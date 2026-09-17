BlackRock’un Ethereum varlığı 3,56 milyon ETH’ye yükseldi

BlackRock, Ethereum yatırımlarını son haftalarda belirgin biçimde artırdı. Arkham Intelligence verilerine göre şirketin spot Ethereum ETF’leri son 20 günde toplam 1,57 milyar dolarlık ETH alımı yaptı. Bu alımların ardından BlackRock’un elindeki Ethereum miktarı 17 Eylül itibarıyla 3,56 milyon ETH’ye ulaştı.

20 günde 1,57 milyar dolarlık alım

Veriler, alımların büyük bölümünün ETHA fonu üzerinden gerçekleştiğini gösteriyor. Buna göre BlackRock, ETHA aracılığıyla yaklaşık 1,27 milyar dolarlık Ethereum satın aldı. Daha yeni bir ürün olan ETHB fonunda ise aynı dönemde 296,5 milyon dolarlık giriş kaydedildi.

Mini sözlük: ETF, bir varlığın fiyatını izleyen ve borsada işlem gören yatırım fonudur. Spot Ethereum ETF’leri, doğrudan Ethereum tutarak yatırımcılara bu varlığa dolaylı erişim sunar.

Arkham Intelligence verileri, BlackRock’un spot Ethereum ETF’lerinin son 20 günde 1,57 milyar dolarlık ETH topladığını ortaya koyuyor.

Toplam tablo, BlackRock ürünlerine Ethereum odaklı yatırım talebinin sürdüğüne işaret ediyor. Şirket, fonlarına yönelen düzenli sermaye akışıyla piyasadaki en büyük kurumsal Ethereum sahiplerinden biri olma konumunu daha da güçlendirdi.

Fon Son 20 gündeki giriş Varlık ETHA 1,27 milyar dolar Ethereum ETHB 296,5 milyon dolar Ethereum

ETHB fonunda çıkış görülmedi

Aynı veriler, ETHB fonunun söz konusu 20 günlük dönemde tek bir günde dahi çıkış yaşamadığını gösterdi. Ethereum fiyatında bu süreçte dalgalanma görülmesine rağmen fon akışlarının kesintiye uğramaması, yatırımcı ilgisinin devam ettiğine işaret etti.

ETHB fonu, son 20 günde tek bir günlük çıkış yaşamadan istikrarlı giriş serisini korudu.

BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor. Şirketin Ethereum pozisyonundaki büyüme, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara doğrudan alım yerine düzenlenmiş yatırım araçları üzerinden yönelmeyi sürdürdüğünü de ortaya koydu.

Toplam varlık 8,69 milyar dolara ulaştı

17 Eylül itibarıyla BlackRock’un elindeki 3,56 milyon ETH’nin toplam değeri yaklaşık 8,69 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son dönemdeki artışta, birden fazla ETF ürününe yönelen günlük sermaye girişleri etkili oldu.

Rakamlar, BlackRock’un Ethereum birikiminin kısa vadeli fiyat oynaklığından bağımsız şekilde büyüdüğünü gösteriyor. Özellikle ETF kanalıyla gelen düzenli talep, şirketin Ethereum varlıklarını son 20 günde daha da yukarı taşıdı.