milyar dolarlık ETH aldı.
  • 🧾 Bu alımların 1,27 milyar doları ETHA'dan, 296,5 milyon doları ise ETHB'den geldi ve $ETH'ye talep sürdü.
  • 🔎 ETHB, son 20 günde tek bir gün bile çıkış kaydetmedi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

BlackRock, Ethereum yatırımlarını son haftalarda belirgin biçimde artırdı. Arkham Intelligence verilerine göre şirketin spot Ethereum ETF’leri son 20 günde toplam 1,57 milyar dolarlık ETH alımı yaptı. Bu alımların ardından BlackRock’un elindeki Ethereum miktarı 17 Eylül itibarıyla 3,56 milyon ETH’ye ulaştı.

İçindekiler
1 20 günde 1,57 milyar dolarlık alım
2 ETHB fonunda çıkış görülmedi
3 Toplam varlık 8,69 milyar dolara ulaştı

20 günde 1,57 milyar dolarlık alım

Veriler, alımların büyük bölümünün ETHA fonu üzerinden gerçekleştiğini gösteriyor. Buna göre BlackRock, ETHA aracılığıyla yaklaşık 1,27 milyar dolarlık Ethereum satın aldı. Daha yeni bir ürün olan ETHB fonunda ise aynı dönemde 296,5 milyon dolarlık giriş kaydedildi.

Mini sözlük: ETF, bir varlığın fiyatını izleyen ve borsada işlem gören yatırım fonudur. Spot Ethereum ETF’leri, doğrudan Ethereum tutarak yatırımcılara bu varlığa dolaylı erişim sunar.

Arkham Intelligence verileri, BlackRock’un spot Ethereum ETF’lerinin son 20 günde 1,57 milyar dolarlık ETH topladığını ortaya koyuyor.

Toplam tablo, BlackRock ürünlerine Ethereum odaklı yatırım talebinin sürdüğüne işaret ediyor. Şirket, fonlarına yönelen düzenli sermaye akışıyla piyasadaki en büyük kurumsal Ethereum sahiplerinden biri olma konumunu daha da güçlendirdi.

FonSon 20 gündeki girişVarlık
ETHA1,27 milyar dolarEthereum
ETHB296,5 milyon dolarEthereum

ETHB fonunda çıkış görülmedi

Aynı veriler, ETHB fonunun söz konusu 20 günlük dönemde tek bir günde dahi çıkış yaşamadığını gösterdi. Ethereum fiyatında bu süreçte dalgalanma görülmesine rağmen fon akışlarının kesintiye uğramaması, yatırımcı ilgisinin devam ettiğine işaret etti.

ETHB fonu, son 20 günde tek bir günlük çıkış yaşamadan istikrarlı giriş serisini korudu.

BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor. Şirketin Ethereum pozisyonundaki büyüme, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara doğrudan alım yerine düzenlenmiş yatırım araçları üzerinden yönelmeyi sürdürdüğünü de ortaya koydu.

Toplam varlık 8,69 milyar dolara ulaştı

17 Eylül itibarıyla BlackRock’un elindeki 3,56 milyon ETH’nin toplam değeri yaklaşık 8,69 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son dönemdeki artışta, birden fazla ETF ürününe yönelen günlük sermaye girişleri etkili oldu.

Rakamlar, BlackRock’un Ethereum birikiminin kısa vadeli fiyat oynaklığından bağımsız şekilde büyüdüğünü gösteriyor. Özellikle ETF kanalıyla gelen düzenli talep, şirketin Ethereum varlıklarını son 20 günde daha da yukarı taşıdı.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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