Ethereum, 2550 dolar direncini aşarsa 3000 dolar yeniden gündeme gelecek

Ethereum son 24 saatte yüzde 0,08 yükselerek 2.470 dolar civarında işlem gördü. Son geri çekilme, fiyatı 2.500 ile 2.550 dolar bandındaki direncin altında tutarken, alıcılar 2.400 ile 2.430 dolar aralığındaki destek bölgesini korumayı sürdürdü.

Coinbase primi toparlanma sinyali verdi

Günün ilk bölümünde 2.440 dolar bölgesine kadar gerileyen Ethereum, alımların yeniden güçlenmesiyle 2.490 dolara doğru tepki verdi. Aynı süreçte Coinbase Ethereum primi de derin negatif seviyelerden toparlandı. Coinbase primi, ABD merkezli Coinbase borsasındaki fiyat ile deniz aşırı borsalardaki fiyat arasındaki farkı gösteren bir gösterge olarak izleniyor.

Mini sözlük: Coinbase primi, Coinbase üzerindeki fiyatın diğer büyük borsalara göre primli ya da iskontolu olup olmadığını gösterir. Negatif değerler Coinbase fiyatının daha düşük kaldığını, sıfıra veya pozitife yaklaşması ise ABD kaynaklı spot talebin güçlenebileceğini işaret eder.

Analist Ted Pillows, bu toparlanmanın düşüş sırasında ABD tarafında alım iştahının arttığına işaret ettiğini aktarıyor. Verilere göre prim yaklaşık eksi yüzde 0,05 seviyesinden eksi yüzde 0,026 düzeyine gelirken, ETH aynı zaman diliminde 2.440 dolardan 2.490 dolara toparlandı.

Ted Pillows, Coinbase Ethereum primindeki ani toparlanmanın, son düşüş sırasında ABD kaynaklı alımların güçlendiğine işaret ettiğini paylaştı.

Gösterge halen hafif negatif bölgede bulunsa da farkın daralması dikkat çekiyor. Primdeki iyileşmenin sürmesi ve Ethereum’un 2.400 doların üzerinde kalması halinde, spot talebin yeni bir yükseliş denemesini desteklediği görüşü daha fazla güç kazanabilir.

2.550 dolar seviyesi ana eşik olarak izleniyor

Daha yüksek zaman dilimlerinde teknik görünümün odağında 2.550 dolar seviyesi bulunuyor. Bu bölge son dönemde birden fazla toparlanma girişimini sınırladı. Analistler, haftalık kapanışın bu seviyenin üzerinde gerçekleşmesi halinde önce 2.600 ile 2.700 dolar bandının, ardından 2.800 dolar bölgesinin öne çıkabileceğini değerlendiriyor.

Analistlere göre 2.550 dolar üzerinde güçlü bir haftalık kapanış, Ethereum için 3.000 dolar hedefini yeniden öne çıkarıyor.

Aşağı yönlü senaryoda ise 2.185 dolar ilk güçlü desteklerden biri olarak görülüyor. Daha derin bir düzeltme oluşursa 1.955 dolar bölgesi de yeniden gündeme gelebilir. Buna karşın mevcut fiyatlama, şimdilik alt desteklerden çok kırılma eşiğine daha yakın seyrediyor.

Kısa vadeli bant hareketi sürüyor

Dört saatlik grafikte Ethereum belirgin bir yatay bant içinde hareket ediyor. Direnç 2.520 ile 2.540 dolar aralığında yoğunlaşırken, alıcılar 2.400 ile 2.430 dolar talep bölgesinde düzenli olarak devreye giriyor. Analist Eliz, fiyatın kırılma öncesinde alt banda doğru bir kez daha sarkabileceğine dikkat çekiyor.

Bu senaryoda 2.400 ile 2.430 dolar aralığına kontrollü bir geri çekilme ve ardından bu bölgenin yeniden kazanılması, 2.520 seviyesinin aşılması için zemin hazırlayabilir. Böyle bir hareket 2.560 ile 2.600 dolar bandına doğru yeni bir ivme yaratabilir. Ancak üst sınırın tekrar tekrar aşılamaması, sıkışmanın uzamasına neden olabilir. 2.400 doların kaybedilmesi halinde ise 2.350 dolar seviyesi ilk aşağı yönlü durak olarak izlenecek.

Alternatif senaryoda kısa süreli likidite sarkması öne çıkıyor

Carl Moon, daha geniş görünümde yükseliş eğiliminin korunduğunu ancak kısa vadede destek altına sınırlı bir sarkma yaşanabileceğini belirtiyor. Bu görüşe göre Ethereum, 2.400 doların hemen altına inerek geç kalan satış pozisyonlarını sıkıştırdıktan sonra yeniden bu seviyenin üzerine dönebilir.

Bu yapı korunursa, olası bir aşağı yönlü süpürmenin ardından 2.550 doların aşılması yeni genişleme hareketini tetikleyebilir. Böyle bir tabloda 2.700 ile 2.800 dolar bandı ve devamında 3.000 dolar seviyesi yeniden piyasanın odağına yerleşebilir.